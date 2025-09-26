Acesse sua conta
Neymar perde a paciência e toma atitude em meio a acusação de vício em whisky e narguilé

Empresa do atleta anunciou que vai processar influenciador e jornalista que divulgou o que chama de fake news

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 26 de setembro de 2025 às 09:04

Neymar
Neymar Crédito: @thiagosilva / @neymarjr

A NR Sports, empresa responsável pela carreira de Neymar Jr., anunciou que vai acionar a Justiça contra o jornalista e influenciador Rodolfo Gomes. A medida foi tomada após declarações feitas por ele durante uma transmissão ao vivo no canal Futeboteco, quando disse que o jogador do Santos estaria “viciado em whisky com energético, fuma narguilé e dorme às 4h ou 5h da manhã”, o que comprometeria seu desempenho em campo.

Segundo Rodolfo, a informação teria vindo de uma "pessoa próxima” ao jogador. O influenciador também insinuou que o Santos teria alterado os horários de treino para se adequar à rotina do camisa 10. “Os treinos do Santos estão começando às 10h ou 11h da manhã. Os jogadores já pediram para começar mais cedo, mas, não antecipam porque ele não chegaria”, afirmou.

Mansão de Neymar em Mangaratiba

As declarações tiveram grande repercussão nas redes sociais e motivaram reação imediata da NR Sports. Em nota, a empresa classificou as falas como “levianas, difamatórias, caluniosas e mentirosas” e assegurou que “todas as providências judiciais de ordem criminal e civil estão sendo adotadas para a devida responsabilização dos envolvidos”.

A agência reforçou que não dará espaço a conteúdos baseados em especulações. “Esclarecemos, ainda, que não daremos palco ou visibilidade a pessoas que utilizam o argumento de ‘apuração’ para disseminar informações falsas, caluniosas e sem qualquer fundamento”, destacou o comunicado.

Neymar, Mavie e Helena

O texto também chamou atenção para os efeitos da propagação de boatos. “A propagação de fake news não apenas causa danos diretos à honra, imagem e reputação do atleta, mas também contribui para a desinformação da sociedade, fomentando a difusão de conteúdos inverídicos que afetam a credibilidade do jornalismo sério e responsável”, disse a empresa, que concluiu afirmando que práticas desse tipo “não serão toleradas”.

Enquanto lida com a polêmica fora de campo, Neymar enfrenta mais uma lesão. O Santos informou no último dia 19 que o atacante sofreu contusão de grau 2 no reto femoral da coxa direita, região conhecida como o “motor do chute”. O clube não divulgou prazo de recuperação, mas casos semelhantes exigem entre quatro e 12 semanas de afastamento, o que pode encerrar a temporada do jogador.

Desde julho, Neymar entrou em campo em dez partidas e, no mês seguinte, conseguiu completar cinco jogos seguidos pela primeira vez em três anos, contra Flamengo, Mirassol, Internacional, Sport e Juventude. A última sequência desse tipo havia sido em agosto de 2022, quando ainda atuava pelo PSG.

Até agora, ele participou de 13 dos 23 jogos do Santos no campeonato, com três gols marcados e nenhuma assistência. O time ocupa a 15ª posição, somando 26 pontos, apenas quatro acima da zona de rebaixamento.

