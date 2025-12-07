Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Brasileirão Série A 2025: confira classificados para Libertadores e rebaixados

Sete times disputaram a Libertadores, seis a Sul-Americana e quatro estão rebaixado para Série B

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 7 de dezembro de 2025 às 19:40

Taça do Brasileirão: times gaúchos da Série A e de outras competições nacionais tiveram jogos adiados
Taça do Brasileirão Crédito: Lívia Villas Boas/CBF

O Campeonato Brasileiro chegou ao fim neste domingo (7), com a disputa dos jogos da 38ª rodada. O Flamengo já havia garantido o título com uma rodada de antecedência, mas isso não impediu que o último dia de partidas fosse emocionante. Muitas equipes ainda brigavam por vaga direta na Libertadores, por um lugar na Sul-Americana e, principalmente, para escapar do rebaixamento.

Libertadores

Confira as equipes classificadas para Libertadores

1º colocado - Flamengo (vaga direta)  por GILVAN DE SOUZA/FLAMENGO
2º colocado - Palmeiras (vaga direta)  por Reprodução/Instagram
3º colocado - Cruzeiro (vaga direta) por Divulgação/ Cruzeiro
4º colocado - Mirassol (vaga direta) por Reprodução
5º colocado - Fluminense (vaga direta) por Divulgação/Fifa
6º colocado - Botafogo (vaga na pré)  por Divulgação/Botafogo
7º colocado - Bahia (vaga na pré)  por Letícia Martins e Rafael Rodrigues/ EC Bahia
1 de 7
1º colocado - Flamengo (vaga direta)  por GILVAN DE SOUZA/FLAMENGO

Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro e Mirassol já tinham assegurado suas posições no G-4 e, consequentemente, a vaga direta na próxima edição da Libertadores. A disputa pela quinta e última vaga na fase de grupos envolvia Fluminense, Botafogo e Bahia.

O Fluminense venceu o Bahia e garantiu o quinto lugar. Ainda assim, o Botafogo pode conquistar uma sexta vaga direta caso Fluminense ou Cruzeiro vençam a Copa do Brasil. As semifinais do torneio começam nesta semana: Cruzeiro contra Corinthians na quarta-feira e Vasco contra Fluminense na quinta. As finais estão marcadas para os dias 17 e 21 de dezembro.

O Bahia, que terminou em sétimo, disputará a fase preliminar da Libertadores no ano que vem. Se Fluminense ou Cruzeiro forem campeões da Copa do Brasil, mais uma vaga será aberta na etapa preliminar e o São Paulo, oitavo colocado, herdará essa posição.

Sul-Americana

Confira as equipes classificadas para Sul-Americana

8º colocado - São Paulo (ainda pode conquistar vaga na pré-Libertadores se Cruzeiro ou Fluminense vencerem a Copa do Brasil)  por Paulo Pinto/São Paulo FC
9º colocado - Grêmio por Lucas Uebel/Grêmio
10º colocado - RB Bragantino por Ari Ferreira/Red Bull Bragantino
11º colocado - Atlético-MG por Pedro Souza / Atlético-MG
12ª colocação - Santos por Raul Baretta/ Santos FC
13º colocado - Corinthians por Divulgação
14º colocado - Vasco (terá, no mínimo, uma vaga na Sul-Americana com qualquer que seja o resultado da Copa do Brasil) por Divulgação/Vasco
1 de 7
8º colocado - São Paulo (ainda pode conquistar vaga na pré-Libertadores se Cruzeiro ou Fluminense vencerem a Copa do Brasil)  por Paulo Pinto/São Paulo FC

Seis equipes garantiram vaga na Copa Sul-Americana, entre o 8º e o 13º lugares: São Paulo, Grêmio, Bragantino, Atlético-MG, Santos e Corinthians. O Vasco, embora tenha terminado em décimo quarto, também conquistou ao menos uma vaga na competição, já que todos os times ainda presentes na Copa do Brasil estão acima dele na tabela. Essa combinação altera as zonas de classificação, a menos que o próprio Vasco seja campeão do torneio; nesse caso, ficaria com uma vaga na Libertadores.

Rebaixamento

Confira as equipes rebaixadas para Série B

17º colocado - Ceará  por Divulgação/Ceará
18º colocado - Fortaleza  por Divulgação/Conmebol
19º colocado - Juventude por Divulgação
20 º colocado - Sport  por Divulgação
1 de 4
17º colocado - Ceará  por Divulgação/Ceará

Sport e Juventude, que terminaram nas últimas posições, chegaram à rodada final já rebaixados. As outras duas vagas na zona de descenso eram disputadas por Ceará, Fortaleza, Internacional, Vitória e Santos. Curiosamente, Vitória e Internacional eram os únicos que não dependiam apenas de si para permanecer na Série A, mas foram justamente os que garantiram a permanência graças às derrotas de Fortaleza e Ceará. As duas equipes cearenses disputarão a Série B em 2026.

LEIA MAIS 

Brasileirão Série A: veja como terminou a tabela após a última rodada

Bahia termina o ano com derrota para o Fluminense e sem vaga direta para Libertores

Leão de primeira! Vitória vence o São Paulo e confirma permanência na Série A

Copa do Mundo de 2026: Confira como ficaram os grupos após sorteio

Veja quais serão os adversários do Brasil na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026

Mais recentes

Imagem - Torcida do Vitória invade o gramado do Barradão após time garantir permanência; veja vídeo

Torcida do Vitória invade o gramado do Barradão após time garantir permanência; veja vídeo
Imagem - Brasileirão Série A: veja como terminou a tabela após a última rodada

Brasileirão Série A: veja como terminou a tabela após a última rodada
Imagem - Bahia termina o ano com derrota para o Fluminense e sem vaga direta para Libertores

Bahia termina o ano com derrota para o Fluminense e sem vaga direta para Libertores

MAIS LIDAS

Imagem - Áries, Touro, Libra e Peixes recebem um recado decisivo do universo neste domingo (7 de dezembro)
01

Áries, Touro, Libra e Peixes recebem um recado decisivo do universo neste domingo (7 de dezembro)

Imagem - Anjo da Guarda deste domingo (7 de dezembro) anuncia para 4 signos: acabou o choro, a partir de hoje você vai sorrir e a dor vai passar
02

Anjo da Guarda deste domingo (7 de dezembro) anuncia para 4 signos: acabou o choro, a partir de hoje você vai sorrir e a dor vai passar

Imagem - Militar reage a assalto, persegue e mata ladrão com oito tiros em praia
03

Militar reage a assalto, persegue e mata ladrão com oito tiros em praia

Imagem - Biometria do INSS: veja quem está liberado e não precisa fazer procedimento
04

Biometria do INSS: veja quem está liberado e não precisa fazer procedimento