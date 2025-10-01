CRIME

Mulher é alvo de ataque e morta a tiros enquanto dirigia na Bahia

Flávia de Jesus Oliveira, 41 anos, foi atingida por dois disparos dentro de carro

Uma mulher identificada como Flavia de Jesus Oliveira, 41 anos, foi morta de maneira brutal em Miguel Calmon, no norte da Bahia. A vítima estava dirigindo um carro pelo centro da cidade na segunda-feira (29), quando virou alvo de um ataque feito por dois homens em uma moto e viu o garupa disparar na direção do seu veículo três vezes.

Dos três disparos, dois acertaram Flavia, que perdeu o controle do carro por conta dos ferimentos e bateu de frente em um poste. De acordo com a Polícia Militar da Bahia, que foi acionada para o caso pelo 24º Batalhão (BPM), a vítima foi retirada do carro e socorrida por populares antes mesmo da chegada dos agentes de segurança.

Os populares tiraram Flavia da Rua Agnaldo Moura Vieira, onde o crime foi registrado, e a levaram para o Hospital Português de Miguel Calmon, de onde ela foi transferida para uma unidade saúde de Jacobina. Ainda assim, por conta da gravidade dos ferimentos, a vítima não resistiu e acabou falecendo.

A Prefeitura de Miguel Calmon divulgou nota de pesar pela morte de Flavia. “Neste momento de dor, nos solidarizamos com familiares e amigos, prestando nossas sinceras condolências e desejando força para enfrentar esta perda irreparável. Que Deus conforte o coração de todos”, escreveu a prefeitura.