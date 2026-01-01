Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Os 10 hábitos poderosos da longevidade que ajudam a viver mais e com mais saúde

Descubra como pequenas mudanças na rotina diária podem "pausar" o envelhecimento biológico e garantir uma longevidade ativa e livre de doenças

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 1 de janeiro de 2026 às 17:00

Descubra como viver mais e melhor
Descubra como viver mais e melhor Crédito: Freepik

Viver mais deixou de ser uma questão de sorte para se tornar uma escolha diária. Com a expectativa de vida em ascensão no Brasil, o foco da ciência mudou: o objetivo agora não é apenas somar anos ao calendário, mas garantir que o corpo e a mente acompanhem esse ritmo com vigor.

Estudos recentes mostram que o estilo de vida é responsável por cerca de 75% da nossa longevidade. Conheça os pilares que sustentam uma vida longa e como aplicá-los hoje mesmo para transformar seu futuro.

Japão - O segredo da longevidade dos japoneses

Média de vida em território japonês ultrapassa a expectativa de todo o planeta e as mulheres lá vivem, em média, 86 anos por KIMIMASA MAYAMA/AFP
Okinawa é um conjunto de mais de 150 ilhas que formam um município japonês no mar da China Oriental e lá tem muitos centenários por ED JONES / AFP
Pesquisadores descobriram que a dieta de Okinawa parece ser oposta à dieta do resto do mundo por Wikicommons
Dieta pobre em proteínas, pode prevenir inflamações relacionadas ao Alzheimer por Reprodução/Instagram
A chance de chegar aos 100 anos de idade chega a ser 40% maior que no Japão continental por Shutterstock
Os okinawanos também possuem uma dieta com poucos produtos animais por MARTIN BUREAU / AFP
A população dessas ilhas também é 11% menos propensa a fumar por Picasa
O governo japonês chega a subsidiar 90% do valor de procedimentos médicos para cidadãos de baixa renda por Wikicommons
Pesquisadores juntam vários fatores para explicar a longevidade de Okinawa por Wikicommons
1 de 9
Média de vida em território japonês ultrapassa a expectativa de todo o planeta e as mulheres lá vivem, em média, 86 anos por KIMIMASA MAYAMA/AFP

O poder da nutrição celular

A alimentação é o combustível que determina a velocidade do nosso desgaste biológico. Priorizar alimentos in natura, ricos em antioxidantes e fibras, ajuda a reduzir a inflamação crônica, um dos principais vilões do envelhecimento precoce. Dietas baseadas em vegetais e gorduras boas, como o azeite de oliva, protegem o coração e o cérebro.

Além da escolha dos alimentos, a forma como comemos importa tanto quanto o que está no prato. A prática de evitar excessos e manter a hidratação constante auxilia no metabolismo eficiente e na regeneração dos tecidos. Pequenos ajustes, como reduzir o açúcar refinado, podem evitar picos de insulina que aceleram o declínio celular.

O equilíbrio nutricional funciona como uma "manutenção preventiva" para o organismo. Quando fornecemos os nutrientes corretos, as células conseguem se reparar de forma mais eficaz contra os danos do tempo. O resultado é um corpo mais resiliente, capaz de enfrentar o passar dos anos com muito mais energia e menos dependência de intervenções médicas.

Movimento como remédio natural

A atividade física não serve apenas para a estética; ela é o melhor preventivo contra a perda de massa muscular, conhecida como sarcopenia. Manter os músculos fortes é essencial para a autonomia na terceira idade, evitando quedas e mantendo o metabolismo acelerado. Exercícios de força e aeróbicos devem caminhar juntos nessa jornada.

Manter o corpo em movimento ajuda a regular a pressão arterial e a saúde cardiovascular. Mesmo caminhadas leves ou atividades recreativas diárias têm o poder de liberar endorfinas, que combatem o estresse e a ansiedade. A constância é o segredo para que o sistema circulatório funcione de forma otimizada por décadas.

O impacto do exercício vai além do físico, atingindo diretamente a saúde cognitiva e emocional. Pessoas ativas apresentam menor risco de desenvolver doenças neurodegenerativas, como o Alzheimer. O movimento estimula a neuroplasticidade, mantendo o cérebro jovem e capaz de aprender novas funções, independentemente da idade cronológica.

Mais recentes

Imagem - Maria Bethânia inicia 2026 celebrando a despedida da turnê de 60 anos de carreira

Maria Bethânia inicia 2026 celebrando a despedida da turnê de 60 anos de carreira
Imagem - Separados? Post de Tata Estaniecki no Réveillon levanta suspeitas e movimenta a web

Separados? Post de Tata Estaniecki no Réveillon levanta suspeitas e movimenta a web
Imagem - Novo romance? Flagras de Iza com ator global no Réveillon levantam suspeitas de affair

Novo romance? Flagras de Iza com ator global no Réveillon levantam suspeitas de affair

MAIS LIDAS

Imagem - Concurso 2955: Confira o resultado da Mega-Sena da Virada
01

Concurso 2955: Confira o resultado da Mega-Sena da Virada

Imagem - Seis apostas acertam a Mega da Virada 2025 e dividem maior prêmio da história
02

Seis apostas acertam a Mega da Virada 2025 e dividem maior prêmio da história

Imagem - Aposta premiada da Mega da Virada foi feita na divisa do Brasil com o Paraguai
03

Aposta premiada da Mega da Virada foi feita na divisa do Brasil com o Paraguai

Imagem - Concurso 3576: confira o resultado da Lotofácil de hoje (1° de janeiro de 2026)
04

Concurso 3576: confira o resultado da Lotofácil de hoje (1° de janeiro de 2026)