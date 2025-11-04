Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Veja quando os shoppings de Salvador e RMS vão inaugurar suas decorações de Natal

Centros comerciais já entraram no clima natalino na capital e na região metropolitana

  • Foto do(a) author(a) Yan Inácio

  • Yan Inácio

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 17:08

Natal 2025 no Shopping Center Lapa / Foto divulgação
Natal 2025 no Shopping Center Lapa / Foto divulgação Crédito: Divulgação

Ainda faltam dois meses para o Natal, mas o clima festivo está perto de tomar conta de diversos shoppings de Salvador. Alguns centros comerciais já inauguraram suas decorações natalinas e abriram a temporada de celebrações, enquanto outros se preparam para receber o Papai Noel nos próximos dias. Confira abaixo onde levar a criançada para encontrar o bom velhinho.

Shopping Center Lapa

Natal em shoppings de Salvador

Natal no Shopping Bela Vista por Divulgação
Natal no Shopping Bela Vista por Divulgação
NShopping Bela Vista por Divulgação
Natal no Shopping Bela Vista por Divulgação
Natal 2025 no Shopping Center Lapa / Foto divulgação por Divulgação
1 de 5
Natal no Shopping Bela Vista por Divulgação

O Shopping Center Lapa inicia as comemorações de Natal no dia 8 de novembro, com a inauguração da decoração natalina e programação gratuita na Praça de Eventos (L1). O tema deste ano é “Natal dos Ursos”, com um cenário interativo que inclui um mini carrossel gratuito para as crianças. As atividades começam às 14h, com distribuição de doces e pipoca. O Cortejo Natalino, com personagens, fanfarra, noeletes e o Papai Noel, está previsto para as 15h.

As 300 primeiras crianças inscritas gratuitamente no site do shopping receberão um brinde durante a chegada do Papai Noel.

Shopping Bela Vista

O Shopping Bela Vista inaugurou a decoração natalina no último domingo (2), na Praça Central (piso L1), com o espetáculo gratuito “A Magia Mora em Você”, da Caixa Mágica Produções. O espetáculo foi um musical que contou uma história sobre união e esperança, com música ao vivo e coreografias. A apresentação marcou a chegada do Papai Noel e o início das atividades natalinas do shopping.

Leia mais

Imagem - Faria? Conheça a tradição natalina onde pessoas saem no soco para resolver brigas e depois bebem juntas

Faria? Conheça a tradição natalina onde pessoas saem no soco para resolver brigas e depois bebem juntas

Imagem - Shopping Paralela anuncia decoração de Natal com cenários de Harry Potter

Shopping Paralela anuncia decoração de Natal com cenários de Harry Potter

Imagem - Ingressos gratuitos para espetáculos do Natal Luz de Coité já estão disponíveis

Ingressos gratuitos para espetáculos do Natal Luz de Coité já estão disponíveis

Shopping Barra

O Shopping Barra inaugura a decoração de Natal no dia 6 de novembro, com o tema “Floresta dos Encantos”. O projeto foi desenvolvido pela 057 Comunicações Visuais e conta com duas árvores de Natal e personagens inspirados em virtudes humanas.

A decoração se estende pelos corredores, com o Presépio e o trono do Papai Noel, além de espaços para fotos.

Entre os dias 6 e 9 de novembro, será realizado o Festival de Natal, um espetáculo gratuito com sessões limitadas no espaço de arte digital do shopping (estacionamento G2 Oeste). As inscrições serão abertas pelo Sympla. O evento combina arte digital e performances ao vivo.

Salvador Shopping

O Salvador Shopping inaugura a decoração natalina no dia 5 de novembro, às 19h, com a chegada do Papai Noel e evento gratuito aberto ao público.

O tema deste ano é “Natal Perfumado de Felicidade – Viva esse encanto”, projeto desenvolvido em parceria com a Blitzzen e o cenógrafo Pedro Caldas. A proposta oferece uma experiência sensorial com aromas, sons e imagens.

Shopping Paralela

Decoração natalina do Shopping Paralela terá o tema de Hogwarts

Decoração natalina do Shopping Paralela terá o tema de Hogwarts por Divulgação
Decoração natalina do Shopping Paralela terá o tema de Hogwarts por Divulgação
Decoração natalina do Shopping Paralela terá o tema de Hogwarts por Divulgação
1 de 3
Decoração natalina do Shopping Paralela terá o tema de Hogwarts por Divulgação

O Shopping Paralela inaugura o “Natal dos Encantos: o brilho de fazer a magia acontecer” no sábado, 8 de novembro, às 17h. O cenário é inspirado no universo de Harry Potter e apresenta espaços como o grande salão, a escadaria, o escritório do Dumbledore, a Floresta Proibida, a casa do Hagrid e a Plataforma 9¾.

O evento é gratuito e marca a chegada do Papai Noel, o “Guardião do Natal”.

Tags:

Natal

Mais recentes

Imagem - Terror na Pituba: bandidos em busca de Ozempic invadem farmácias e roubam até clientes

Terror na Pituba: bandidos em busca de Ozempic invadem farmácias e roubam até clientes
Imagem - 'Professores podem ficar com medo de reprovar alunos', prevê APLB após caso de envenenamento em Salvador

'Professores podem ficar com medo de reprovar alunos', prevê APLB após caso de envenenamento em Salvador
Imagem - Salvador realiza mutirões de triagem para cirurgias eletivas; saiba como participar

Salvador realiza mutirões de triagem para cirurgias eletivas; saiba como participar

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada