Veja quais serão os adversários do Brasil na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 15:59

Taça da Copa do Mundo Crédito: Divulgação/Fifa

A Seleção Brasileira já conhece o seu caminho inicial rumo ao sonho do hexa. O sorteio realizado nesta sexta-feira (5), no Kennedy Center, em Washington, no Estados Unidos, definiu que o Brasil está no Grupo C da Copa do Mundo de 2026 e enfrentará Marrocos, Escócia e Haiti na primeira fase.

Como cabeça de chave por integrar o pote 1 — reflexo do 5º lugar no ranking da Fifa — o Brasil escapou de potências como França, Espanha, Inglaterra e Alemanha, mas ainda assim terá um grupo que promete ser desafiador na estreia do novo formato do Mundial, que contará com 48 seleções.

Com a expansão da Copa de 32 para 48 seleções, passaram a ter 12 grupos com quatro equipes cada, classificando-se para o mata-mata os dois primeiros colocados e os oito melhores terceiros. A regra que impede seleções da mesma confederação de caírem no mesmo grupo foi mantida, com exceção da Europa, que possui 16 vagas e pode ter até duas seleções no mesmo grupo.

O sorteio também consolidou a distribuição das equipes dentro do chaveamento, seguindo o critério que coloca as seleções mais bem ranqueadas em lados opostos, reduzindo a chance do Brasil ter um confronto pesado logo no começo da fase de mata-mata.

