O Tarot traz um recado importante para cada um dos 12 signos hoje (8 de janeiro) e orienta decisões e encerramentos

A quinta-feira favorece conclusões, reflexões sinceras e pequenos avanços que trazem sensação de dever cumprido

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 12:00

Tarot e signos
Tarot e signos Crédito: Imagem gerada por IA

O tarot do dia aponta para encerramentos, entendimento de processos e a chance de finalizar pendências que vêm se arrastando. A energia desta quinta-feira favorece atitudes mais conscientes, foco no que realmente importa e decisões que respeitam seus limites. Mesmo quando algo ainda não está totalmente resolvido, o dia ajuda a aliviar tensões internas e criar pequenas vitórias pessoais. Veja a previsão do site "Your Tango".

Imagem - O universo coloca Gêmeos, Virgem e mais um signo à prova nesta quinta-feira (8 de janeiro) e pede mudanças de atitude

O universo coloca Gêmeos, Virgem e mais um signo à prova nesta quinta-feira (8 de janeiro) e pede mudanças de atitude

Imagem - Cor e número da sorte de hoje (8 de janeiro): como atrair foco, organização e decisões mais conscientes para os signos

Cor e número da sorte de hoje (8 de janeiro): como atrair foco, organização e decisões mais conscientes para os signos

Imagem - O peso que travava a vida de 3 signos finalmente se dissolve e abre espaço para dias mais leves

O peso que travava a vida de 3 signos finalmente se dissolve e abre espaço para dias mais leves

Áries: O dia traz alívio mental, especialmente em questões ligadas a dinheiro e preocupações recorrentes. Mesmo que os problemas ainda existam, o peso emocional diminui e você consegue enxergar a situação com mais clareza e menos ansiedade.

Dica cósmica: Nem tudo precisa ser resolvido hoje para você se sentir melhor.

Touro: A falta de clareza pode gerar dúvidas e interpretações equivocadas. Evite decisões precipitadas e conversas definitivas enquanto as informações ainda estão confusas. Esperar também é uma forma de agir com sabedoria.

Dica cósmica: Silêncio e observação evitam erros desnecessários.

Gêmeos: Verdades vêm à tona, mesmo que sejam desconfortáveis. O dia pede honestidade emocional e coragem para encarar o que machuca, sem minimizar sentimentos. Isso abre espaço para relações mais autênticas.

Dica cósmica: Encarar a verdade dói menos do que fingir que ela não existe.

O erro que cada signo mais comete nas relações

Áries: Age por impulso e só depois pensa no impacto. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Se apega demais à rotina e sufoca a relação sem perceber. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Some emocionalmente quando sente pressão. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Exige segurança antes de oferecê-la. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Quer ser prioridade até quando não se doa da mesma forma. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Critica mais do que acolhe. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Evita conflitos e acaba guardando tudo. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Interpreta demais o silêncio do outro. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Foge quando a relação pede profundidade. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Coloca trabalho acima de tudo. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Mantém distância emocional excessiva. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Idealiza tanto que ignora sinais óbvios. por Shutterstock/Reprodução
Áries: Age por impulso e só depois pensa no impacto. por Shutterstock/Reprodução

Câncer: O foco está no trabalho em conjunto. Dividir tarefas, ideias e responsabilidades aumenta a produtividade e fortalece vínculos. Reconhecer o valor do outro faz toda a diferença hoje.

Dica cósmica: Parcerias sinceras rendem mais do que esforço solitário.

Leão: O dia pede paciência. Existe um intervalo natural entre esforço e resultado, e ele serve para avaliação. Nem tudo precisa ser aperfeiçoado além do necessário.

Dica cósmica: Às vezes, o suficiente já é excelente.

Virgem: Momentos de leveza, amizade e troca emocional ganham destaque. Conversas simples ou pequenos encontros elevam o astral e trazem sensação de pertencimento.

Dica cósmica: Celebrar o agora também é produtividade emocional.

O drink que combina com cada signo

Áries: Negroni: intenso, direto e com a coragem que combina com quem não faz nada pela metade. por Shutterstock
Touro: Old Fashioned: clássico, estável e prazeroso, exatamente do jeito que Touro gosta de apreciar a vida. por Shutterstock
Gêmeos: Moscow Mule: vibrante, refrescante e cheio de personalidade, como o ritmo rápido do signo. por Shutterstock
Câncer: Spritz: leve, suave e ideal para criar um clima acolhedor sem esforço. por Shutterstock
Leão: Espresso Martini: elegante, marcante e feito para quem gosta de brilhar até no copo. por Shutterstock
Virgem: Mojito: organizado, fresco e equilibrado, do jeitinho que o signo aprova. por Shutterstock
Libra: Cosmopolitan: charmoso, harmonioso e sempre pronto para um cenário bonito. por Shutterstock
Escorpião: Martini seco: intenso, clássico e cheio de profundidade por trás da simplicidade. por Shutterstock
Sagitário: Margarita: livre, festivo e com a ousadia natural do signo. por Shutterstock
Capricórnio: Whisky Sour: forte, equilibrado e tradicional, mas sem abrir mão da sofisticação. por Shutterstock
Aquário: Gin tônica: moderno, fresco e versátil, perfeito para quem pensa diferente. por Shutterstock
Peixes: Bellini: delicado, doce na medida e com aquele toque sonhador do signo. por Shutterstock
Áries: Negroni: intenso, direto e com a coragem que combina com quem não faz nada pela metade. por Shutterstock

Libra: Um processo difícil começa a ficar para trás. A recuperação ainda está em andamento, mas o pior já passou. O dia favorece reconstrução emocional e novos planos com mais equilíbrio.

Dica cósmica: Respeite seu tempo de cura.

Escorpião: A esperança se reconstrói de forma silenciosa. O dia convida à reconexão interna e ao autocuidado, sem buscar validação externa. Pequenos gestos com você mesmo fazem diferença.

Dica cósmica: Cuidar de si também é avançar.

Sagitário: Uma decisão importante segue sendo evitada. O desconforto de escolher assusta, mas a indecisão prolongada gera ainda mais tensão. Escolher ajuda a entender o que você realmente quer.

Dica cósmica: Decidir é um ato de autoconhecimento.

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar

Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Insistir em relações ou rotinas que já não fazem sentido. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Espalhar energia instável quando não sabe o que quer. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Usar sensibilidade como forma de manipular o clima. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Transformar feridas em necessidade de validação constante. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Criticar mais do que contribuir. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Fugir de conversas difíceis. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Pressupor intenções ocultas onde não há. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Desistir quando exige comprometimento real. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Colocar metas acima de vínculos humanos. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Criar distância para evitar vulnerabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Ignorar limites até perder o próprio eixo. por Shutterstock/Reprodução
Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução

Capricórnio: O dia favorece planejamento e visão de futuro. Pensar no conjunto, e não apenas em um único objetivo, amplia suas possibilidades e reduz a pressão.

Dica cósmica: Estratégia vem antes da ação.

Aquário: Sensação de satisfação e gratidão marca o dia. Você reconhece o que já conquistou e entende que nem sempre é preciso buscar algo novo para se sentir completo.

Dica cósmica: Valorizar o presente fortalece o próximo passo.

Peixes: Sua força está na calma, na empatia e na forma equilibrada de lidar com desafios. O dia pede firmeza emocional sem entrar em conflitos desnecessários.

Dica cósmica: Força também é suavidade.

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Tarot Astrologia

