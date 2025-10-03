Acesse sua conta
Mansão do Caminho oferece 140 mamografias de graça por dia; saiba como conseguir

Mutirão é realizado para reforçar a campanha do Outubro Rosa

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 3 de outubro de 2025 às 14:28

Mutirão de mamografias é realizado pela Mansão do Caminho e Sesab
Mutirão de mamografias é realizado pela Mansão do Caminho e Sesab Crédito: Divulgação

A obra social Mansão do Caminho e a Secretaria Estadual da Saúde (Sesab) promovem um mutirão com 140 mamografias gratuitas por dia, reforçando a campanha Outubro Rosa em Salvador. A ação acontece entre os dias 2 e 30 de outubro, com atendimentos de segunda a sábado, das 7h às 17h, na sede da Mansão do Caminho, no bairro Pau da Lima.

Interessadas devem solicitar atendimento através do site. Em caso de não preenchimento de todos os horários, haverá distribuição de senhas no local, com atendimento conforme disponibilidade.

A ação é voltada para mulheres entre 40 e 69 anos. Não é preciso apresentar requisição médica. No momento do atendimento, as pacientes devem levar originais e cópias da carteira de identidade, comprovante de residência e cartão do Sistema Único de Saúde (SUS). 

Os atendimentos são possibilitados por meio do trabalho de voluntários, parcerias com órgãos públicos e doações de empresas e pessoas físicas, além da comercialização de artigos da instituição. "Mais do que o exame, oferecemos cuidado, acolhimento e esperança. O Outubro Rosa é um movimento de união para proteger vidas", diz Ualisson Santos, coordenador de saúde da Mansão do Caminho.

Durante todo o ano, a Mansão do Caminho mantém serviços gratuitos na área da saúde, com cerca de 19 mil exames laboratoriais por mês, consultórios médicos em mais de 20 especialidades, atendimento em psicologia e distribuição de medicamentos. Cerca de 5 mil pessoas são atendidas diariamente na instituição. 

Serviço 

O que: Mutirão de mamografia na Mansão do Caminho

Quando: De segunda a sàbado, das 7h às 17h, de 02 a 30 de outubro

Onde: Sede da Mansão do Caminho - Pau da Lima, Salvador

