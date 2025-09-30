Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Carta da Roda da Fortuna no tarot aponta movimento e reviravoltas nesta terça (30)

Arcano indica mudanças, ciclos e movimento como forças que marcam o momento

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 00:01

Tarot
Tarot Crédito: Shutterstock

O tarot desta terça-feira (30) é regido pela carta A Roda da Fortuna, arcano que simboliza ciclos, transformações e a necessidade de movimento. A mensagem central é clara: a vida está em constante mudança e, para que a roda gire a seu favor, é preciso acompanhar o fluxo, sem se prender ao que já passou.

A carta lembra que imprevistos podem surgir, mas que esses acontecimentos fazem parte do processo natural de renovação. Alterar os planos, quando necessário, pode abrir espaço para novas oportunidades e favorecer conquistas inesperadas.

A orientação do tarot é aceitar a ciclicidade da vida, mantendo-se flexível e disposto a se mover. O segredo está em compreender que cada virada da roda pode trazer tanto desafios quanto bênçãos, e o equilíbrio está em aproveitar ambos como parte da evolução pessoal.

Veja o conselho para cada signo

Áries: Aproveite as mudanças para renovar projetos. Não resista ao novo.

Touro: Flexibilidade será essencial. Não se apegue ao controle de tudo.

Tarot

Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
1 de 14
Tarot por Shutterstock

Gêmeos: A energia favorece adaptações rápidas. Use sua versatilidade.

Câncer: Ciclos emocionais pedem acolhimento. Deixe o passado ir.

Leão: Mudanças podem impulsionar sua vida profissional. Confie no processo.

Virgem: O dia pede menos rigidez e mais aceitação. Fluidez é a chave.

Libra: Equilibre razão e emoção diante das viradas inesperadas.

Escorpião: Transformações profundas podem surgir. Acolha-as como parte do destino.

Sagitário: A energia de movimento favorece viagens, estudos e novos caminhos.

Capricórnio: Mudanças estruturais podem acontecer no trabalho. Veja-as como oportunidades.

Aquário: Novos ciclos sociais estão em destaque. Expanda suas conexões.

Peixes: O momento pede desapego do que não funciona mais. Renove suas metas.

Áries: Aproveite as mudanças para renovar projetos. Não resista ao novo.

Touro: Flexibilidade será essencial. Não se apegue ao controle de tudo.

Gêmeos: A energia favorece adaptações rápidas. Use sua versatilidade.

Câncer: Ciclos emocionais pedem acolhimento. Deixe o passado ir.

Leão: Mudanças podem impulsionar sua vida profissional. Confie no processo.

Virgem: O dia pede menos rigidez e mais aceitação. Fluidez é a chave.

Libra: Equilibre razão e emoção diante das viradas inesperadas.

Escorpião: Transformações profundas podem surgir. Acolha-as como parte do destino.

Sagitário: A energia de movimento favorece viagens, estudos e novos caminhos.

Capricórnio: Mudanças estruturais podem acontecer no trabalho. Veja-as como oportunidades.

Aquário: Novos ciclos sociais estão em destaque. Expanda suas conexões.

Peixes: O momento pede desapego do que não funciona mais. Renove suas metas.

Tags:

Signo Signos Tarot Astrologia

Mais recentes

Imagem - Anjo da Guarda: 4 signos terão prosperidade financeira se ficarem atentos neste 30 de setembro

Anjo da Guarda: 4 signos terão prosperidade financeira se ficarem atentos neste 30 de setembro
Imagem - Alerta, cuidado e oportunidades: veja o recado do Anjo da Guarda para cada signo no mês de outubro

Alerta, cuidado e oportunidades: veja o recado do Anjo da Guarda para cada signo no mês de outubro
Imagem - Alice Braga se declara a namorada com foto agarradinha: 'Amor gigante'

Alice Braga se declara a namorada com foto agarradinha: 'Amor gigante'

MAIS LIDAS

Imagem - Homem é preso com 14 identidades falsas em carro de luxo na Região Metropolitana
01

Homem é preso com 14 identidades falsas em carro de luxo na Região Metropolitana

Imagem - Prefeitura oferece salário de até R$ 4 mil para nível fundamental em concurso público
02

Prefeitura oferece salário de até R$ 4 mil para nível fundamental em concurso público

Imagem - Feirão oferece mais de 600 vagas de empregos e estágios
03

Feirão oferece mais de 600 vagas de empregos e estágios

Imagem - A Fazenda 17: quem é Tamires Assis, a modelo agredida por baiano que é ex de Davi Brito
04

A Fazenda 17: quem é Tamires Assis, a modelo agredida por baiano que é ex de Davi Brito