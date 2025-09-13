Homem é baleado e preso após tentar assaltar PM na Barra

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Yan Inácio
Publicado em 13 de setembro de 2025 às 07:41
Um homem foi baleado e preso após tentar assaltar um policial militar na tarde desta sexta-feira (12), na Avenida Sete de Setembro, na Barra.
Segundo a Polícia Militar, o suspeito, que estava acompanhado de um comparsa, tentou roubar o militar, que reagiu e atingiu o homem com um disparo. Ele foi levado para o Hospital Geral do Estado (HGE), onde recebeu atendimento médico.
O segundo suspeito conseguiu fugir. Em nota, a PM informou que o homem preso tem um mandado de prisão por homicídio qualificado expedido pela Vara Criminal de Castro Alves.
O policial envolvido foi levado para a 14ª DT, onde o caso foi registrado.