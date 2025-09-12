ASSASSINATO

Pistola turca apreendida com atirador será periciada para confirmar se foi usada para matar Mãe Bernadete

Cinco dos seis acusados pelo crime já estão presos, e a polícia segue atrás do último foragido, o “Maquinista”

Carol Neves

Publicado em 12 de setembro de 2025 às 12:50

Josevan é suspeito de matar Mãe Bernadete Crédito: Reprodução

A pistola turca calibre 9mm, apreendida durante a prisão de Josevan Dionísio dos Santos, o BZ ou Buzuim, passará por perícia para verificar se foi a mesma utilizada na execução da líder quilombola Maria Bernardete Pacífico, a Mãe Bernadete, em agosto de 2023. O armamento foi encontrado com o suspeito quando ele foi preso nesta sexta (12), no momento em que ele mantinha familiares como reféns dentro de casa, em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

Segundo a Polícia Civil, o criminoso apontava a arma contra o filho de apenas dois anos quando foi cercado pelas equipes. “Essa pistola será encaminhada para perícia para termos a comprovação se também foi utilizada no crime que ceifou Mãe Bernadete”, afirmou Ernandes Reis, diretor do Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc).

BZ é apontado como principal executor do homicídio, além de investigado por tráfico de drogas, estupros e outros assassinatos na região. “É uma pessoa com alto teor de periculosidade e foi possível, através de uma operação de inteligência, capturar um elemento que estava pondo em risco toda a sociedade”, acrescentou Reis.

Mãe Bernadete 1 de 9

O inquérito policial atribuiu a autoria do crime a seis envolvidos. Além de Josevan, foram denunciados Arielson da Conceição Santos, Ydney Carlos dos Santos de Jesus, Marílio dos Santos e Sérgio Ferreira. Apenas Carlos Conceição Santiago, conhecido como Maquinista, permanece foragido. “É uma demonstração clara de que a Polícia Civil não descansa enquanto todos não forem capturados”, afirmou Jorge Figueiredo, delegado-geral adjunto de Operações.

As investigações mostraram que a ordem para matar Bernadete teria partido de Maquinista e de Ydney, com apoio direto de Sérgio, que facilitou a entrada dos executores na casa da vítima. “Logo após a execução, a Polícia Civil enveredou esforços no sentido de identificar os executores. Os netos, que presenciaram a execução, foram ouvidos e, a partir desses testemunhos, foi possível identificar Arielson e Josevan”, relatou Marcelo Calmon, diretor adjunto do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Calmon acrescentou que o depoimento de Arielson, que foi preso na casa de familiares em Araçás, ajudou a reforçar a linha investigativa. “Entendemos que o mando e a ordem partiram de Maquinista e Café, com auxílio direto de Sérgio, um dos principais parceiros de Mãe Bernadete no quilombo, que facilitou a entrada deles na casa e deu todo caminho necessário para que fizessem (o crime) sem ser identificados”, disse.

Com a prisão de BZ, a polícia reforça as buscas agora por Maquinista, último foragido do caso. "Dos 6 indiciados, cinco já foram capturados. A polícia não vai descansar enquanto não encontrar o sexto investigado e indiciado, Maquinista, que já se encontra também no Baralho do Crime e as operações de inteligência vão continuar para captura desse elemento", diz o delegado Ernando Reis.