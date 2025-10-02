CRIME

Idosa é presa com quase 10 mil comprimidos abortivos no Aeroporto de Salvador

Mulher de 70 anos estava em posse do medicamento Cytotec

Wendel de Novais

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 08:24

Comprimidos estavam com idosa no Aeroporto de Salvador Crédito: Reprodução

Uma idosa de 70 anos foi flagrada com quase 10 mil comprimidos do medicamento abortivo Cytotec, no Aeroporto Internacional de Salvador. A substância, cujo princípio ativo é o Misoprostol, tem a comercialização proibida no Brasil e é conhecida pelo uso em abortos.

De acordo com a Receita Federal (RF), a idosa, que é de Alagoinhas e vinha de um voo com origem em Lisboa, capital de Portugal, acabou flagrada durante uma operação do órgão. A ação é desenvolvida pela Receita para fiscalizar fronteiras e evitar a entrada de material proibido no país.

No decorrer da ação, a idosa foi escolhida para revista a partir de critérios estabelecidos pela RF considerando análise de risco. A bagagem da suspeita foi alvo de uma inspeção detalhada após a sua identificação através do sistema de reconhecimento facial.