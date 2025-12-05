Acesse sua conta
Vitória precisa de feito inédito para continuar na Série A; entenda

Leão nunca venceu como mandante na última rodada do Brasileirão

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 05:00

Mosaico da torcida do Vitória
Mosaico da torcida do Vitória Crédito: Reprodução/Redes sociais

Antes de ser goleado pelo Bragantino, o Vitória ocupava a 15ª colocação e vivia um cenário relativamente confortável na luta contra o rebaixamento. Porém, com o revés em Bragança Paulista e a combinação de resultados da rodada, o rubro-negro permaneceu nos 42 pontos, caiu para o 17º lugar e viu seu risco de queda subir para 65%, segundo a UFMG, além de deixar de depender apenas de si para escapar da degola.

Para permanecer na Série A, o Leão precisa, antes de tudo, vencer o São Paulo neste domingo (7), às 16h, no Barradão, pela rodada derradeira, em que todos os jogos acontecem simultaneamente. Além disso, precisa torcer para que ao menos um dos seguintes resultados se concretize: derrota do Santos para o Cruzeiro, na Vila Belmiro; empate ou derrota do Fortaleza diante do Botafogo, no Nilton Santos; ou que o Ceará não vença o Palmeiras, na Arena Castelão.

Jogos das equipes que lutam contra o rebaixamento na última rodada:

  • Vitória x São Paulo, no Barradão
  • Santos x Cruzeiro, na Vila Belmiro
  • Ceará x Palmeiras, na Arena Castelão
  • Botafogo x Fortaleza, no Nilton Santos
  • Internacional x RB Bragantino, no Beira-Rio

Para a rodada final, existem 243 cenários possíveis na briga contra o rebaixamento, e em 170 deles o Vitória termina caindo. Se esses números e a probabilidade elevada de queda já preocupam, o retrospecto do clube em jogos de última rodada é ainda mais alarmante: o Leão jamais venceu como mandante nessa situação. Ou seja, precisa alcançar um feito inédito contra o São Paulo para não cair.

Desde a adoção do formato por pontos corridos, em 2003, o Vitória disputou 11 edições da Série A antes da atual. Nesse período, venceu apenas uma vez na rodada final: em 2008, quando derrotou o Vasco por 2x0, em São Januário, com gols de Adriano Pardal e Leandro Domingues — resultado que rebaixou a equipe carioca.

Jogos do Vitória na última rodada da Série A (era dos pontos corridos):

  • Paraná 2x0 Vitória – 46ª rodada 2003
  • Vitória 1x2 Ponte Preta – 46ª rodada 2004
  • Vasco 0x2 Vitória – 38ª rodada 2008
  • Vitória 2x2 Goiás – 38ª rodada 2009
  • Vitória 0x0 Atlético-GO – 38ª rodada 2010
  • Atlético-MG 2x2 Vitória – 38ª rodada 2013
  • Vitória 0x1 Santos – 38ª rodada 2014
  • Vitória 1x2 Palmeiras – 38ª rodada 2016
  • Vitória 1x2 Flamengo – 38ª rodada 2017
  • Palmeiras 3x2 Vitória – 38ª rodada 2018
  • Flamengo 2x2 Vitória – 38ª rodada 2024

Nas outras 10 ocasiões, o Leão não conseguiu vencer: foram seis derrotas e quatro empates, desempenho frustrante sobretudo em casa. O que preocupa ainda mais é que o time jogou a última rodada no Barradão em seis oportunidades, perdeu quatro delas e foi rebaixado em três ocasiões.

Em 2004, perdeu para a Ponte Preta e caiu pela primeira vez na era dos pontos corridos. Em 2010, precisando apenas vencer o Atlético-GO, ficou no 0x0 e foi rebaixado novamente, enquanto o Dragão se salvou. Já em 2014, precisando derrotar o Santos para permanecer e deixar o Palmeiras na zona, perdeu por 1x0 e caiu pela terceira vez.

A lista poderia ser maior, mas em 2016 e 2017 o Vitória escapou mesmo com derrotas, graças aos resultados paralelos. Em 2016, perdeu por 2x1 para o Palmeiras, mas se salvou porque o Inter empatou com o Fluminense. Em 2017, caiu por 2x1 diante do Flamengo, mas permaneceu porque a Chapecoense venceu o Coritiba, rebaixando o Coxa.

A situação atual é delicada e o prognóstico não é dos mais animadores, mas, para exorcizar esses fantasmas do passado, o Leão da Barra conta com sua maior força: a torcida colossal.

Os ingressos para todos os setores do Barradão se esgotaram ontem, e a expectativa é de um Barradão pulsante empurrando o time. Além disso, na véspera da partida, o clube realizará um treino aberto no estádio, repetindo o que ocorreu antes do último Ba-Vi, quando a presença da torcida impulsionou a equipe rumo à vitória por 2x1.

