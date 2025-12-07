TUDO DEFINIDO

Brasileirão Série A 2025: confira classificados para Libertadores e rebaixados

Sete times disputaram a Libertadores, seis a Sul-Americana e quatro estão rebaixado para Série B

Pedro Carreiro

Publicado em 7 de dezembro de 2025 às 19:40

Taça do Brasileirão Crédito: Lívia Villas Boas/CBF

O Campeonato Brasileiro chegou ao fim neste domingo (7), com a disputa dos jogos da 38ª rodada. O Flamengo já havia garantido o título com uma rodada de antecedência, mas isso não impediu que o último dia de partidas fosse emocionante. Muitas equipes ainda brigavam por vaga direta na Libertadores, por um lugar na Sul-Americana e, principalmente, para escapar do rebaixamento.

Libertadores

Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro e Mirassol já tinham assegurado suas posições no G-4 e, consequentemente, a vaga direta na próxima edição da Libertadores. A disputa pela quinta e última vaga na fase de grupos envolvia Fluminense, Botafogo e Bahia.

O Fluminense venceu o Bahia e garantiu o quinto lugar. Ainda assim, o Botafogo pode conquistar uma sexta vaga direta caso Fluminense ou Cruzeiro vençam a Copa do Brasil. As semifinais do torneio começam nesta semana: Cruzeiro contra Corinthians na quarta-feira e Vasco contra Fluminense na quinta. As finais estão marcadas para os dias 17 e 21 de dezembro.

O Bahia, que terminou em sétimo, disputará a fase preliminar da Libertadores no ano que vem. Se Fluminense ou Cruzeiro forem campeões da Copa do Brasil, mais uma vaga será aberta na etapa preliminar e o São Paulo, oitavo colocado, herdará essa posição.

Sul-Americana

Seis equipes garantiram vaga na Copa Sul-Americana, entre o 8º e o 13º lugares: São Paulo, Grêmio, Bragantino, Atlético-MG, Santos e Corinthians. O Vasco, embora tenha terminado em décimo quarto, também conquistou ao menos uma vaga na competição, já que todos os times ainda presentes na Copa do Brasil estão acima dele na tabela. Essa combinação altera as zonas de classificação, a menos que o próprio Vasco seja campeão do torneio; nesse caso, ficaria com uma vaga na Libertadores.

Rebaixamento

