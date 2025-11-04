Veja quando os shoppings de Salvador e RMS vão inaugurar suas decorações de Natal

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Yan Inácio
Publicado em 4 de novembro de 2025 às 17:08
Ainda faltam dois meses para o Natal, mas o clima festivo está perto de tomar conta de diversos shoppings de Salvador. Alguns centros comerciais já inauguraram suas decorações natalinas e abriram a temporada de celebrações, enquanto outros se preparam para receber o Papai Noel nos próximos dias. Confira abaixo onde levar a criançada para encontrar o bom velhinho.
Shopping Center Lapa
Natal em shoppings de Salvador
O Shopping Center Lapa inicia as comemorações de Natal no dia 8 de novembro, com a inauguração da decoração natalina e programação gratuita na Praça de Eventos (L1). O tema deste ano é “Natal dos Ursos”, com um cenário interativo que inclui um mini carrossel gratuito para as crianças. As atividades começam às 14h, com distribuição de doces e pipoca. O Cortejo Natalino, com personagens, fanfarra, noeletes e o Papai Noel, está previsto para as 15h.
As 300 primeiras crianças inscritas gratuitamente no site do shopping receberão um brinde durante a chegada do Papai Noel.
Shopping Bela Vista
O Shopping Bela Vista inaugurou a decoração natalina no último domingo (2), na Praça Central (piso L1), com o espetáculo gratuito “A Magia Mora em Você”, da Caixa Mágica Produções. O espetáculo foi um musical que contou uma história sobre união e esperança, com música ao vivo e coreografias. A apresentação marcou a chegada do Papai Noel e o início das atividades natalinas do shopping.
Shopping Barra
O Shopping Barra inaugura a decoração de Natal no dia 6 de novembro, com o tema “Floresta dos Encantos”. O projeto foi desenvolvido pela 057 Comunicações Visuais e conta com duas árvores de Natal e personagens inspirados em virtudes humanas.
A decoração se estende pelos corredores, com o Presépio e o trono do Papai Noel, além de espaços para fotos.
Entre os dias 6 e 9 de novembro, será realizado o Festival de Natal, um espetáculo gratuito com sessões limitadas no espaço de arte digital do shopping (estacionamento G2 Oeste). As inscrições serão abertas pelo Sympla. O evento combina arte digital e performances ao vivo.
Salvador Shopping
O Salvador Shopping inaugura a decoração natalina no dia 5 de novembro, às 19h, com a chegada do Papai Noel e evento gratuito aberto ao público.
O tema deste ano é “Natal Perfumado de Felicidade – Viva esse encanto”, projeto desenvolvido em parceria com a Blitzzen e o cenógrafo Pedro Caldas. A proposta oferece uma experiência sensorial com aromas, sons e imagens.
Shopping Paralela
Decoração natalina do Shopping Paralela terá o tema de Hogwarts
O Shopping Paralela inaugura o “Natal dos Encantos: o brilho de fazer a magia acontecer” no sábado, 8 de novembro, às 17h. O cenário é inspirado no universo de Harry Potter e apresenta espaços como o grande salão, a escadaria, o escritório do Dumbledore, a Floresta Proibida, a casa do Hagrid e a Plataforma 9¾.
O evento é gratuito e marca a chegada do Papai Noel, o “Guardião do Natal”.