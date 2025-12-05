Ex-Vitória vai ser o técnico do Flamengo na rodada final do Brasileirão

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Alan Pinheiro
Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 13:06
Campeão brasileiro, o Flamengo fará a última rodada do Brasileirão, contra o Mirassol, no sábado (6), com a equipe e comissão técnica do sub-20. A delegação principal viaja para o Catar para a disputa da Copa Intercontinental. No comando da equipe rubro-negra estará Bruno Pivetti, ex-técnico do Vitória.
Na Toca do Leão, Bruno Pivetti começou como auxiliar técnico do time em 2019. No ano seguinte, assumiu o comando da equipe e ficou à frente do Vitória em 19 partidas. Com apenas quatro vitórias, nove empates e seis derrotas, o ex-comandante rubro-negro terminou sua passagem por Salvador com 36,8% de aproveitamento.
De acordo com o diretor de futebol José Boto, a conquista do troféu diante do Ceará permitiu que o clube antecipasse sua viagem para o Catar. "Nós vamos partir no sábado para o Catar, para que nos dê tempo de adaptação. São 15 horas de viagem. E irá uma equipe secundária jogar contra o Mirassol", disse.
A estreia do Rubro-Negro no torneio da Fifa será contra o Cruz Azul, do México, no dia 10 de dezembro. Se passar para a próxima fase, vai enfrentar o Pyramids (Egito). Caso avance, a final é contra o PSG, o campeão da Champions. Todos os jogos acontecem no estádio Ahmad bin Ali, às 14h.