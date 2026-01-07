Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Morre Bela Tárr, cineasta húngaro que revolucionou o 'cinema lento'

Diretor deixa legado marcado por planos longos, melancolia e filmes que redefiniram o cinema de arte europeu

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 09:11

Béla Tarr durante gravação de "O Cavalo de Turin" Crédito: Divulgação

O cinema mundial perdeu na terça-feira (6) um de seus nomes mais singulares. Béla Tarr, cineasta húngaro responsável por obras como 'Sátántangó' e 'O Cavalo de Turim', morreu aos 70 anos, após enfrentar uma longa e grave doença. A informação foi confirmada pela Academia Europeia de Cinema, instituição da qual ele fazia parte.

Em nota oficial, a entidade lamentou a morte do diretor e destacou sua importância artística e política. "Perdemos um realizador excepcional, dono de uma voz forte e profundamente respeitado por seus pares e pelo público ao redor do mundo", afirmou a Academia, que também pediu respeito ao luto da família.

Leia mais

Imagem - Stranger Things vai ter um final secreto? Teoria levanta suspeitas sobre novo episódio escondido

Stranger Things vai ter um final secreto? Teoria levanta suspeitas sobre novo episódio escondido

Imagem - Zuza: entenda o significado do nome da filha de Rafa Kalimann e Nattan que emocionou fãs

Zuza: entenda o significado do nome da filha de Rafa Kalimann e Nattan que emocionou fãs

Imagem - Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta quarta (7) vibram forte e podem surpreender

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta quarta (7) vibram forte e podem surpreender

Para quem já se aventurou em seus filmes, Béla Tarr nunca foi um diretor fácil. Seu cinema recusava pressa, apostava em longos planos-sequência, diálogos mínimos e imagens em preto e branco carregadas de silêncio, desgaste e humanidade. Ainda assim, ou justamente por isso, tornou-se uma referência absoluta do chamado "cinema lento".

Sua filmografia mergulhava em temas como desesperança, colapso social e decadência moral, sempre com uma estética rigorosa e austera. Tarr não buscava agradar: buscava provocar, incomodar e fazer o espectador permanecer.

Bela Tárr, cineasta húngaro

Béla Tarr durante gravação de "O Cavalo de Turin" por Divulgação
Bela Tárr, cineasta húngaro por Reprodução/European Film Academy
Bela Tárr, cineasta húngaro por Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images
Bela Tárr, cineasta húngaro por Matthias Nareyek/Getty Images
1 de 4
Béla Tarr durante gravação de "O Cavalo de Turin" por Divulgação

Nascido em Pécs, na Hungria, em 1955, Béla Tarr iniciou sua trajetória no estúdio experimental Balázs Béla, onde já demonstrava interesse por histórias realistas e politicamente engajadas. Nos anos seguintes, dirigiu títulos como Family Nest, Almanac of Fall e Damnation, que pavimentaram seu caminho até o reconhecimento internacional.

Esse reconhecimento veio de forma definitiva em 1994, com 'Sátántangó'. Inspirado no romance homônimo do escritor László Krasznahorkai, o filme, com mais de sete horas de duração, tornou-se um marco do cinema contemporâneo. Mesmo desafiador, passou a ser constantemente citado como uma das obras mais importantes dos anos 1990.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Autor que escreveu um romance inteiro em uma só frase vence o Nobel de Literatura 2025

Romancista húngaro é o vencedor do Prêmio Nobel de Literatura 2025

VÍDEO: Wagner Moura ironiza premiação ao anunciar Melhor Filme no Critics Choice Awards e viraliza

O ano no cinema: veja quais foram os 20 filmes mais assistidos de 2025

O que é plot twist? Veja 10 filmes com finais chocantes para assistir hoje

A parceria entre Tarr e Krasznahorkai se tornaria uma das mais emblemáticas do cinema europeu, repetida em filmes como 'Harmonias de Werckmeister' (2000), uma alegoria poderosa sobre caos, manipulação e ruína coletiva no Leste Europeu pós-comunismo.

