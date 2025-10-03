INTERNADO

Jogador brasileiro está em coma induzido após sofrer acidente grave na Polônia

Outros dois brasileiros ficaram feridos, mas já tiveram alta

Carol Neves

Publicado em 3 de outubro de 2025 às 09:45

Kayo Lopes Crédito: Reprodução

O volante Kayo Lopes, 23 anos, sofreu ferimentos graves em um acidente de carro no domingo (28) em Plowce, na Polônia, e permanece em coma induzido na UTI após passar por cirurgia na coluna cervical.

Ex-volante do Volta Redonda, Kayo estava acompanhado dos também brasileiros Brendon Pereira, atacante do mesmo clube, e Pedro Guilherme, ex-zagueiro, quando o carro, dirigido por Pedro, saiu da pista, capotou e bateu em uma árvore. Brendon e Pedro já receberam alta.

"Todos os passageiros estavam sóbrios no momento do incidente", afirmou o BKS Sparta Brodnica, equipe que disputa a quarta divisão polonesa, em nota oficial.

O clube também lançou uma campanha para arrecadar recursos para o tratamento e reabilitação de Kayo. Parte do valor será destinada à viagem e hospedagem dos pais do jogador, que está sozinho na Polônia.

"Ele está em coma farmacológico, sua condição permanece muito grave e o tratamento é incerto. Toda a sua família está a milhares de quilômetros de distância, no seu Brasil natal", informou o time em postagem nas redes sociais.

Quem são os brasileiros envolvidos no acidente

Kayo Lopes, 23 anos – volante

Kayo Lopes Crédito: Reprodução

Natural do Rio de Janeiro, Kayo começou no futebol nas divisões de base do Volta Redonda, antes de passar pelas categorias de formação do Juventude e da Itapirense. Como profissional, atuou pelo Barra Mansa em 2020, e em 2022 defendeu São Carlos e América de Teófilo Otoni. Atualmente, jogava pelo BKS Sparta Brodnica, na Polônia.

Brendon Pereira, 25 anos – atacante

Brendon Pereira Crédito: Reprodução

Brendon iniciou sua carreira no clube de sua cidade natal, Barra Mansa. Durante sua trajetória no futebol brasileiro, passou por Audax-RJ, Crato e Lagarto-SE. Em 2025, disputou o Campeonato Sergipano pelo AD Carmópolis antes de se transferir para o futebol europeu, defendendo o Sparta Brodnica, na Polônia.

Pedro Guilherme, 22 anos – zagueiro

Pedro Guilherme Crédito: Reprodução