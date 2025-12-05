Acesse sua conta
Ex-Vitória vai ser o técnico do Flamengo na rodada final do Brasileirão

A delegação principal do clube carioca viaja para o Catar para a disputa da Copa Intercontinental

  Alan Pinheiro

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 13:06

Campeão brasileiro, o Flamengo fará a última rodada do Brasileirão, contra o Mirassol, no sábado (6), com a equipe e comissão técnica do sub-20. A delegação principal viaja para o Catar para a disputa da Copa Intercontinental. No comando da equipe rubro-negra estará Bruno Pivetti, ex-técnico do Vitória.

Na Toca do Leão, Bruno Pivetti começou como auxiliar técnico do time em 2019. No ano seguinte, assumiu o comando da equipe e ficou à frente do Vitória em 19 partidas. Com apenas quatro vitórias, nove empates e seis derrotas, o ex-comandante rubro-negro terminou sua passagem por Salvador com 36,8% de aproveitamento.

Veja os artilheiros do Vitória no Campeonato Brasileiro

Renato Kayzer - 9 gols por Arisson Marinho/CORREIO
Lucas Halter 4 - gols por Victor Ferreira/EC Vitória
Matheuzinho - 4 gols  por Victor Ferreira/EC Vitória
Erick - 3 gols por Victor Ferreira/EC Vitória
Cantalapiedra - 3 gols  por Victor Ferreira
Raúl Cáceres - 2 gols  por Victor Ferreira/EC Vitória
Gabriel Baralhas - gol por Victor Ferreira/EC Vitória
Zé Marcos - 1 gol por Victor Ferreira/EC Vitória
Carlinhos - - 1 gol  por JOãO AURELIO/ESTADÃO CONTEÚDO
Renzo López - 1 gol por Victor Ferreia/EC Vitória
Willian Oliveira - 1 gol por Victor Ferreira/EC Vitória
Lucas Braga - 1 gol por Victor Ferreira/EC Vitória
Janderson - 1 gols (já deixou o clube) por Victor Ferreira/EC Vitória
Wellington Rato - 1 gols (já deixou o clube) por Victor Ferreira/EC Vitória
De acordo com o diretor de futebol José Boto, a conquista do troféu diante do Ceará permitiu que o clube antecipasse sua viagem para o Catar. "Nós vamos partir no sábado para o Catar, para que nos dê tempo de adaptação. São 15 horas de viagem. E irá uma equipe secundária jogar contra o Mirassol", disse.

A estreia do Rubro-Negro no torneio da Fifa será contra o Cruz Azul, do México, no dia 10 de dezembro. Se passar para a próxima fase, vai enfrentar o Pyramids (Egito). Caso avance, a final é contra o PSG, o campeão da Champions. Todos os jogos acontecem no estádio Ahmad bin Ali, às 14h.

