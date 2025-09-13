Chef baiano inaugura restaurante no Rio com pratos inspirados em Jorge Amado

Alô Alô Bahia

O chef baiano Fabrício Chagas acaba de inaugurar no Rio de Janeiro seu primeiro restaurante próprio

Publicado em 13 de setembro de 2025 às 08:00

Ao lado do sócio Gabriel Ferrari, chef baiano Fabrício Chagas acaba de inaugurar restaurante em Botafogo, no Rio de Janeiro Crédito: Divulgação/ Salva Bar

O chef baiano Fabrício Chagas acaba de inaugurar no Rio de Janeiro seu primeiro restaurante próprio: o Salva Bar. Localizado na Rua Visconde de Caravelas, em Botafogo, o espaço ocupa três andares e propõe uma imersão afetiva e contemporânea na culinária baiana, do litoral ao sertão, e com pratos baseados em livros de Jorge Amado.

Radicado no Rio há quase 20 anos, Fabrício é natural de Ibotirama, cidade às margens do Rio São Francisco. Ele traz para a nova casa memórias da infância e a influência de três gerações de cozinheiras da sua família. Com capacidade para 64 pessoas, o Salva Bar foi pensado para unir gastronomia, cultura e música. O ambiente é dividido em três andares: o térreo tem clima praiano, com cadeiras de praia e caixas de cerveja como apoios de mesa; o mezanino homenageia o Rio São Francisco e a cidade natal do chef; já o terceiro piso abriga um terraço com bar próprio, paisagismo, arte, DJs e espaço para eventos.

Dudu Barros Crédito: @marcospbduarte

Direto da Bahia

A Quinta Sem Salto atravessou o país! Criada em Salvador, no auge das noites da Borracharia, o projeto de Dudu Barros ferve semanalmente em São Paulo – com o mesmo som, o mesmo estilo e aquela energia que só a Bahia tem. “ É a nossa música, nossa dança, nossa cultura ganhando o Brasil”, diz Dudu. E a gente aplaude! A edição desta semana, na Funilaria, contou com MC Sofia e teve ingressos esgotados.

Michel Temer e Isabela Suarez Crédito: Elias Dantas/Divulgação

Conferência magna

A presidente da Associação Comercial da Bahia, Isabela Suarez, recebeu o ex-presidente Michel Temer em Salvador, na última quinta-feira (5). Ele participou da conferência magna do 3º Congresso Brasileiro de Direito e Sustentabilidade, realizado no Palacete Tira-Chapéu, no Centro Histórico, em parceria com o IbradeS e o Lide Bahia. Durante sua fala, Temer destacou a importância da harmonia entre os três Poderes e defendeu o diálogo constante com o Congresso Nacional. Antes de deixar o local, ele fez um tour pelo palacete, que foi restaurado recentemente.

Chef Preta Crédito: Divulgação

Temporada França-Brasil

A chef baiana Angeluci Figueiredo, a Preta, leva a força da gastronomia afro-baiana à França como representante do Brasil no projeto Cozinhas de l’Extraordinaire, parte da Temporada França–Brasil 2025. Nos próximos dias, participa de uma residência gastronômica em Marselha ao lado do chef congolês Hugues Mbenda, com quem realiza jantares colaborativos. A programação inclui também rodas de conversa, atividades culturais e uma masterclass em Paris durante o Festival Food Temple Brésil.

Novidade

A Bahia passa a contar com tecnologia de ponta para o diagnóstico precoce do Alzheimer. A Diagnoson a+, do Grupo Fleury, é pioneira no estado na realização do exame de PET-CT com radiomarcador beta-amiloide, que identifica sinais iniciais da doença com mais precisão. O primeiro exame foi feito em Salvador no dia 5 de setembro, e a novidade evita o deslocamento de pacientes para outras regiões do país. Custa R$ 8.890, com possibilidade de parcelamento em até 10 vezes.

Iasmin Reis Crédito: Divulgação

Destaque da semana

Ela sabe que é o momento! A modelo baiana Iasmin Reis, de 18 anos, desfilou para a Ralph Lauren, quarta-feira, durante a Semana de Moda de Nova York. Na plateia, nomes de peso como Oprah Winfrey, os cantores Usher e Nick Jonas, e a influente jornalista Anna Wintour, ex-editora-chefe da Vogue norte-americana. Nascida no bairro de Pirajá, em Salvador, Iasmin segue agora para uma temporada entre Milão e Paris. Em abril, ela desfilou para a Chanel, no Lago de Como.

Lançamento

Quatro incorporadoras baianas — Mar Incorporações, Leão Engenharia, Dona Empreendimentos e Jotagê — lançaram nesta quarta-feira (10) o Sublime Jardins, novo empreendimento de alto padrão no bairro Jardins, em São Paulo. Com foco no público investidor, o projeto tem arquitetura contemporânea e oferece studios em localização estratégica. Um stand de vendas com maquete e estrutura de atendimento foi inaugurado no local.

Marcus Buaiz Crédito: Divulgação

Almoço empresarial