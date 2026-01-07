Virgem, Capricórnio, Touro e Sagitário: o sinal profissional que você espera chega ainda hoje (7 de janeiro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 16:30
O céu desta quarta-feira é especialmente favorável para quem quer avançar profissionalmente. A Lua em Virgem valoriza organização, competência e entrega, enquanto o Sol em Capricórnio recompensa constância.
Promoções, convites ou reconhecimento podem surgir mas apenas para quem está disposto a fazer o básico muito bem feito.
Nada de atalhos. O crescimento vem do comprometimento.