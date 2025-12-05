MUDANÇA DE COMANDO

Ex-Vitória vai ser o técnico do Flamengo na rodada final do Brasileirão

A delegação principal do clube carioca viaja para o Catar para a disputa da Copa Intercontinental

Alan Pinheiro

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 13:06

Bruno Pivetti durante sua passagem pelo Vitória Crédito: Letícia Martins / EC Vitória

Campeão brasileiro, o Flamengo fará a última rodada do Brasileirão, contra o Mirassol, no sábado (6), com a equipe e comissão técnica do sub-20. A delegação principal viaja para o Catar para a disputa da Copa Intercontinental. No comando da equipe rubro-negra estará Bruno Pivetti, ex-técnico do Vitória.

Na Toca do Leão, Bruno Pivetti começou como auxiliar técnico do time em 2019. No ano seguinte, assumiu o comando da equipe e ficou à frente do Vitória em 19 partidas. Com apenas quatro vitórias, nove empates e seis derrotas, o ex-comandante rubro-negro terminou sua passagem por Salvador com 36,8% de aproveitamento.

De acordo com o diretor de futebol José Boto, a conquista do troféu diante do Ceará permitiu que o clube antecipasse sua viagem para o Catar. "Nós vamos partir no sábado para o Catar, para que nos dê tempo de adaptação. São 15 horas de viagem. E irá uma equipe secundária jogar contra o Mirassol", disse.