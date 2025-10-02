Restaurant Week volta a Salvador com menus especiais a partir de R$ 59,90; confira a lista

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Monique Lobo
Publicado em 2 de outubro de 2025 às 23:00
A 26ª edição do Salvador Restaurant Week começou nesta quinta-feira (2) e segue até o dia 2 de novembro com menus completos de mais de restaurantes da capital a preços fixos que variam de R$ 59,90 a R$ 119,90.
Com o tema “Uma volta pela Itália”, o projeto conta com três tipos de cardápios: o Menu RW Convencional tem preços de R$ 59,90 por pessoa no almoço e R$ 69,90 no jantar; o Menu Plus tem valores de R$ 74,90 no almoço e R$ 89,90 no jantar; já o Menu Premium sai por R$ 99,00 no almoço e R$119,00 no jantar.
Além disso, vai ser possível acrescentar o valor de R$ 2 em cada menu que será destinado ao Martagão Gesteira.
Confira os pratos do Santiago Culinária Ibérica
138 The Bar
33 Contemporâneo
A Taberna
Ainá Lamen
Al Mare
Alfredo’Ro
Allê Varanda Bar
Almacen Pepe – Horto e Shopping Barra
Amada Lisboa
Antique Bistrô
Arabesque
aSè Gastrobar – Mercure Pituba
AYRÀ
Azougue – Salvador Shopping
Baby Beef Sport Bar
Barbacoa Salvador
Barravento
Bella Napoli
Bistrô Casa Tua
Blue Praia
Boteco Português
Bottino Ristorante Italiano
Buddha Bistro Asiático
Cantina Cosa Nostra
Cantina Volpi – Pituba, Ondina, Paralela e Paseo
Canto
Carvão
Casa Chálabi
Casa de Moá
Casa di Vina
Casa Iryna
Casa Nero Pizza House
Casaria Salvador
Cave Queijos
Cazolla -Pituba
Cedro Restaurante
Chez Bernard
CÖA Restaurante
Confraria das Ostras
Cremonini Ristorante
di Giuseppe
Di Liana
El Carreiro
Ferreiro Café
Gattai
Genaro
Gero
Jabú Resto & Bar
James Steakhouse
Joca Mesa Bar
Kadan Sushi Bar
Ki -Mukeka – Shopping Barra, Salvador Shopping e Shopping Paralela
La Bottega
La Lupa
La Pasta Gialla
La Pulperia – Paseo, Brotas e Mucugê
La Taperia
Lafayette
Lar Café Bistrô
LAURENT
Le Vin – Mercure Boulevard e Pituba
Leto Gastronomia
Lôro – Bahia Marina
Lotti Cucina
Lotti Osteria
Maendú – Mercure Rio Vermelho
Maria Mata Mouro
Mariposa – Salvador Shopping e Vilas do Atlântico
Martim Pescador – Shopping da Bahia, Shopping Paralela e Pituba
Megiro
Miss Koh – Salvador Shopping
Mistura – Itapuã
Mõrea
Muy Massa
O Bistrô Café – Rio Vermelho
Orí
Pala7
Pasárgada Kebab Grill
Pasta em Casa – Alphaville e Rio Vermelho
Pereira – Barra
Pereira Café – Shopping da Bahia e Shopping Paralela
Pirambeira
Preta Bistrô
Preta Tira-Chapéu
Principote
Proa Gastrobar
Purgatório
Puxadinho
Racletto
Red Burger N Bar
Restaurante do Fera
Rivié Rouge
Riz Bistrot
Salvador Dali
Santiago Culinaria Ibérica Clube Espanhol e Shopping Barra
Segreto Ristorantino
Sette Restaurante
Seven Wonders Café – Mundo Plaza, Salvador Shopping, Spot Barra, Shopping da Bahia e Suarez Trade
Silva
Soho – Bahia Marina e Paseo Itaigara
Tokai Gourmet
Torre de Pizza
Tortarelli
Vini Figueira Gastronomia
Vini Figueira Mar
Vishnu Culinária Indiana
Vona
Yaya
Zaffe
Zuuk Sushi