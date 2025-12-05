Acesse sua conta
Veja quais serão os adversários do Brasil na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026

Seleção está no Grupo C

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 15:59

Taça da Copa do Mundo
Taça da Copa do Mundo Crédito: Divulgação/Fifa

A Seleção Brasileira já conhece o seu caminho inicial rumo ao sonho do hexa. O sorteio realizado nesta sexta-feira (5), no Kennedy Center, em Washington, no Estados Unidos, definiu que o Brasil está no Grupo C da Copa do Mundo de 2026 e enfrentará Marrocos, Escócia e Haiti na primeira fase.

Como cabeça de chave por integrar o pote 1 — reflexo do 5º lugar no ranking da Fifa — o Brasil escapou de potências como França, Espanha, Inglaterra e Alemanha, mas ainda assim terá um grupo que promete ser desafiador na estreia do novo formato do Mundial, que contará com 48 seleções.

Confira todos os grupos da Copa do Mundo 2026

Com a expansão da Copa de 32 para 48 seleções, passaram a ter 12 grupos com quatro equipes cada, classificando-se para o mata-mata os dois primeiros colocados e os oito melhores terceiros. A regra que impede seleções da mesma confederação de caírem no mesmo grupo foi mantida, com exceção da Europa, que possui 16 vagas e pode ter até duas seleções no mesmo grupo.

O sorteio também consolidou a distribuição das equipes dentro do chaveamento, seguindo o critério que coloca as seleções mais bem ranqueadas em lados opostos, reduzindo a chance do Brasil ter um confronto pesado logo no começo da fase de mata-mata.

Seleções classificadas para a Copa do Mundo de 2026

Agora, com os adversários definidos, a Seleção começa a traçar seu planejamento para a disputa nos Estados Unidos, no Canadá e no México, entre junho e julho do ano que vem. As datas e locais das partidas do Brasil ainda vão ser divulgados pela Fifa neste sábado (6). 

