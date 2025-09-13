CRIME

Homem é baleado e preso após tentar assaltar PM na Barra

Suspeito estava acompanhado de comparsa, que conseguiu fugir

Yan Inácio

Publicado em 13 de setembro de 2025 às 07:41

Barra Crédito: Arisson Marinho

Um homem foi baleado e preso após tentar assaltar um policial militar na tarde desta sexta-feira (12), na Avenida Sete de Setembro, na Barra.

Segundo a Polícia Militar, o suspeito, que estava acompanhado de um comparsa, tentou roubar o militar, que reagiu e atingiu o homem com um disparo. Ele foi levado para o Hospital Geral do Estado (HGE), onde recebeu atendimento médico.

O segundo suspeito conseguiu fugir. Em nota, a PM informou que o homem preso tem um mandado de prisão por homicídio qualificado expedido pela Vara Criminal de Castro Alves.