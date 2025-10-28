Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Transporte até o tratamento é um problema para 45% das pacientes com câncer de mama

Pesquisa do Datafolha encomendada pela AstraZeneca revelou dificuldades e falta de apoio

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 28 de outubro de 2025 às 11:54

Entre 2022 e 2024, houve um crescimento de 30% nas internações por câncer de mama em mulheres com menos de 40 anos
Entre 2022 e 2024, houve um crescimento de 30% nas internações por câncer de mama em mulheres com menos de 40 anos Crédito: Pexels

Durante o tratamento contra o câncer de mama, arcar com os custos de transporte para acessar as terapias é uma das principais dificuldades das pacientes diagnosticadas com a doença. Ao menos 45% das pacientes concordam que o transporte era uma dos maiores desafios.

O dado faz parte de uma nova pesquisa Datafolha, encomendada pela AstraZeneca, e divulgada na última segunda-feira (27). O estudo teve participação de 241 pacientes em todo o país e trouxe à tona os desafios que a falta de apoio impõe às mulheres que vivem com câncer de mama no Brasil. No último dia 22, o Ministério da Saúde anunciou a criação de auxílio para custear transporte, alimentação e hospedagem dos pacientes, para expandir o acesso a serviços de radioterapia no Sistema Único de Saúde (SUS).

Outro lacuna identificada pela pesquisa foi a falta de apoio emocional: 43% das pacientes afirmaram que sentem falta de um espaço para trocar experiências com outras mulheres na mesma situação – um ambiente que poderia ter proporcionado acolhimento, identificação e fortalecimento pessoal.

Com relação ao impacto da doença na vida profissional, a maioria, entre as que tinham um emprego formal no momento do diagnóstico (52%), disse que faltou suporte, por parte dos empregadores, para ajustar a rotina ao momento de vida dessas pacientes. Além disso, 66% das participantes avaliaram que o trabalho remoto ou híbrido teria ajudado a conciliar o tratamento com a rotina profissional. Para 53%, faltou flexibilidade de horários, revisão das metas e redução de cobranças.

A pesquisa também investigou o acesso a exames que ajudam a guiar e personalizar o tratamento. Somente 39% das pacientes disseram ter feito teste genético para identificar se há mutações associadas ao câncer de mama. Entre aquelas que tratadas exclusivamente no SUS, o percentual é ainda menor: 16%.

A pesquisa entrevistou 241 pacientes com diagnóstico de câncer de mama que começaram ou concluíram o tratamento. O método foi formulário de autopreenchimento online entre os dias 22 de setembro a 10 de outubro em abrangência nacional. A margem de erro máxima é de seis pontos percentuais, para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%.

Mais recentes

Imagem - ‘Não foi um tratamento fácil, mas venci’, diz primeira paciente a receber medula em novo centro de transplantes

‘Não foi um tratamento fácil, mas venci’, diz primeira paciente a receber medula em novo centro de transplantes
Imagem - Além da Chacina da Graça, conheça outros cinco crimes famosos julgados no Fórum Ruy Barbosa

Além da Chacina da Graça, conheça outros cinco crimes famosos julgados no Fórum Ruy Barbosa
Imagem - Até 39 anos: entenda por que os casos de câncer de mama em jovens aumentam na Bahia

Até 39 anos: entenda por que os casos de câncer de mama em jovens aumentam na Bahia

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada