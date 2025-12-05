Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Jogador admite caso com namorada de colega e pede conselho em programa de TV

Após a polêmica, Ola Aina negou o comentário e afirmou que o programa foi roteirizado

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro
  • Foto do(a) author(a) Estadão

  • Alan Pinheiro

  • Estadão

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 11:49

Ola Aina, jogador do Nottingham Forest
Ola Aina, jogador do Nottingham Forest Crédito: Reprodução/Instagram

O zagueiro nigeriano Ola Aina, que defende as cores do Nottingham Forest, virou alvo de polêmica após participar do programa "Savage Kids & Agony Aunties", do Chanel 40, na última quarta-feira. Ele revelou na atração que vem conversando com a namorada de outro jogador profissional e deu a entender que ambos estariam tendo um "affair".

A declaração rapidamente viralizou nas redes sociais. De acordo com o jornal inglês The Sun, o formato do programa tem um grupo de senhoras e também conta com um painel de crianças que tentam ajudar celebridades com seus problemas.

Veja o antes e depois chocante de jogadores brasileiros

Léo Pereira, do Flamengo por Divulgação/CAP e Reprodução/Instagram
Yuri Alberto, do Corinthians por Divulgação/Santos e Rodrigo Coca/Corinthians
Neymar, do Santos por Divulgação/Santos e Raul Baretta/Santos
Philippe Coutinho, do Vasco por Foto: Flickr/Vasco e Leandro Amorim/Vasco
Lucas Lima, do Sport por Divulgação/Santos e Paulo Paiva/Sport
Gérson, do Zenit por Reprodução/Redes sociais
Gabigol, do Cruzeiro por Divulgação/Santos e Divulgação/Flamengo
Raphinha, do Barcelona por Divulgação/Vitória de Guimarães e Divulgação/Barcelona
Hulk, do Atlético-MG por Divulgação e Pedro Souza/Clube Atlético Mineiro
Vini Jr, do Real Madrid por Divulgação/Flamengo e Reprodução/Instagram
1 de 10
Léo Pereira, do Flamengo por Divulgação/CAP e Reprodução/Instagram

O nigeriano de 29 anos deixou os jurados perplexos ao comentar a situação. "Meu dilema é que estou na fase de conversas com a namorada de outro jogador de futebol". Antes mesmo de ser questionado em qual time o outro profissional atuava, o atleta completou. "Não posso revelar isso".

A polêmica aumentou quando ele foi sabatinado pelas senhoras e também pelas crianças, que queriam mais detalhes do tema. "Eu sei que ela gosta mais de mim", disse o defensor que afirmou também que essas "conversas" já duram algumas semanas.

Leia mais

Imagem - Sócio do Bahia pode ganhar desconto na conta de luz; saiba como

Sócio do Bahia pode ganhar desconto na conta de luz; saiba como

Imagem - Saiba em qual canal vai passar o sorteio da Copa do Mundo de 2026

Saiba em qual canal vai passar o sorteio da Copa do Mundo de 2026

Imagem - Brasil no grupo da morte? Entenda como vai funcionar o sorteio da Copa do Mundo

Brasil no grupo da morte? Entenda como vai funcionar o sorteio da Copa do Mundo

O seu comportamento, no entanto, foi reprovado por uma das mulheres que participavam da espécie de júri. Em tom de crítica, ela o aconselhou a mostrar integridade e "não ficar agindo às escondidas" nesse episódio.

Após a polêmica, Aina, no entanto, decidiu se posicionar. Em sua defesa, ele afirmou que o programa foi completamente roteirizado e criado para entretenimento. O jogador afirmou ainda que "o enredo não reflete minha vida, meus relacionamentos ou qualquer pessoa ligada a mim. Não é baseado na realidade de forma alguma", publicou o jogador em suas redes sociais.

Mais recentes

Imagem - Ex-Vitória vai ser o técnico do Flamengo na rodada final do Brasileirão

Ex-Vitória vai ser o técnico do Flamengo na rodada final do Brasileirão
Imagem - Bahia é o 8° melhor time feminino do Brasil e Vitória é o 31°; veja ranking de outros baianos

Bahia é o 8° melhor time feminino do Brasil e Vitória é o 31°; veja ranking de outros baianos
Imagem - Jair Ventura já salvou time na última rodada em situação similar à do Vitória; relembre

Jair Ventura já salvou time na última rodada em situação similar à do Vitória; relembre

MAIS LIDAS

Imagem - Patrão retém aposentadoria e mantém idoso de 81 anos em trabalho análogo à escravidão
01

Patrão retém aposentadoria e mantém idoso de 81 anos em trabalho análogo à escravidão

Imagem - Mulher é presa após cortar a virilha do filho de 6 anos para evitar abuso sexual
02

Mulher é presa após cortar a virilha do filho de 6 anos para evitar abuso sexual

Imagem - Comissão aprova projeto que aumenta prazo de validade da CNH; entenda
03

Comissão aprova projeto que aumenta prazo de validade da CNH; entenda

Imagem - Hora de abrir o jogo: tire a sua sorte do dia para esta sexta (5)
04

Hora de abrir o jogo: tire a sua sorte do dia para esta sexta (5)