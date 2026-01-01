Gisele Bündchen abre álbum de fotos inédito com a família; veja

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 1 de janeiro de 2026 às 15:21
Gisele Bündchen abriu álbum de fotos na reta final de 2025, com um texto que exalta um balanço do ano que passou, e expectativas para a chegada no novo ciclo que se inicia.
“À medida que 2025 chega ao fim, meu coração está cheio. Este ano trouxe lições profundas e um crescimento transformador. Tornar-me mãe novamente ressignificou tudo — meu tempo, minhas prioridades, meu coração”, escreveu na legenda da publicação, que guarda um compilado de fotos ao lado da família.
Gisele Bündchen
“Sou grata por esses momentos sagrados que me mudaram de formas que as palavras não conseguem traduzir. Obrigada, 2025. Entro neste novo ano com gratidão, amor e confiança no que vem a seguir”, concluiu.
A ubermodel é casada com Joaquim Valente, professor de jiu-jítsu brasileiro. Eles se casaram em uma cerimônia privada em dezembro de 2025, na Flórida. Antes de Joaquim, Gisele foi casada com o ex-jogador de futebol americano Tom Brady de 2009 a 2022.
Gisele tem três filhos: Benjamin, de 16 anos, e Vivian Lake, de 13, são frutos do relacionamento com Tom Brady. Já River, nascido em fevereiro de 2025, é o filho mais novo de Gisele e o primeiro com Joaquim Valente.