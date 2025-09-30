Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ministro diz que 'tudo indica' que bebida contaminada por metanol foi distribuída em outros estados

Polícia Federal vai apurar envolvimento de crime organizado no caso

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 12:45

Bebidas alcoólicas contaminadas com metanol causaram a morte de três pessoas
Bebidas alcoólicas contaminadas com metanol causaram a morte de três pessoas Crédito: Freepik

O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, anunciou nesta terça-feira (30) que a Polícia Federal iniciou uma investigação para identificar a origem do metanol usado para adulterar bebidas alcoólicas em São Paulo. Ele ressaltou que há indícios de que a rede de distribuição possa operar também em outros estados.

O metanol é extremamente tóxico e pode causar morte. Em São Paulo, seis casos de intoxicação foram confirmados, incluindo três óbitos, enquanto outros dez ainda estão em apuração. Um caso foi descartado. Segundo o Ministério da Saúde, não há sinais de novos casos. Até o momento, a PF não identificou nenhuma marca ou importação específica ligada às ocorrências.

O processo conhecido como “batismo” das bebidas consiste em falsificadores que adulteram garrafas de marcas famosas, como gin e vodca, adicionando metanol ao conteúdo. Após a alteração, os produtos são colocados no mercado. Quem consome a bebida contaminada pode demorar horas até apresentar sintomas, que incluem cólica intensa e perda de visão.

Na segunda-feira, Lewandowski determinou ao diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, que abrisse o inquérito para apurar a procedência da substância e mapear a rede de distribuição, que aparentemente ultrapassa os limites de São Paulo.

"Tudo indica que há distribuição para além do estado de São Paulo", afirmou o ministro. Ele acrescentou que o número elevado e incomum de intoxicações chamou atenção, já que normalmente casos de metanol envolvem pessoas em situação de vulnerabilidade.

Diante da situação, o sistema federal que monitora intoxicações por causas desconhecidas emitiu alerta nacional. No sábado (27), a Secretaria de Defesa do Consumidor divulgou nota técnica orientando estabelecimentos a redobrar atenção a bebidas alcoólicas suspeitas, analisando rótulos e embalagens com aparência alterada.

A fiscalização já começou. Lojas onde foram identificadas bebidas contaminadas receberão notificações do Ministério da Justiça para rastrear fornecedores, descobrir quem manipulou os produtos e determinar quais tipos de bebidas foram consumidos pelas vítimas.

Para o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, os casos recentes representam uma situação "anormal". "O país costuma ter 20 casos por ano de intoxicação por metanol. A partir de setembro, já tivemos quase metade das notificações anuais concentradas em São Paulo, o que chama atenção", explicou. O ministério irá publicar nota técnica detalhando os sintomas e definindo critérios para casos suspeitos, orientando profissionais de saúde sobre como agir.

O país conta com 32 centros de informação e assistência toxicológica do SUS, disponíveis em todos os estados, para orientar a população sobre intoxicações.

O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, também não descartou envolvimento do crime organizado. Ele citou investigações anteriores sobre a cadeia de combustível, que revelaram um esquema envolvendo importação de metanol pelo porto de Paranaguá, reforçando a necessidade de apuração. "A investigação dirá se há conexão com o crime organizado", disse Rodrigues, contrariando a posição do secretário da Segurança Pública de SP, Guilherme Derrite (PL).

Mais recentes

Imagem - Sobe para 5 o número de mortes por intoxicação com metanol em bebida

Sobe para 5 o número de mortes por intoxicação com metanol em bebida
Imagem - Pai e mãe morrem afogados junto com a filha ao tentar salvar a menina de 5 anos

Pai e mãe morrem afogados junto com a filha ao tentar salvar a menina de 5 anos
Imagem - Supervisora de hospital joga roupas de enfermeiras no chão: 'Não é hotel'

Supervisora de hospital joga roupas de enfermeiras no chão: 'Não é hotel'

MAIS LIDAS

Imagem - Feirão oferece mais de 600 vagas de empregos e estágios
01

Feirão oferece mais de 600 vagas de empregos e estágios

Imagem - Professores denunciam corte de bonificação de 27% pelo Governo do Estado
02

Professores denunciam corte de bonificação de 27% pelo Governo do Estado

Imagem - Vinte e seis anos após posar nu, Vampeta anuncia novo ensaio +18
03

Vinte e seis anos após posar nu, Vampeta anuncia novo ensaio +18

Imagem - Chega de angústia: Arcanjo Gabriel revela os 3 signos que terão boas notícias esta semana
04

Chega de angústia: Arcanjo Gabriel revela os 3 signos que terão boas notícias esta semana