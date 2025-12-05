RUMO AO HEXA

Saiba quem poderão ser os adversários do Brasil rumo a final na Copa do Mundo de 2026

Amarelinha está no Grupo C da Copa do Mundo de 2026 e enfrentará Marrocos, Escócia e Haiti na primeira fase

Alan Pinheiro

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 16:23

Brasil 1x1 Tunísia Crédito: Rafael Ribeiro/CBF

A Seleção Brasileira já sabe o seu caminho inicial rumo ao sonho do hexa. O sorteio realizado nesta sexta-feira (5), no Kennedy Center, em Washington, no Estados Unidos, definiu que o Brasil está no Grupo C da Copa do Mundo de 2026 e enfrentará Marrocos, Escócia e Haiti na primeira fase.

Como cabeça de chave por integrar o pote 1 — reflexo do 5º lugar no ranking da Fifa — o Brasil escapou de potências como França, Espanha, Inglaterra e Alemanha, mas ainda assim terá um grupo que promete ser desafiador na estreia do novo formato do Mundial, que contará com 48 seleções.

Caso avance em 1º lugar em sua chave, o Brasil enfrentará o vice-líder do grupo F, composto por Holanda, Japão, Tunísia e uma seleção europeia vinda da repescagem. O cruzamento acontece também da forma inversa, ou seja, se o Brasil avançar em 2º lugar, enfrentará quem liderar o grupo F. Nesse caso, o jogo aconteceria também no dia 29, mas em Monterrey, no México.

No caso de avançar como líder e passar pela fase de 16 avos de final, o adversário sairia do confronto entre os vice-líderes dos grupos E e I, colocando seleções como Alemanha, França, Equador e Noruega num eventual duelo contra o Brasil nas oitavas.

Se avançar em 2º lugar, o caminho para as oitavas seria contra o vencedor do duelo entre os vice-líderes dos grupos A e B, podendo colocar México, Suíça, Coreia do Sul, Canadá ou até mesmo Itália e Dinamarca (que ainda jogarão a repescagem) no caminho do Brasil.

Para as quartas de final, o confronto que se destaca é um eventual Brasil x Inglaterra. Caso as duas seleções vençam seus grupos e avancem nas fases seguintes do mata-mata, se enfrentarão no dia 11 de julho, um sábado, em Miami.

Com a expansão da Copa de 32 para 48 seleções, passaram a ter 12 grupos com quatro equipes cada, classificando-se para o mata-mata os dois primeiros colocados e os oito melhores terceiros. A regra que impede seleções da mesma confederação de caírem no mesmo grupo foi mantida, com exceção da Europa, que possui 16 vagas e pode ter até duas seleções no mesmo grupo.