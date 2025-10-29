Shopping Paralela anuncia decoração de Natal com cenários de Harry Potter

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Thais Borges
Publicado em 29 de outubro de 2025 às 13:10
Já imaginou passar um Natal em Hogwarts? Pois o período natalino vai ganhar um toque de magia este ano em Salvador. A decoração de Natal do Shopping Paralela vai dar um gostinho do que seria viver as festividades na escola de magia e bruxaria da saga Harry Potter, ao lado dos bruxos mais famosos do mundo.
No shopping, o universo de Hogwarts vai se unir ao Hospital Martagão Gesteira, símbolo de cuidado e solidariedade na Bahia. O lançamento dos cenários inéditos será no próximo dia 8 de novembro, a partir das 17h. Será a primeira vez dessa decoração, que é oficial e licenciada da marca Harry Potter, na Bahia.
Decoração natalina do Shopping Paralela terá o tema de Hogwarts
O evento de lançamento vai dar início à temporada de luzes, sonhos e conexões. Segundo o Shopping Paralela, o Natal deste ano é mais do que um cenário temático, mas uma campanha que convida o público a acreditar novamente no extraordinário e a viver a magia de cuidar, doar e compartilhar. O Hospital Martagão Gesteira será a instituição beneficiada com as doações da campanha promocional de Natal.
“O público pode esperar uma imersão em um cenário inspirado no universo mágico de Harry Potter, que une imaginação, emoção e um propósito social”, disse o gerente de Marketing do Shopping Paralela, Gabriel Araújo. O Paralela é administrado pela Alqia, uma das maiores administradoras de shopping centers do país.