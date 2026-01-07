ASTROLOGIA

Virgem, Capricórnio, Touro e Sagitário: o sinal profissional que você espera chega ainda hoje (7 de janeiro)

Esforço, foco e atenção aos detalhes fazem a diferença agora

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 16:30

Energia solar muda destino dos signos Crédito: Imagem criada por IA

O céu desta quarta-feira é especialmente favorável para quem quer avançar profissionalmente. A Lua em Virgem valoriza organização, competência e entrega, enquanto o Sol em Capricórnio recompensa constância.

Signos mais favorecidos no trabalho hoje:

Virgem

Capricórnio

Touro

Sagitário

Promoções, convites ou reconhecimento podem surgir mas apenas para quem está disposto a fazer o básico muito bem feito.