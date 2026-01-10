MÚSICA

O Kannalha anuncia mais duas edições do ‘Ensaio do Maridão’ no Pelourinho

Evento reúne convidados de peso e promete hits do artista

Carol Neves

Publicado em 10 de janeiro de 2026 às 15:42

O Kannalha faz show em Salvador Crédito: Divulgação

Salvador começa a entrar no clima do Carnaval com o “Ensaio do Maridão”, projeto comandado pelo cantor O Kannalha que movimenta o Pelourinho nos dias 15 e 29 de janeiro. As apresentações começam às 19h e acontecem na Praça das Artes – Neguinho do Samba, um dos pontos mais tradicionais do Centro Histórico.

A estreia da temporada já chega com nomes de destaque no palco. Edcity (Fantasmão), Léo Santana e Daniela Mercury participam da primeira edição do ensaio. Já os convidados do segundo encontro ainda serão anunciados pela produção.

O Kanalha 1 de 12

Para embalar o público, O Kannalha preparou um repertório que mistura os maiores sucessos de sua trajetória com músicas que estiveram entre as mais ouvidas em 2025. O setlist inclui faixas como “Nego Doce”, “Fraquinha”, “Final de Semana na Favela”, “Calado Vence 777”, “Traficante de Desejos” e “O Baiano tem o Molho”, um dos hits do verão baiano.

“O verão no Pelô tem dendê, tem suor e tem muito molho. Dia 15 e 29 de janeiro é todo mundo na Praça das Artes para sentir de perto o ‘Ensaio do Maridão’. Vem escrever essa história com a gente e curtir, porque 2026 está só começando”, convida o artista.