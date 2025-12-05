Acesse sua conta
Bahia encerra 2025 na Fonte Nova com marca histórica de público e mais de R$ 50 milhões em bilheteria

O Esquadrçao registrou 1.467.659 pagantes nos 42 jogos disputados na Fonte Nova ao longo do ano

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 13:19

Torcida do Bahia na Fonte Nova
Torcida do Bahia na Fonte Nova Crédito: Reprodução/EC Bahia

O Bahia se despediu da sua torcida em 2025 com números que reforçam a força da relação entre o clube e a Arena Fonte Nova. No último jogo do ano em Salvador, o triunfo por 2 a 0 sobre o Sport, pela 37ª rodada do Brasileirão, levou 39.847 tricolores ao estádio e gerou uma renda de R$ 1.400.937 — valor que confirmou uma temporada histórica para o Esquadrão no quesito bilheteria.

Com a arrecadação do confronto diante do rival nordestino, o clube ultrapassou a marca de R$ 50 milhões em receita bruta no Campeonato Brasileiro, somando exatos R$ 50.166.010,50 obtidos nos 19 jogos como mandante. O montante é tão significativo que supera até mesmo tudo o que o Bahia recebeu em premiações esportivas no ano, hoje acumuladas em R$ 46.081.882, sem considerar as cotas de televisão e a premiação final da Série A.

Relembre todos os jogos do Bahia como mandante na temporada

Bahia 4x0 Sampaio Corrêa - Fase de grupos Copa do Nordeste por Catarina Brandão/EC Bahia
Bahia 0x1 Atlético de Alagoinhas - Fase de grupos Baianão por Letícia Martins/EC Bahia
Bahia 2x0 Porto - Fase de grupos Baianão por Catarina Brandão/EC Bahia
Bahia 0x0 Vitória - Fase de grupos Baianão  por Letícia Martins/EC Bahia
Bahia 6x0 Colo-Colo - Fase de grupos baianão  por Letícia Martins/EC Bahia
Bahia 5x1 América-RN - Fase de grupos Copa do Nordeste por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia 2x0 Juazeirense - Fase de grupos baianão  por Letícia Martins/EC Bahia
Bahia 3x0 The Strongest - 2ª fase da Pré-Libertadores por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia 1x2 Jacuipense - Semifinal Baianão  por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia 1x0 Boston River - 3ª fase da Pré-Libertadores por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia 2x0 Vitória - Final do Baianão por Letícia Martins/EC Bahia
Bahia 3x2 Ceará - Fase de grupos Copa do Nordeste por Letícia Martins/EC Bahia
Bahia 1x1 Corinthians - Brasileirão  por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia 1x1 Internacional - Fase de grupos Libertadores por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia 1x1 Mirassol - Brasileirão  por Letícia Martins/EC Bahia
Bahia 1x0 Ceará - Brasileirão por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia 1x0 Atlético Nacional - Libertadores por Letícia Martins/EC Bahia
Bahia 1x0 Botafogo - Brasileirão por Leticia Martins/EC Bahia
Bahia 0x2 Nacional - Fase de grupos Libertadores por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia 2x1 Vitória - Brasileirão por Arisson Marinho/CORREIO
Bahia 4x0 Paysandu - 3ª fase Copa do Brasil por Letícia Martins/EC Bahia
Bahia 2x1 São Paulo - Brasileirão  por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia 3x1 Náutico - Fase de grupos Copa do Nordeste  por Nara Gentil/CORREIO
Bahia 2x1 Fortaleza - Quartas de final Copa do Nordeste por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia 2x1 Atlético-MG - Brasileirão por Letícia Martins/EC Bahia
Bahia 0x0 América de Cali - Playoffs Copa Sul-Maericana  por Letícia Martins/EC Bahia
Bahia 3x0 Juventude - Brasileirão  por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia 3x2 Retrô - Oitavas de final Copa do Brasil  por Letícia Martins/EC Bahia
Bahia 3x3 Fluminense - Brasileirão  por Divulgação/EC Bahia
Bahia 1x0 Ceará - Semifinal Copa do Nordeste por Letícia Martins/EC Bahia
Bahia 2x0 Santos - Brasileirão por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia 3x3 Fluminense - Copa do Brasil por Letícia Martins/EC Vitória
Bahia 5x0 Confiança - Final Copa do Nordeste por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia 1x2 Cruzeiro - Brasileirão por Letícia Martins/ EC Bahia
Bahia 1x0 Palmeiras - Brasileirão  por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia 1x0 Flamengo - Brasileirão por Letícia Martins/EC Bahia
Bahia 4x0 Grêmio - Brasileirão por Letícia Martins/EC Bahia
Bahia 1x0 Internacional - Brasileirão por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia 2x1 Bragantino - Brasileirão por Letícia Martins/EC Bahia
Bahia 2x3 Fortaleza - Brasileirão por Leticia Martins/EC Bahia
Bahia 1x0 Vasco - Brasileirão por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia 2x0 Sport - Brasileirão por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia 4x0 Sampaio Corrêa - Fase de grupos Copa do Nordeste por Catarina Brandão/EC Bahia

Torcida mantém o Bahia entre os maiores públicos do país

A força da torcida foi determinante para o crescimento do clube dentro e fora de campo. De acordo com estimativa do Gato Mestre, do ge, o Bahia encerrou o Brasileirão com a 4ª maior média de público do país, registrando 34.496 pagantes por partida na competição — ficando atrás apenas de Flamengo, Corinthians e Cruzeiro.

Ranking de maiores médias de público em 2025

Flamengo – 50.822 pagantes por Reprodução
Corinthians – 41.856 por Reprodução
Cruzeiro – 37.110 por Reprodução
Bahia – 34.496 por Esporte Clube Bahia/Divulgação
São Paulo – 33.796 por Divulgação
Palmeiras – 33.613 por Cesar Greco/Palmeiras
Ceará – 26.960 por Divulgação
Atlético-MG – 25.962 por Divulgação
Internacional – 25.960 por Divulgação
Santa Cruz – 24.910 por Divulgação
Grêmio – 24.251 por Divulgação
Fortaleza – 22.636 por Divulgação
Fluminense – 22.286 por Divulgação
Vasco – 19.267 por Reprodução
Coritiba – 19.214 por Divulgação/Coritiba
Athletico-PR – 18.756 por Divulgação
Vitória – 16.904 por Pietro Carpi/EC Vitória
Remo – 16.595 por Reprodução
Botafogo – 16.545 por Divulgação
Santos – 16.100 por Divulgação
Flamengo – 50.822 pagantes por Reprodução

Ano termina com 1,4 milhão de torcedores na Fonte Nova

A temporada completa em Salvador consolidou ainda mais o protagonismo do Bahia quando o assunto é mobilização da torcida. Somando todas as competições, o clube registrou 1.467.659 pagantes nos 42 jogos disputados na Fonte Nova, alcançando uma média geral de 34.944 torcedores por partida. O número confirma o Tricolor entre as maiores forças de arquibancada do futebol brasileiro em 2025.

Veja a distribuição do público total no ano:

  • Brasileirão: 725.039 (19 jogos)
  • Libertadores e Sul-Americana: 242.811 (6 jogos)
  • Copa do Nordeste: 222.003 (7 jogos)
  • Campeonato Baiano: 174.819 (7 jogos)
  • Copa do Brasil: 102.987 (3 jogos)
  • Total: 1.467.659 pagantes

