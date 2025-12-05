MANIPULAÇÃO ESPORTIVA

Justiça ordena prisão de jogadores em caso de apostas na Turquia; entenda

No mês passado, mais de 100 jogadores profissionais, incluindo 25 da primeira divisão, receberam suspensões temporárias



Alan Pinheiro

Estadão

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 11:59

Metehan Baltaci, jogador do Galatasaray, recebeu ordem de prisão em investigação sobre apostas Crédito: Reprodução/Instagram

Promotores de Istambul emitiram, na sexta-feira, mandados de prisão para dezenas de jogadores e dirigentes de futebol em relação a um escândalo de apostas que abalou a Turquia. Entre os detidos em batidas policiais realizadas na madrugada, estavam jogadores dos principais clubes da Turquia: Mert Hakan Yandas, do Fenerbahçe, e Metehan Baltaci, do Galatasaray, atual campeão nacional.

A Federação Turca de Futebol afirmou, em outubro, que estava investigando mais de 150 árbitros de ligas profissionais por supostamente estarem envolvidas em apostas em partidas de futebol. A investigação logo se expandiu para incluir jogadores, dirigentes, comentaristas de TV e outras figuras do esporte. No mês passado, mais de 100 jogadores profissionais, incluindo 25 da primeira divisão, receberam suspensões temporárias.

Veja o antes e depois chocante de jogadores brasileiros 1 de 10

A Procuradoria-Geral de Istambul emitiu mandados de prisão para 46 suspeitos na sexta-feira. O gabinete do promotor informou na manhã desta sexta-feira que 35 pessoas já haviam sido detidas, incluindo o presidente do Ankaraspor, o vice-presidente do Antalyaspor e o ex-presidente do Adana Demirspor.

O ex-juiz e comentarista Ahmet Cakar e o árbitro em exercício Zorbay Kucuk também foram presos, informou a agência de notícias DHA. Em comunicado, os promotores afirmaram que Baltaci, que já jogou pelas seleções de base nacionais, foi flagrado fazendo apostas em jogos de seu próprio time. Yandas teria feito suas apostas por meio de terceiros. Sete pessoas, incluindo Cakar e Kucuk, foram presas após a detecção de "transações financeiras suspeitas" em suas contas bancárias.

Todos os suspeitos foram detidos com base em uma lei para prevenir a desordem no esporte, acrescentou o comunicado. A lei criminaliza a manipulação de competições esportivas e prevê pena de prisão de um a três anos, que pode ser aumentada se o crime estiver relacionado a mercados de apostas, envolver dirigentes ou afetar ligas profissionais.