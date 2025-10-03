Acesse sua conta
Irmão de influenciadora baiana é detido suspeito de furto em Salvador

Gabriel Luis Ribeiro Rosa, de 23 anos, foi liberado após prestar depoimento

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 3 de outubro de 2025 às 15:19

Jovem foi detido suspeito de furto em Salvador
Jovem foi detido suspeito de furto em Salvador Crédito: Reprodução

Policiais prenderam um homem de 23 anos suspeito de utilizar bloqueador de travas de segurança para furtar objetos de dentro de carros em Salvador, na quinta-feira (2). O homem foi identificado como Gabriel Luis Ribeiro Rosa, que foi ouvido na delegacia e liberado após prestar depoimento. Ele é irmão da influenciadora Sthefane Matos, que acumula mais de 10 milhões de seguidores. 

Gabriel Luis foi detido com um bloqueador do sistema de travamento de automóveis e pertences que haviam sido subtraídos de outra pessoa, no bairro de Pernambués. De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima confirmou que havia sido furtada. O suspeito teria agido dentro de um shopping center da região. 

Policiais da 1º Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) conduziram o suspeito até a Central de Flagrantes, onde ele foi ouvido. A Polícia Civil informou que ele foi liberado por falta de provas. Um inquérito policial foi aberto para apurar a denúncia. 

