Shopping Paralela anuncia decoração de Natal com cenários de Harry Potter

Decoração é oficial e estará pela primeira vez na Bahia

Thais Borges

Publicado em 29 de outubro de 2025 às 13:10

Decoração natalina do Shopping Paralela terá o tema de Hogwarts Crédito: Divulgação

Já imaginou passar um Natal em Hogwarts? Pois o período natalino vai ganhar um toque de magia este ano em Salvador. A decoração de Natal do Shopping Paralela vai dar um gostinho do que seria viver as festividades na escola de magia e bruxaria da saga Harry Potter, ao lado dos bruxos mais famosos do mundo.

No shopping, o universo de Hogwarts vai se unir ao Hospital Martagão Gesteira, símbolo de cuidado e solidariedade na Bahia. O lançamento dos cenários inéditos será no próximo dia 8 de novembro, a partir das 17h. Será a primeira vez dessa decoração, que é oficial e licenciada da marca Harry Potter, na Bahia.

O evento de lançamento vai dar início à temporada de luzes, sonhos e conexões. Segundo o Shopping Paralela, o Natal deste ano é mais do que um cenário temático, mas uma campanha que convida o público a acreditar novamente no extraordinário e a viver a magia de cuidar, doar e compartilhar. O Hospital Martagão Gesteira será a instituição beneficiada com as doações da campanha promocional de Natal.