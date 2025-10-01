Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Mulher é alvo de ataque e morta a tiros enquanto dirigia na Bahia

Flávia de Jesus Oliveira, 41 anos, foi atingida por dois disparos dentro de carro

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 1 de outubro de 2025 às 08:10

Flavia foi morta a tiros enquanto dirigia Crédito: Reprodução

Uma mulher identificada como Flavia de Jesus Oliveira, 41 anos, foi morta de maneira brutal em Miguel Calmon, no norte da Bahia. A vítima estava dirigindo um carro pelo centro da cidade na segunda-feira (29), quando virou alvo de um ataque feito por dois homens em uma moto e viu o garupa disparar na direção do seu veículo três vezes.

Dos três disparos, dois acertaram Flavia, que perdeu o controle do carro por conta dos ferimentos e bateu de frente em um poste. De acordo com a Polícia Militar da Bahia, que foi acionada para o caso pelo 24º Batalhão (BPM), a vítima foi retirada do carro e socorrida por populares antes mesmo da chegada dos agentes de segurança.

Flavia foi morta a tiros enquanto dirigia

Flavia foi morta a tiros enquanto dirigia por Reprodução
Flavia foi morta a tiros enquanto dirigia por Reprodução
Flavia foi morta a tiros enquanto dirigia por Reprodução
Flavia foi morta a tiros enquanto dirigia por Reprodução
Flavia foi morta a tiros enquanto dirigia por Reprodução
1 de 5
Flavia foi morta a tiros enquanto dirigia por Reprodução

Os populares tiraram Flavia da Rua Agnaldo Moura Vieira, onde o crime foi registrado, e a levaram para o Hospital Português de Miguel Calmon, de onde ela foi transferida para uma unidade saúde de Jacobina. Ainda assim, por conta da gravidade dos ferimentos, a vítima não resistiu e acabou falecendo.

A Prefeitura de Miguel Calmon divulgou nota de pesar pela morte de Flavia. “Neste momento de dor, nos solidarizamos com familiares e amigos, prestando nossas sinceras condolências e desejando força para enfrentar esta perda irreparável. Que Deus conforte o coração de todos”, escreveu a prefeitura.

A Delegacia Territorial (DT/Miguel Calmon) apura as circunstâncias do homicídio. Guias para remoção do corpo e realização de perícia foram expedidas. Oitivas e diligências estão em andamento para apurar as circunstâncias do fato e o autor do crime.

Leia mais

Imagem - Tiroteio entre facções assusta moradores e deixa adolescente baleado em Cachoeira

Tiroteio entre facções assusta moradores e deixa adolescente baleado em Cachoeira

Imagem - Homem é encontrado morto em Salvador enrolado em fita adesiva e com tiros na cabeça

Homem é encontrado morto em Salvador enrolado em fita adesiva e com tiros na cabeça

Imagem - Assessor de vereador e querido pela comunidade: quem é o professor de boxe morto a tiros em Salvador

Assessor de vereador e querido pela comunidade: quem é o professor de boxe morto a tiros em Salvador

Mais recentes

Imagem - Wagner Moura faz ensaio aberto do seu aguardado espetáculo em Salvador; veja fotos

Wagner Moura faz ensaio aberto do seu aguardado espetáculo em Salvador; veja fotos
Imagem - MPT apura novo acidente de trabalho em prédio de luxo no Horto Florestal

MPT apura novo acidente de trabalho em prédio de luxo no Horto Florestal
Imagem - Quatro PMs, esposa e filho do deputado Binho Galinha são presos em operação na Bahia

Quatro PMs, esposa e filho do deputado Binho Galinha são presos em operação na Bahia

MAIS LIDAS

Imagem - Alunos são flagrados fazendo sexo em faculdade de Salvador
01

Alunos são flagrados fazendo sexo em faculdade de Salvador

Imagem - 3 signos que podem receber dinheiro inesperado nos próximos dias
02

3 signos que podem receber dinheiro inesperado nos próximos dias

Imagem - Quatro PMs, esposa e filho do deputado Binho Galinha são presos em operação na Bahia
03

Quatro PMs, esposa e filho do deputado Binho Galinha são presos em operação na Bahia

Imagem - Deputado baiano Binho Galinha é alvo de prisão por liderar organização criminosa
04

Deputado baiano Binho Galinha é alvo de prisão por liderar organização criminosa