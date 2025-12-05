Acesse sua conta
Saiba quem poderão ser os adversários do Brasil rumo a final na Copa do Mundo de 2026

Amarelinha está no Grupo C da Copa do Mundo de 2026 e enfrentará Marrocos, Escócia e Haiti na primeira fase

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 16:23

Brasil 1x1 Tunísia
Brasil 1x1 Tunísia Crédito: Rafael Ribeiro/CBF

A Seleção Brasileira já sabe o seu caminho inicial rumo ao sonho do hexa. O sorteio realizado nesta sexta-feira (5), no Kennedy Center, em Washington, no Estados Unidos, definiu que o Brasil está no Grupo C da Copa do Mundo de 2026 e enfrentará Marrocos, Escócia e Haiti na primeira fase.

Como cabeça de chave por integrar o pote 1 — reflexo do 5º lugar no ranking da Fifa — o Brasil escapou de potências como França, Espanha, Inglaterra e Alemanha, mas ainda assim terá um grupo que promete ser desafiador na estreia do novo formato do Mundial, que contará com 48 seleções.

Confira todos os grupos da Copa do Mundo 2026

Caso avance em 1º lugar em sua chave, o Brasil enfrentará o vice-líder do grupo F, composto por Holanda, Japão, Tunísia e uma seleção europeia vinda da repescagem. O cruzamento acontece também da forma inversa, ou seja, se o Brasil avançar em 2º lugar, enfrentará quem liderar o grupo F. Nesse caso, o jogo aconteceria também no dia 29, mas em Monterrey, no México.

No caso de avançar como líder e passar pela fase de 16 avos de final, o adversário sairia do confronto entre os vice-líderes dos grupos E e I, colocando seleções como Alemanha, França, Equador e Noruega num eventual duelo contra o Brasil nas oitavas. 

Quanto custa um ingresso para a Copa do Mundo 2026?

Se avançar em 2º lugar, o caminho para as oitavas seria contra o vencedor do duelo entre os vice-líderes dos grupos A e B, podendo colocar México, Suíça, Coreia do Sul, Canadá ou até mesmo Itália e Dinamarca (que ainda jogarão a repescagem) no caminho do Brasil.

Para as quartas de final, o confronto que se destaca é um eventual Brasil x Inglaterra. Caso as duas seleções vençam seus grupos e avancem nas fases seguintes do mata-mata, se enfrentarão no dia 11 de julho, um sábado, em Miami.

LEIA MAIS

Supercomputador coloca Brasil com só 5,6% de chance de título da Copa do Mundo

Veja quais serão os adversários do Brasil na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026

Romário, Rivaldo e Ronaldo não venceriam a Copa do Mundo se VAR existisse antes; entenda

Prepara o visto: Saiba como se preparar para assistir a Copa do Mundo de 2026

Promoção levará 100 pessoas para assistir aos jogos da Copa do Mundo; saiba como participar

Com a expansão da Copa de 32 para 48 seleções, passaram a ter 12 grupos com quatro equipes cada, classificando-se para o mata-mata os dois primeiros colocados e os oito melhores terceiros. A regra que impede seleções da mesma confederação de caírem no mesmo grupo foi mantida, com exceção da Europa, que possui 16 vagas e pode ter até duas seleções no mesmo grupo.

O sorteio também consolidou a distribuição das equipes dentro do chaveamento, seguindo o critério que coloca as seleções mais bem ranqueadas em lados opostos, reduzindo a chance do Brasil ter um confronto pesado logo no começo da fase de mata-mata.

