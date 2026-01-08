ASTROLOGIA

O Tarot traz um recado importante para cada um dos 12 signos hoje (8 de janeiro) e orienta decisões e encerramentos

A quinta-feira favorece conclusões, reflexões sinceras e pequenos avanços que trazem sensação de dever cumprido

Giuliana Mancini

Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 12:00

Tarot e signos Crédito: Imagem gerada por IA

O tarot do dia aponta para encerramentos, entendimento de processos e a chance de finalizar pendências que vêm se arrastando. A energia desta quinta-feira favorece atitudes mais conscientes, foco no que realmente importa e decisões que respeitam seus limites. Mesmo quando algo ainda não está totalmente resolvido, o dia ajuda a aliviar tensões internas e criar pequenas vitórias pessoais. Veja a previsão do site "Your Tango".

Áries: O dia traz alívio mental, especialmente em questões ligadas a dinheiro e preocupações recorrentes. Mesmo que os problemas ainda existam, o peso emocional diminui e você consegue enxergar a situação com mais clareza e menos ansiedade.

Dica cósmica: Nem tudo precisa ser resolvido hoje para você se sentir melhor.

Touro: A falta de clareza pode gerar dúvidas e interpretações equivocadas. Evite decisões precipitadas e conversas definitivas enquanto as informações ainda estão confusas. Esperar também é uma forma de agir com sabedoria.

Dica cósmica: Silêncio e observação evitam erros desnecessários.

Gêmeos: Verdades vêm à tona, mesmo que sejam desconfortáveis. O dia pede honestidade emocional e coragem para encarar o que machuca, sem minimizar sentimentos. Isso abre espaço para relações mais autênticas.

Dica cósmica: Encarar a verdade dói menos do que fingir que ela não existe.

Câncer: O foco está no trabalho em conjunto. Dividir tarefas, ideias e responsabilidades aumenta a produtividade e fortalece vínculos. Reconhecer o valor do outro faz toda a diferença hoje.

Dica cósmica: Parcerias sinceras rendem mais do que esforço solitário.

Leão: O dia pede paciência. Existe um intervalo natural entre esforço e resultado, e ele serve para avaliação. Nem tudo precisa ser aperfeiçoado além do necessário.

Dica cósmica: Às vezes, o suficiente já é excelente.

Virgem: Momentos de leveza, amizade e troca emocional ganham destaque. Conversas simples ou pequenos encontros elevam o astral e trazem sensação de pertencimento.

Dica cósmica: Celebrar o agora também é produtividade emocional.

Libra: Um processo difícil começa a ficar para trás. A recuperação ainda está em andamento, mas o pior já passou. O dia favorece reconstrução emocional e novos planos com mais equilíbrio.

Dica cósmica: Respeite seu tempo de cura.

Escorpião: A esperança se reconstrói de forma silenciosa. O dia convida à reconexão interna e ao autocuidado, sem buscar validação externa. Pequenos gestos com você mesmo fazem diferença.

Dica cósmica: Cuidar de si também é avançar.

Sagitário: Uma decisão importante segue sendo evitada. O desconforto de escolher assusta, mas a indecisão prolongada gera ainda mais tensão. Escolher ajuda a entender o que você realmente quer.

Dica cósmica: Decidir é um ato de autoconhecimento.

Capricórnio: O dia favorece planejamento e visão de futuro. Pensar no conjunto, e não apenas em um único objetivo, amplia suas possibilidades e reduz a pressão.

Dica cósmica: Estratégia vem antes da ação.

Aquário: Sensação de satisfação e gratidão marca o dia. Você reconhece o que já conquistou e entende que nem sempre é preciso buscar algo novo para se sentir completo.

Dica cósmica: Valorizar o presente fortalece o próximo passo.

Peixes: Sua força está na calma, na empatia e na forma equilibrada de lidar com desafios. O dia pede firmeza emocional sem entrar em conflitos desnecessários.