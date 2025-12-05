Acesse sua conta
Jair Ventura já salvou time na última rodada em situação similar à do Vitória; relembre

Treinador vive no Vitória um roteiro semelhante ao que o levou a salvar o Juventude da queda em 2021

  Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 12:24

Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Com um histórico de salvar equipes do rebaixamento para a Série B, Jair Ventura foi contratado pelo Vitória em setembro, quando o time ocupava a 17ª posição, com 22 pontos após 24 rodadas. Sua chegada teve um objetivo claro: evitar a queda. O treinador correspondeu às expectativas, fez a equipe reagir no campeonato e chegou a ter a chance de encaminhar a permanência já na rodada passada.

No entanto, com a derrota para o Bragantino, o Leão chega à última rodada novamente em 17º lugar, agora com 42 pontos, precisando vencer o São Paulo neste domingo (7), no Barradão, e ainda torcer por um tropeço de ao menos um rival direto.

Jair Ventura comandando o Vitória  por Victor Ferreira/EC Vitória

Esse cenário decisivo na rodada final, embora complicado, não é novidade para Jair Ventura, que já vivenciou situação semelhante em uma de suas três campanhas de recuperação e permanência. Em 2020, assumiu o Sport na 19ª colocação e terminou em 15º. Já em 2022, pegou o Goiás em 18º e encerrou o campeonato em 13º. Em ambos os casos, porém, a permanência já estava garantida antes da última rodada.

Por isso, o exemplo mais inspirador para a atual situação do Vitória — e também o mais semelhante, já que foi o único dos três trabalhos em que ele assumiu a equipe no segundo turno — é o do Juventude em 2021. Jair chegou ao clube na 28ª rodada, quando o time era o 17º colocado, e encerrou a competição em 16º, escapando apenas na rodada final e também dependendo de combinações de resultados. O roteiro lembra bastante o que vive hoje o Vitória.

Lucas Arcanjo - Lesão por Victor Ferreira/ EC Vitória

Antes da penúltima rodada daquele ano, o Juventude ocupava a 15ª posição, assim como o Vitória antes da rodada passada, com 43 pontos, e poderia encaminhar sua permanência caso vencesse o São Paulo fora de casa. A derrota, no entanto, levou o time ao último jogo dentro da zona de rebaixamento, precisando torcer contra rivais diretos.

A equipe chegou à rodada final em 17º lugar, empatada em pontos com o Bahia, primeiro time fora do Z-4 naquele momento, e três atrás do Cuiabá, 15º colocado. Para escapar, precisava vencer o Corinthians no Alfredo Jaconi e torcer por uma derrota do Cuiabá ou para que o Bahia não vencesse.

Com Jair Ventura no comando, o Juventude fez sua parte e ganhou do Corinthians por 1x0. O Bahia, por sua vez, acabou derrotado pelo Fortaleza por 2x1 e foi rebaixado, enquanto o time gaúcho garantiu permanência.

Agora, para tentar repetir esse feito, Jair Ventura terá hoje e amanhã para ajustar o elenco do Vitória visando o duelo decisivo contra o São Paulo, contando com o apoio da torcida rubro-negra, que já esgotou os ingressos para a partida.

Vitória Rebaixamento

