DECEPÇÃO

Bahia termina o ano com derrota para o Fluminense e sem vaga direta para Libertores

Esquadrão foi derrotado por 2x0 e terminou a Série A na 7ª colocação

Pedro Carreiro

Publicado em 7 de dezembro de 2025 às 18:14

Fluminense x Bahia - 38ª rodada Brasileirão Série A Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

Apesar de ter voltado à Libertadores, conquistado a Copa do Nordeste, o Baianão e assinado sua melhor campanha na era dos pontos corridos, o Bahia encerrou 2025 com um sabor amargo. A derrota por 2x0 para o Fluminense, na tarde deste domingo (7), no Maracanã, pela 38ª rodada do Brasileirão, tirou do Tricolor a chance de garantir vaga direta na fase de grupos da próxima Libertadores. Precisando apenas vencer para alcançar o objetivo, a equipe voltou a oscilar como visitante e terá de disputar novamente a fase preliminar do torneio continental.

O primeiro tempo foi morno e ofereceu poucas oportunidades para os dois lados, com o jogo concentrado no meio-campo. Na etapa final, o Bahia até teve momentos de crescimento, mas o Fluminense controlou as ações e construiu a vitória já nos minutos derradeiros, com gols de Gano e Thiago Silva. A derrota, somada ao triunfo do Botafogo sobre o Fortaleza, deixou o Tricolor de Aço na 7ª colocação, com 60 pontos, sem chance de alcançar uma vaga direta na Libertadores, independentemente do desfecho da Copa do Brasil.

O JOGO

Empurrado pela torcida no Rio de Janeiro, o Fluminense começou o jogo animado e chegou com perigo logo no primeiro minuto de jogo. Após rápida troca de passes, Lucho Acosta abriu a bola na direita para Cannobio, que cortou para o meio e bateu por cima. Porém, depois dessa chegada, o jogo ficou muito estudado e truncado no meio campo, com o arbitro chegando a apresendar um amarelo para cada lado antes mesmo dos 20 minutos.

As coisas so foram se animar novamente na partida a partir dos 25 minutos, quando o Fluminense voltou a ameaçar o gol tricolor. Serna saiu de cara para o gol após grande passe de Lucho, mas Ronaldo saiu bem da meta e abafou o chute. Logo na sequencia, Lucho achou outro grande passe, desta vez, para Everaldo, que chutou forte da entrada da area para outra grande defesa do goleiro do Esquadrão.

Depois da blitz dos donos da casa, o Bahia acordou no jogo passou a dominar as ações nos 10 minutos finais da etapa inicial e teve boas oportunidades para abrir o placar. Primeiro, Pulga avançou pela esquerda, chutou cruzado, Fábio afastou com a pontinha dos dedos, Willian José ficou com o rebote, mas na hora de empurrar para o gol vazio, foi travado por Martinelli. Depois, o centroavante tricolor recebeu livre na entrada da area e chutou rasteiro para mais uma grande defesa de Fábio.

O Bahia voltou para o segundo tempo com Tiago no lugar de Ademir, que deixou o campo lesionado. Mas quem realmente mudou o panorama da partida foi o Botafogo: ainda no intervalo, o time carioca virou sobre o Fortaleza com gols no último lance da etapa inicial e no primeiro minuto da final. A virada colocou o Alvinegro na 5ª colocação, fazendo o empate deixar de servir tanto para o Fluminense, que buscava vaga direta na fase de grupos da Libertadores, quanto para o Bahia. Cientes do novo cenário, as duas equipes passaram a se expor mais.

A partir daí, o jogo ganhou intensidade que não havia mostrado no primeiro tempo e se tornou frenético. Logo aos dois minutos, Serna recebeu pela esquerda, cortou para dentro e bateu por cima do gol de Ronaldo. O Bahia respondeu na sequência: Jean Lucas teve espaço na intermediária, finalizou cruzado e obrigou Fábio a fazer grande defesa.

No Maracanã, a temperatura só aumentava, mas no Castelão o Fortaleza empatou, devolvendo a tabela à configuração inicial da rodada. Ainda assim, o ritmo da partida no Rio não caiu. O Bahia quase abriu o placar aos seis minutos, quando Juba cruzou na medida para Everton Ribeiro, que escorou de cabeça para Willian José, mas o centroavante não conseguiu alcançar a bola.

Se o início da segunda etapa foi equilibrado, isso durou pouco. Gradualmente, o Bahia perdeu fôlego e viu o Fluminense assumir o controle. O time carioca iniciou uma blitz em busca do gol, que finalmente saiu aos 29 minutos, em uma falha grave na saída de bola tricolor. Tiago recuou errado, entregou nos pés de Ganso, que saiu cara a cara com Ronaldo e marcou de cavadinha para abrir o placar no Maracanã.

Atrás no marcador, o Bahia tentou reagir com chutes de média e longa distância, mas sem oferecer real perigo. E qualquer esperança de reação terminou aos 38 minutos: Soteldo aplicou um drible desconcertante em Pulga, cruzou com precisão, e Thiago Silva subiu mais que todo mundo para ampliar e matar o jogo.

Nos minutos finais, o Bahia não teve força para reagir e apenas viu o Fluminense administrar a vantagem até o apito final. Apesar da temporada repleta de feitos, o Tricolor de Aço encerra o ano com a sensação de que poderia ter ido além e com a frustração de não garantir vaga direta na Libertadores.