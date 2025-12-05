TORCIDA TRICOLOR

Bahia encerra 2025 na Fonte Nova com marca histórica de público e mais de R$ 50 milhões em bilheteria

O Esquadrçao registrou 1.467.659 pagantes nos 42 jogos disputados na Fonte Nova ao longo do ano

Pedro Carreiro

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 13:19

Torcida do Bahia na Fonte Nova Crédito: Reprodução/EC Bahia

O Bahia se despediu da sua torcida em 2025 com números que reforçam a força da relação entre o clube e a Arena Fonte Nova. No último jogo do ano em Salvador, o triunfo por 2 a 0 sobre o Sport, pela 37ª rodada do Brasileirão, levou 39.847 tricolores ao estádio e gerou uma renda de R$ 1.400.937 — valor que confirmou uma temporada histórica para o Esquadrão no quesito bilheteria.

Com a arrecadação do confronto diante do rival nordestino, o clube ultrapassou a marca de R$ 50 milhões em receita bruta no Campeonato Brasileiro, somando exatos R$ 50.166.010,50 obtidos nos 19 jogos como mandante. O montante é tão significativo que supera até mesmo tudo o que o Bahia recebeu em premiações esportivas no ano, hoje acumuladas em R$ 46.081.882, sem considerar as cotas de televisão e a premiação final da Série A.

Torcida mantém o Bahia entre os maiores públicos do país

A força da torcida foi determinante para o crescimento do clube dentro e fora de campo. De acordo com estimativa do Gato Mestre, do ge, o Bahia encerrou o Brasileirão com a 4ª maior média de público do país, registrando 34.496 pagantes por partida na competição — ficando atrás apenas de Flamengo, Corinthians e Cruzeiro.

Ano termina com 1,4 milhão de torcedores na Fonte Nova

A temporada completa em Salvador consolidou ainda mais o protagonismo do Bahia quando o assunto é mobilização da torcida. Somando todas as competições, o clube registrou 1.467.659 pagantes nos 42 jogos disputados na Fonte Nova, alcançando uma média geral de 34.944 torcedores por partida. O número confirma o Tricolor entre as maiores forças de arquibancada do futebol brasileiro em 2025.

Veja a distribuição do público total no ano:

Brasileirão: 725.039 (19 jogos)

Libertadores e Sul-Americana: 242.811 (6 jogos)

Copa do Nordeste: 222.003 (7 jogos)

Campeonato Baiano: 174.819 (7 jogos)

Copa do Brasil: 102.987 (3 jogos)

Total: 1.467.659 pagantes

