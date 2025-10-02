Idosa é presa com quase 10 mil comprimidos abortivos no Aeroporto de Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wendel de Novais
Publicado em 2 de outubro de 2025 às 08:24
Uma idosa de 70 anos foi flagrada com quase 10 mil comprimidos do medicamento abortivo Cytotec, no Aeroporto Internacional de Salvador. A substância, cujo princípio ativo é o Misoprostol, tem a comercialização proibida no Brasil e é conhecida pelo uso em abortos.
De acordo com a Receita Federal (RF), a idosa, que é de Alagoinhas e vinha de um voo com origem em Lisboa, capital de Portugal, acabou flagrada durante uma operação do órgão. A ação é desenvolvida pela Receita para fiscalizar fronteiras e evitar a entrada de material proibido no país.
No decorrer da ação, a idosa foi escolhida para revista a partir de critérios estabelecidos pela RF considerando análise de risco. A bagagem da suspeita foi alvo de uma inspeção detalhada após a sua identificação através do sistema de reconhecimento facial.
Além de ser crime e infringir regras sanitárias, a ação de comercializar esse tipo de medicamento traz um sério risco à saúde pública.