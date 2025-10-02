Acesse sua conta
Restaurant Week volta a Salvador com menus especiais a partir de R$ 59,90; confira a lista

Projeto segue até o dia 2 de novembro

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 23:00

Pratos do restaurante Santiago Culinária Ibérica
Pratos do restaurante Santiago Culinária Ibérica Crédito: Caio Diniz/Divulgação

A 26ª edição do Salvador Restaurant Week começou nesta quinta-feira (2) e segue até o dia 2 de novembro com menus completos de mais de restaurantes da capital a preços fixos que variam de R$ 59,90 a R$ 119,90.

Com o tema “Uma volta pela Itália”, o projeto conta com três tipos de cardápios: o Menu RW Convencional tem preços de R$ 59,90 por pessoa no almoço e R$ 69,90 no jantar; o Menu Plus tem valores de R$ 74,90 no almoço e R$ 89,90 no jantar; já o Menu Premium sai por R$ 99,00 no almoço e R$119,00 no jantar.

Além disso, vai ser possível acrescentar o valor de R$ 2 em cada menu que será destinado ao Martagão Gesteira.

Confira os pratos do Santiago Culinária Ibérica

Salmón Internacional por Caio Diniz/Divulgação
Pratos do restaurante Santiago Culinária Ibérica por Caio Diniz/Divulgação
Sobremesas do restaurante Santiago Culinária Ibérica por Caio Diniz/Divulgação
Bacalhau Gomes de Sá por Caio Diniz/Divulgação
Coxinha Rabo de Toro por Caio Diniz/Divulgação
Paella Vegetariana por Caio Diniz/Divulgação
Solomillo Santiago por Caio Diniz/Divulgação
Croqueta de Jamon por Caio Diniz/Divulgação
Pratos do restaurante Santiago Culinária Ibérica por Caio Diniz/Divulgação
Tortilha Tradicional por Caio Diniz/Divulgação
1 de 10
Salmón Internacional por Caio Diniz/Divulgação

Confira os restaurantes participantes:

138 The Bar

33 Contemporâneo

A Taberna

Ainá Lamen

Al Mare

Alfredo’Ro

Allê Varanda Bar

Almacen Pepe – Horto e Shopping Barra

Amada Lisboa

Antique Bistrô

Arabesque

aSè Gastrobar – Mercure Pituba

AYRÀ

Azougue – Salvador Shopping

Baby Beef Sport Bar

Barbacoa Salvador

Barravento

Bella Napoli

Bistrô Casa Tua

Blue Praia

Boteco Português

Bottino Ristorante Italiano

Buddha Bistro Asiático

Cantina Cosa Nostra

Cantina Volpi – Pituba, Ondina, Paralela e Paseo

Canto

Carvão

Casa Chálabi

Casa de Moá

Casa di Vina

Casa Iryna

Casa Nero Pizza House

Casaria Salvador

Cave Queijos

Cazolla -Pituba

Cedro Restaurante

Chez Bernard

CÖA Restaurante

Confraria das Ostras

Cremonini Ristorante

di Giuseppe

Di Liana

El Carreiro

Ferreiro Café

Gattai

Genaro

Gero

Jabú Resto & Bar

James Steakhouse

Joca Mesa Bar

Kadan Sushi Bar

Ki -Mukeka – Shopping Barra, Salvador Shopping e Shopping Paralela

La Bottega

La Lupa

La Pasta Gialla

La Pulperia – Paseo, Brotas e Mucugê

La Taperia

Lafayette

Lar Café Bistrô

LAURENT

Le Vin – Mercure Boulevard e Pituba

Leto Gastronomia

Lôro – Bahia Marina

Lotti Cucina

Lotti Osteria

Maendú – Mercure Rio Vermelho

Maria Mata Mouro

Mariposa – Salvador Shopping e Vilas do Atlântico

Martim Pescador – Shopping da Bahia, Shopping Paralela e Pituba

Megiro

Miss Koh – Salvador Shopping

Mistura – Itapuã

Mõrea

Muy Massa

O Bistrô Café – Rio Vermelho

Orí

Pala7

Pasárgada Kebab Grill

Pasta em Casa – Alphaville e Rio Vermelho

Pereira – Barra

Pereira Café – Shopping da Bahia e Shopping Paralela

Pirambeira

Preta Bistrô

Preta Tira-Chapéu

Principote

Proa Gastrobar

Purgatório

Puxadinho

Racletto

Red Burger N Bar

Restaurante do Fera

Rivié Rouge

Riz Bistrot

Salvador Dali

Santiago Culinaria Ibérica Clube Espanhol e Shopping Barra

Segreto Ristorantino

Sette Restaurante

Seven Wonders Café – Mundo Plaza, Salvador Shopping, Spot Barra, Shopping da Bahia e Suarez Trade

Silva

Soho – Bahia Marina e Paseo Itaigara

Tokai Gourmet

Torre de Pizza

Tortarelli

Vini Figueira Gastronomia

Vini Figueira Mar

Vishnu Culinária Indiana

Vona

Yaya

Zaffe

Zuuk Sushi

