Saiba em qual canal vai passar o sorteio da Copa do Mundo de 2026

Evento será realizado nesta sexta-feira (5), a partir das 14h, no Kennedy Center, em Washington

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 10:00

Copa do Mundo de 2030 afetará edição de 2034
Copa do Mundo de 2026 Crédito: Mike Hewitt/FIFA

De quatro em quatro anos, o torcedor que ama futebol se anima com a possibilidade de mais um título mundial para a Seleção Brasileira. Nesta sexta-feira (5), será realizado o sorteio da Copa do Mundo de 2026, a partir das 14h, no Kennedy Center, em Washington. O evento vai definir a distribuição das 48 seleções nos 12 grupos do torneio, com quatro equipes em cada grupo.

Onde assistir ao sorteio da Copa do Mundo de 2026

Será possível acompanhar as definições às 14h (horário de Brasília), com transmissão ao vivo na TV Globo, sportv, ge TV, Fifa+, Cazé TV e SBT.

Seleções classificadas para a Copa do Mundo de 2026

México - País sede   por Reprodução / X
Estados Unidos - País sede  por Reprodução / Instagram
Canadá - País sede  por Reprodução / Instagram
Uzbequistão - Ásia  por Divulgação / Fifa
Japão - Ásia  por Reprodução / X
Irã - Ásia  por Reprodução / X
Jorndania - Ásia  por Reprodução / Instagram
Coreia do Sul - Ásia  por Reprodução / Instagram
Arábia Saudita - Ásia  por Reprodução/Saudi National Team
Qatar - Ásia por Divulgação
Australia - Ásia  por Reprodução / Instagram
Argentina - Améria do Sul  por Reprodução / X
Brasil - Améria do Sul  por Rafael Ribeiro / CBF
Equador - Améria do Sul  por Reprodução / Instagram
Colômbia - Améria do Sul  por Divulgação/Conmebol
Paraguai - América do Sul por Divulgação/Conmebol
Uruguai - Améria do Sul  por Divulgação/Seleção Uruguaia
Panamá - America central por Divulgação/CONCACAF
Curaçao - America central por Divulgação/CONCACAF
Curaçao - America central por Reprodução/Redes sociais
Gana - África  por Divulgação/BlackStars
Africa do Sul - África  por Divulgação/BafanaBafana
Tunísia - África  por Reprodução/Instagram
Marrocos - África  por Reprodução/FRMFReprodução/FRMF
Costa do Marfim - África  por Divulgação / FIF
Argélia - África  por Divulgação/@LesVerts
Cabo Verde - África  por Divulgação/Federação Caboverdiana de Futebol
Egito - África  por Divulgação/EFA
Senegal - África  por CAF/Reprodução
Austria - Europa por Reprodução/Redes sociais
Suíca - Europa por Reprodução/Redes sociais
Escócia - Europa por Reprodução/Redes sociais
Bélgica - Europa por Reprodução/Redes sociais
Espanha - Europa por Reprodução/Redes sociais
Portugal - Europa por Reprodução/Redes sociais
Noruega - Europa por Reprodução/Redes sociais
Holanda - Europa por Reprodução/Redes sociais
França- Europa por Reprodução/Redes sociais
Inglaterra - Europa por Reprodução/Redes sociais
Croácia - Europa por Reprodução/Redes sociais
Alemanha - Europa por Reprodução/Redes sociais
Nova Zelandia - Oceânia  por Reprodução / X
México - País sede   por Reprodução / X

Como vai funcionar o sorteio da Copa do Mundo de 2026?

Países sede da competição, Canadá, México e Estados Unidos estarão no pote 1 e terão posições pré-definidas por meio de bolas de cores distintas usadas exclusivamente para os anfitriões. As outras nove seleções mais bem ranqueadas completam o grupo dos cabeças de chave. Atualmente, o Brasil ocupa o 5º lugar no ranking mundial da Fifa.