Filmes com reviravoltas para explodir a cabeça

Clube da Luta (1999) - Disney+, Paramount+ e Telecine por Reprodução
Garota Exemplar (2014) - Disney+ e Paramount+ por Reprodução
Ilha do Medo (2010) - Netflix e Mercado Play (Grátis) por Reprodução
Oldboy (2003) - MUBI por Reprodução
Boa noite, Mamãe (2014) - Youtube (aluguel) e Prime Vídeo (aluguel) por Reprodução
O Grande Truque (2006) - HBO Max por Reprodução
Sobre Meninos e Lobos (2003) - HBO Max por Reprodução
Incêndios (2010) - Prime Vídeo (aluguel) por Reprodução
Os Suspeitos (2013) - AppleTV (aluguel) e Prime Vídeo (aluguel) por Reprodução
Os Outros (2001) por Reprodução
1 de 10
Clube da Luta (1999) - Disney+, Paramount+ e Telecine por Reprodução

Seu último longa-metragem, 'O Cavalo de Turim' (2011), é frequentemente apontado como o ápice de sua obra, e também o mais sombrio. Inspirado na lenda do colapso mental de Friedrich Nietzsche, o filme acompanha a rotina exaustiva e silenciosa de um homem e sua filha diante de um mundo que parece se esgotar pouco a pouco.

A produção foi amplamente aclamada e venceu o Grande Prêmio do Júri no Festival de Berlim. Pouco depois da estreia, Béla Tarr anunciou sua aposentadoria do cinema, afirmando que já havia dito tudo o que precisava por meio de imagens.

Após deixar a direção, Tarr mudou-se para Sarajevo, onde fundou a escola film.factory, dedicada à formação de novos cineastas interessados em um cinema autoral, livre de fórmulas e concessões comerciais.

Leia mais

Imagem - Ivete Sangalo se convida para casamento de influenciadora durante show: 'Vou ficar xatchiada'

Ivete Sangalo se convida para casamento de influenciadora durante show: 'Vou ficar xatchiada'

Imagem - Casas de Vidro do BBB 26: veja cidades, regras e como funciona a votação

Casas de Vidro do BBB 26: veja cidades, regras e como funciona a votação

Imagem - 'O Agente Secreto' vence o Critics Choice 2026, mas anúncio causa revolta; entenda

'O Agente Secreto' vence o Critics Choice 2026, mas anúncio causa revolta; entenda

Tags:

Cinema Filme Morre Europeu Cineasta Húngaro Bela Tárr

Mais recentes

Imagem - Ator da Globo ganhou na Mega-Sena após viver personagem obcecado por apostas

Ator da Globo ganhou na Mega-Sena após viver personagem obcecado por apostas
Imagem - O segredo para aliviar as dores nas articulações e nos músculos está nesse óleo essencial

O segredo para aliviar as dores nas articulações e nos músculos está nesse óleo essencial
Imagem - Cor e número da sorte de hoje (7 de janeiro): saiba onde agir com mais confiança e clareza

Cor e número da sorte de hoje (7 de janeiro): saiba onde agir com mais confiança e clareza

MAIS LIDAS

Imagem - Área de 6 mil m² será desapropriada para construção de estação de metrô do Campo Grande
01

Área de 6 mil m² será desapropriada para construção de estação de metrô do Campo Grande

Imagem - Mutirão: Hospital de Salvador oferece 250 vagas gratuitas de triagem para cirurgias
02

Mutirão: Hospital de Salvador oferece 250 vagas gratuitas de triagem para cirurgias

Imagem - Ganhador da Mega da Virada perde prêmio de R$ 1 milhão por não retirar dinheiro no prazo
03

Ganhador da Mega da Virada perde prêmio de R$ 1 milhão por não retirar dinheiro no prazo

Imagem - Mais de mil vagas gratuitas: inscrições para cursos técnicos do Senai terminam nesta quarta (7)
04

Mais de mil vagas gratuitas: inscrições para cursos técnicos do Senai terminam nesta quarta (7)