Aposta de Salvador ganha mais de R$ 800 mil no prêmio principal da Lotofácil

Elaine Sanoli
Publicado em 4 de novembro de 2025 às 19:21
Uma aposta de Salvador teve sorte a grande e faturou o prêmio no concurso nº 3529 da Lotofácil, da Caixa Econômica Federal. O bilhete possuía todos os 15 números sorteados, e levou para casa cerca de R$ 862 mil na noite desta segunda-feira (3).
O bilhete ganhador foi registrado na lotérica Loteria da Sorte 7, no bairro de Nova Brasília. A aposta simples faturou R$862.502,19 do prêmio principal de R$ 1,8 milhão, que será dividido com uma aposta da capital paulista.
O que dá para comprar com um prêmio da loteria?
Os números sorteados foram: 01-07-08-10-11-12-14-15-16-17-18-19-20-22-24.
Nesta terça-feira (4), o concurso de nº 3530 do jogo lotérico Lotofácil está estimado em R$ 5 milhões.
É possível receber o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. De acordo com informações do banco, caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento pode ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado.
Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dia úteis a partir de apresentação na agência da Caixa.
Para apostas feitas no Portal Loterias Caixa ou no aplicativo Loterias Caixa, os prêmios de valor líquido de até R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20) poderão ser recebidos em qualquer casa lotérica ou agência do banco ou, ainda, por transferência ao Mercado Pago.
O prazo para retirada do prêmio é de 90 dias após a data do sorteio. Após o prazo, os valores são repassados ao tesouro nacional para aplicação no Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES).