Carta da Roda da Fortuna no tarot aponta movimento e reviravoltas nesta terça (30)

Arcano indica mudanças, ciclos e movimento como forças que marcam o momento

Heider Sacramento

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 00:01

Tarot Crédito: Shutterstock

O tarot desta terça-feira (30) é regido pela carta A Roda da Fortuna, arcano que simboliza ciclos, transformações e a necessidade de movimento. A mensagem central é clara: a vida está em constante mudança e, para que a roda gire a seu favor, é preciso acompanhar o fluxo, sem se prender ao que já passou.

A carta lembra que imprevistos podem surgir, mas que esses acontecimentos fazem parte do processo natural de renovação. Alterar os planos, quando necessário, pode abrir espaço para novas oportunidades e favorecer conquistas inesperadas.

A orientação do tarot é aceitar a ciclicidade da vida, mantendo-se flexível e disposto a se mover. O segredo está em compreender que cada virada da roda pode trazer tanto desafios quanto bênçãos, e o equilíbrio está em aproveitar ambos como parte da evolução pessoal.

Veja o conselho para cada signo

Áries: Aproveite as mudanças para renovar projetos. Não resista ao novo.

Touro: Flexibilidade será essencial. Não se apegue ao controle de tudo.

Gêmeos: A energia favorece adaptações rápidas. Use sua versatilidade.

Câncer: Ciclos emocionais pedem acolhimento. Deixe o passado ir.

Leão: Mudanças podem impulsionar sua vida profissional. Confie no processo.

Virgem: O dia pede menos rigidez e mais aceitação. Fluidez é a chave.

Libra: Equilibre razão e emoção diante das viradas inesperadas.

Escorpião: Transformações profundas podem surgir. Acolha-as como parte do destino.

Sagitário: A energia de movimento favorece viagens, estudos e novos caminhos.

Capricórnio: Mudanças estruturais podem acontecer no trabalho. Veja-as como oportunidades.

Aquário: Novos ciclos sociais estão em destaque. Expanda suas conexões.

Peixes: O momento pede desapego do que não funciona mais. Renove suas metas.

