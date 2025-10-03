Idoso é morto a facadas na frente da própria casa na Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wendel de Novais
Publicado em 3 de outubro de 2025 às 09:03
Um crime grave assustou Moradores do povoado de Monte Alegre, na zona rural do município de Santa Rita de Cássia, no oeste da Bahia, na quinta-feira (2). Na comunidade, um idoso identificado como Ney Batista Ribeiro, de 82 anos, foi morto a facadas na frente da própria casa.
De acordo com informações iniciais, Ney foi encontrado sem sinais vitais dentro da residência onde morava e foi atacado. O idoso apresentava diversos ferimentos feitos com arma branca no rosto e no pescoço. Até o momento, não se sabe
Caso é investigado pela Polícia Civil
As circunstâncias e a motivação do crime ainda são desconhecidas, mas a Delegacia Territorial de Santa Rita de Cássia está investigando o caso para identificar os responsáveis.
O corpo de Ney Batista foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Barreiras, onde será submetido à necropsia.