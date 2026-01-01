NOVELA DAS 6

Doris River volta a assombrar Dita em 'Êta Mundo Melhor!' nesta quinta (1)

Novela de Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, com direção de Amora Mautner

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 1 de janeiro de 2026 às 16:00

Dita (Jeniffer Nascimento) em 'Êta Mundo Melhor!' Crédito: Reprodução/TV Globo

O capítulo de Êta Mundo Melhor! desta quinta-feira (1) chega carregado de sentimentos, decisões importantes e algumas reviravoltas inesperadas. Candinho mostra, mais uma vez, seu coração generoso ao incentivar Celso a não desistir de Estela, acreditando que o amor ainda pode vencer.

Enquanto isso, Zulma faz uma previsão que deixa Candinho confiante: segundo ela, os dois ainda estarão juntos no próximo Natal. De volta a São Paulo, Sabiá acompanha Zenaide, enquanto Quincas surpreende Quinzinho ao revelar que será pai novamente.

Lourival dá uma entrevista na rádio de Lúcio para anunciar a gravação do disco de Doris River, mas Dita bate o pé e garante que só seguirá carreira se for com o próprio nome. Sandra, por sua vez, pressiona Ernesto para contratar Doris para animar sua festa de fim de ano.

O capítulo também traz revelações delicadas. Haydée confirma a Araújo que Lúcio não é seu pai, mudando completamente a dinâmica entre eles. Já Túlio tenta conquistar Estela com um presente simbólico: alianças, deixando Celso dividido entre a esperança e a insegurança. Para completar, Dita termina o dia abalada após um pesadelo envolvendo Doris River, um presságio do que ainda está por vir.