Veja quando os shoppings de Salvador e RMS vão inaugurar suas decorações de Natal

Centros comerciais já entraram no clima natalino na capital e na região metropolitana

Yan Inácio

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 17:08

Natal 2025 no Shopping Center Lapa / Foto divulgação Crédito: Divulgação

Ainda faltam dois meses para o Natal, mas o clima festivo está perto de tomar conta de diversos shoppings de Salvador. Alguns centros comerciais já inauguraram suas decorações natalinas e abriram a temporada de celebrações, enquanto outros se preparam para receber o Papai Noel nos próximos dias. Confira abaixo onde levar a criançada para encontrar o bom velhinho.

Shopping Center Lapa

O Shopping Center Lapa inicia as comemorações de Natal no dia 8 de novembro, com a inauguração da decoração natalina e programação gratuita na Praça de Eventos (L1). O tema deste ano é “Natal dos Ursos”, com um cenário interativo que inclui um mini carrossel gratuito para as crianças. As atividades começam às 14h, com distribuição de doces e pipoca. O Cortejo Natalino, com personagens, fanfarra, noeletes e o Papai Noel, está previsto para as 15h.

As 300 primeiras crianças inscritas gratuitamente no site do shopping receberão um brinde durante a chegada do Papai Noel.



Shopping Bela Vista

O Shopping Bela Vista inaugurou a decoração natalina no último domingo (2), na Praça Central (piso L1), com o espetáculo gratuito “A Magia Mora em Você”, da Caixa Mágica Produções. O espetáculo foi um musical que contou uma história sobre união e esperança, com música ao vivo e coreografias. A apresentação marcou a chegada do Papai Noel e o início das atividades natalinas do shopping.

Shopping Barra

O Shopping Barra inaugura a decoração de Natal no dia 6 de novembro, com o tema “Floresta dos Encantos”. O projeto foi desenvolvido pela 057 Comunicações Visuais e conta com duas árvores de Natal e personagens inspirados em virtudes humanas.

A decoração se estende pelos corredores, com o Presépio e o trono do Papai Noel, além de espaços para fotos.

Entre os dias 6 e 9 de novembro, será realizado o Festival de Natal, um espetáculo gratuito com sessões limitadas no espaço de arte digital do shopping (estacionamento G2 Oeste). As inscrições serão abertas pelo Sympla. O evento combina arte digital e performances ao vivo.

Salvador Shopping

O Salvador Shopping inaugura a decoração natalina no dia 5 de novembro, às 19h, com a chegada do Papai Noel e evento gratuito aberto ao público.

O tema deste ano é “Natal Perfumado de Felicidade – Viva esse encanto”, projeto desenvolvido em parceria com a Blitzzen e o cenógrafo Pedro Caldas. A proposta oferece uma experiência sensorial com aromas, sons e imagens.

Shopping Paralela

O Shopping Paralela inaugura o “Natal dos Encantos: o brilho de fazer a magia acontecer” no sábado, 8 de novembro, às 17h. O cenário é inspirado no universo de Harry Potter e apresenta espaços como o grande salão, a escadaria, o escritório do Dumbledore, a Floresta Proibida, a casa do Hagrid e a Plataforma 9¾.