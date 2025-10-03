ASSISTA

Neymar recusa encontro com ex-companheiro ao vivo e gera reação constrangida

Episódio ocorreu durante transmissão de Santos x Grêmio

Carol Neves

Publicado em 3 de outubro de 2025 às 08:12

Neymar causou climão Crédito: Reprodução

A noite de quarta-feira (2) na Vila Belmiro teve polêmica fora de campo. Durante a transmissão de Santos e Grêmio, pela Ge TV, Neymar chamou atenção ao evitar receber no camarote o ex-colega de Santos, André Balada.

Na tela estavam Fred Bruno, Bruno Formiga e o próprio André Balada quando o contato com Neymar foi tentado. Fred não escondeu a surpresa com a recusa e classificou a cena como “constrangedora”.

"Olha, assim, é uma das coisas mais constrangedoras que já vi nos últimos tempos do entretenimento esportivo. O Neymar não está jogando, é difícil ele falar, mas ficou o tempo todo aqui na Vila isso de que precisamos falar com o Neymar. Tem hora que é chato. A gente não quer ficar enchendo o saco do cara toda hora", disse o apresentador.

Depois do episódio, Bruno Formiga foi às redes sociais para tentar colocar "panos quentes". Ele publicou um vídeo em que Neymar aparece cumprimentando a equipe do Ge TV após o fim da partida e justificou a cena exibida antes.

Nem gosto de revirar essas besteiras que a galera passa pra frente. Mas só pra ser justo com a produtora que filmou no elevador: a realidade depois do jogo foi essa aqui. Não teve climão e nem negativa de entrevista (que a gente já sabia que não ia acontecer ontem). pic.twitter.com/QtBAOPA0rk — Bruno Formiga (@brunoformiga) October 2, 2025

"Nem gosto de revirar essas besteiras que a galera passa pra frente. Mas só pra ser justo com a produtora que filmou no elevador: a realidade depois do jogo foi essa aqui. Não teve climão e nem negativa de entrevista (que a gente já sabia que não ia acontecer ontem)", declarou o comentarista.

Neymar também usou as redes sociais para falar do episódio e disse que não sabia que estava sendo filmado durante o momento. O camisa 10 afirmou que já tinha dito que não queria falar nada com a imprensa "por causa do momento em que estou".

“Eu nem sabia que estava sendo ao vivo (acho falta de respeito ser gravado assim). E eu falei dessa forma porque antes eu já tinha avisado o André e o Formiga que eu não iria falar nada, por causa do momento em que estou! Quanto ao Fred, nós já conversamos após essa fala dele e nos resolvemos, tá tudo certo entre nós”, comentou Neymar em publicação do jornalista Pilhado no Instagram.