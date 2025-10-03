DENÚNCIA

Influenciador baiano diz que sofre ameaça de morte: 'Temendo pela minha família'

Lukas Oliver foi preso por suspeita de furtar 25 pedras de esmeralda em Salvador, mas nega crime e diz que recebe trotes com intimidações

Esther Morais

Publicado em 3 de outubro de 2025 às 11:07

Dr. Lukas Oliver foi preso em Salvador Crédito: Reprodução / Redes sociais

O influenciador digital e esteticista Lukas Oliver, que acumula 188 mil seguidores nas redes sociais, disse que está sofrendo ameaças de morte. O baiano foi preso por suspeita de furtar 25 pedras de esmeralda em Salvador, mas já foi solto. Segundo ele, desde a soltura, números desconhecidos ligam para o celular e dizem que, se ele se manifestar sobre o caso, vai pagar as consequências.

"Tenho recebido muitos trotes com ameaças contra minha vida, mas não adianta ficar me ligando porque não vão me intimidar. Não tenho medo de morrer, não tenho medo de nada", desabafou em um vídeo publicado no Instagram, na quinta-feira (2). "Não estou temendo por mim, estou temendo por parentes meus, estão ameaçando minha família toda", acrescentou em outra declaração.

Lukas foi preso no último dia 15 por suspeita do furto de joias, entre outros delitos, segundo a Polícia Civil. Segundo a Polícia Civil, o crime ocorreu durante uma reunião de negócios na clínica de uma sócia, quando Lukas, que é especializado em criolipólose - tratamento para destruir as células de gordura localizada -, teria aproveitado um momento de descuido para subtrair as pedras. Parte do material chegou a ser anunciada em plataformas virtuais de venda. O influenciador foi solto no dia 24.

A defesa do esteticista nega o furto e diz que as pedras foram entregues para pagamento de uma dívida. "Não houve furto algum de pedras de esmeraldas, haja visto que a suposta vítima entregou por vontade própria ao suposto acusado, para tentativa de vender as joias e pagar um débito existente entre as partes. Não houve furto. Temos arcabouço probatório que confirma isso e vamos apresentar em audiência a fim de reestabelecer a liberdade do doutor Lukas", defendeu a advogada Laryssa Almeida, que representa Lukas.