Idoso é morto a facadas na frente da própria casa na Bahia

Caso foi registrado em Santa Rita de Cássia

Wendel de Novais

Publicado em 3 de outubro de 2025 às 09:03

Ney Batista Ribeiro foi morto em povoado de Santa Rita de Cássia Crédito: Reprodução

Um crime grave assustou Moradores do povoado de Monte Alegre, na zona rural do município de Santa Rita de Cássia, no oeste da Bahia, na quinta-feira (2). Na comunidade, um idoso identificado como Ney Batista Ribeiro, de 82 anos, foi morto a facadas na frente da própria casa.

De acordo com informações iniciais, Ney foi encontrado sem sinais vitais dentro da residência onde morava e foi atacado. O idoso apresentava diversos ferimentos feitos com arma branca no rosto e no pescoço.

Caso é investigado pela Polícia Civil

As circunstâncias e a motivação do crime ainda são desconhecidas, mas a Delegacia Territorial de Santa Rita de Cássia está investigando o caso para identificar os responsáveis.