Os potes 2 e 3 seguirão a classificação atualizada da Fifa, enquanto o pote 4 reunirá as equipes que ainda dependem de playoffs e da repescagem intercontinental. Faltam apenas seis vagas para fechar a lista das 48 seleções que estarão no Mundial do ano que vem, sendo quatro da repescagem europeia e dois da repescagem mundial. Entre os possíveis países que estão na repescagem está a Itália, detentora de quatro títulos mundiais.

Quanto custa um ingresso para a Copa do Mundo 2026?

Mundial de 2026 tem sede tripla nos Estados Unidos, Canadá e México por Divulgação/FIFA
O ingresso VIP para a sessão 140 do Estádio MetLife, em Nova Jérsei, palco da grande final, está sendo revendido pela "bagatela de R$ 6,2 milhões" por Shutterstock
A partida de estreia tem ingressos entre pouco mais de R$ 9 mil e R$ 686.756 mil por Fifa.com/Divulgação
Após a fase de grupos, os ingressos variam de R$ 667 a R$ 3.545 por Reprodução I Instagram @neymarjr
As oitavas ficam entre R$ 906 e R$ 4.744 por Mike Hewitt/FIFA
Nas semifinais, o torcedor pode pagar de R$ 2.237 a R$ 14.817 por Divulgação / Coca-Cola
Lionel Messi terá 39 anos na Copa do Mundo de 2026 por Fifa/Divulgação
Copa do Mundo de 2030 terá sede em Portugal, Espanha e Marrocos, mas também com jogos na América do Sul por Fifa/Divulgação
Arábia Saudita vai sediar a Copa do Mundo de 2034 por Divulgação/SAFF
Cerveja não será permitida na Copa do Mundo de 2034, na Arábia Saudita por Shutterstock/Reprodução
Mundial de 2026 tem sede tripla nos Estados Unidos, Canadá e México por Divulgação/FIFA

A divisão manterá a regra que impede a presença de mais de uma seleção da mesma confederação em um mesmo grupo, com exceção da Europa, que terá 16 representantes. A Fifa também esclareceu o critério para o caminho das seleções mais bem posicionadas no ranking. As duas melhores equipes de cada pote serão colocadas em lados opostos do chaveamento, o que reduz a possibilidade de encontros antes da final.

Desta forma, o Brasil não terá como encarar, na fase de grupos, Colômbia, Equador, Uruguai e Paraguai, tampouco a Bolívia, caso confirme vaga durante a repescagem. A Argentina, que também está no pote 1, não poderá, da mesma maneira, ser adversária da seleção brasileira. A exceção da regra é a Uefa, pois a Europa tem mais representantes (16) do que o número de grupos (12), e, portanto, quatro grupos terão duas seleções europeias.

Brasil no grupo da morte? Entenda como vai funcionar o sorteio da Copa do Mundo

Romário, Rivaldo e Ronaldo não venceriam a Copa do Mundo se VAR existisse antes; entenda

Prepara o visto: Saiba como se preparar para assistir a Copa do Mundo de 2026

Promoção levará 100 pessoas para assistir aos jogos da Copa do Mundo; saiba como participar

Nem Argentina, nem França: veja os possíveis adversários do Brasil na Copa do Mundo 2026

Veja os potes do sorteio da Copa do Mundo 2026

Pote 1: Canadá, México, Estados Unidos, Espanha, Argentina, França, Inglaterra, Brasil, Portugal, Holanda, Bélgica e Alemanha

Pote 2: Croácia, Marrocos, Colômbia, Uruguai, Suíça, Japão, Senegal, Irã, Coreia do Sul, Equador, Áustria e Austrália

Pote 3: Noruega, Panamá, Egito, Argélia, Escócia, Paraguai, Tunísia, Costa do Marfim, Uzbequistão, Catar, Arábia Saudita e África do Sul

Pote 4: Jordânia, Cabo Verde, Gana, Curaçao, Haiti, Nova Zelândia, os quatro vencedores da repescagem europeia e os dois classificados da repescagem mundial

