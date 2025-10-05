Acesse sua conta
Criminosos invadem loja e atiram em quatro clientes; dois morreram

Caso ocorreu no bairro de Itinga

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 5 de outubro de 2025 às 10:18

Polícia Civil
Polícia Civil Crédito: Divulgação

Dois homens morreram após um ataque a tiros em uma loja na Avenida Fortaleza, no bairro de Itinga, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), na noite de sábado (4). Segundo a Polícia Civil, uma dupla armada invadiu o estabelecimento comercial e efetuou disparos de arma de fogo que atingiram quatro pessoas - duas não resistiram. 

As vítimas que não sobreviveram foram identificadas como Celso Costa dos Santos, de 34 anos, e Ian Lázaro Jesus da Silva, de 28. Eles morreram no local. As outras duas vítimas foram socorridas e encaminhadas para atendimento médico.

Já os suspeitos, que chegaram no local de moto, fugiram. A Delegacia Territorial de Itinga investiga o homicídio. 

Militares da 81ª Companhia Independente (CIPM/Itinga) foram acionados e o local foi isolado até a chegada da perícia. Guias para perícia e remoção dos corpos foram expedidas. Oitivas e diligências estão em andamento para esclarecer as circunstâncias e a autoria do crime.

