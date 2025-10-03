Acesse sua conta
'Amei ele demais': noiva lamenta morte de noivo em acidente na Bahia na véspera do casamento

Carro que noivo dirigia bateu de frente com carro do tio dele, que também morreu

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 3 de outubro de 2025 às 12:48

Patric Silva Ferreira morreu em acidente na véspera do casamento
Patric Silva Ferreira morreu em acidente na véspera do casamento Crédito: Reprodução

A expectativa para o grande dia acabou em tragédia. Patric Silva Ferreira, advogado de 30 anos, e o tio dele, o policial militar Robson Ferreira, conhecido como “Secão”, morreram na madrugada desta sexta-feira (3) em um acidente na BR-101, em Camacã, sul da Bahia. Os dois celebraram a despedida de solteiro de Patric, que tinha a festa de casamento marcada para este sábado (4).

Em relato emocionado, a noiva de Patric lembrou a vida dele. “Esses dias estava de extrema expectativa para amanhã, e infelizmente... Mas Patric era uma pessoa de coração muito bom, amado por todos, amigos, família, por mim. Amei ele demais, e amo. Era uma pessoa espetacular. Foram 10 anos de relacionamento, a gente se conheceu na escola. Noivamos ano passado e iríamos casar amanhã", contou, em entrevista à TV Santa Cruz. Os dois moravam juntos havia um ano em Eunápolis e tinham retornado para Camacã para a festa. " "Robson era um pai para Patric. Pessoa maravilhosa. Ele e Patric tinham uma sintonia perfeita", acrescentou, lembrando também do tio do noivo.

Tio e sobrinho morrem em acidente na Bahia

PM Robson Ferreira, conhecido como “Secão”, também morreu no acidente por Reprodução
PM Robson Ferreira, conhecido como “Secão”, também morreu no acidente por Reprodução
Advogado Patric Silva Ferreira casaria amanhã por Reprodução
Advogado Patric Silva Ferreira casaria amanhã por Reprodução
Noiva lamentou morte de Patric por Reprodução
1 de 5
PM Robson Ferreira, conhecido como “Secão”, também morreu no acidente por Reprodução

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 3h30, no km 580 da rodovia. Ainda não há confirmação sobre a causa da batida, mas relatos apontam que cada um estava no seu carro. Robson, que estava à frente, percebeu que o sobrinho não estava próximo, estranhou e retornou para encontrá-lo, momento em que houve a colisão frontal.

Por conta do acidente, a pista da BR-101 precisou ser bloqueada nos dois sentidos, sendo liberada somente às 10h40. Familiares informaram que as vítimas haviam participado de uma despedida de solteiro na noite anterior. Não há informações sobre o sepultamento. 

Em nota, a 62ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) lamentou a morte do PM Robson. " O AL SGT PM Robson deixa um legado de compromisso, dedicação e amor à farda, sendo exemplo de profissionalismo e companheirismo entre os irmãos. Sua partida precoce entristece toda a família policial militar, que hoje se despede de um guerreiro valoroso", diz o texto. "Neste momento de dor, prestamos nossas condolências e nos solidarizamos com seus familiares, amigos e colegas de farda, pedindo a Deus que conforte os corações e conceda força para superar essa irreparável perda. Descanse em paz. Sua memória e seus ensinamentos permanecerão entre nós"

