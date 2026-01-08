Acesse sua conta
Pode isso? Globo anuncia retorno de Arnaldo Cézar Coelho após 8 anos

Ex-comentarista de arbitragem estreia 'Pode Isso, Arnaldo?' em afiliada da Globo e passa a responder dúvidas do público sobre esporte

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 11:29

Arnaldo Cezar Coelho
Arnaldo Cezar Coelho Crédito: Reprodução

Arnaldo Cezar Coelho está de volta à TV Globo após oito anos. O ex-comentarista de arbitragem lançou na terça-feira (6) o quadro Pode Isso, Arnaldo?, exibido na TV Rio Sul, afiliada da emissora.

No novo espaço, Arnaldo esclarece dúvidas enviadas pelos telespectadores sobre regras, lances polêmicos e situações comuns do esporte, especialmente do futebol. O quadro vai ao ar dentro do RJ1, sempre às terças-feiras.

A volta marca o retorno do comentarista à Globo desde o fim do Bem Amigos, exibido pelo Bem Amigos, em 2018. Desde então, Arnaldo estava afastado das produções da emissora.

O nome do quadro faz referência a uma das frases mais populares das transmissões esportivas da televisão brasileira, criada por Galvão Bueno durante jogos da Seleção Brasileira, e que acabou se tornando parte da cultura do futebol no país.

A estreia foi bem recebida pelo público e marca uma nova fase na trajetória de Arnaldo Cezar Coelho, que volta a ocupar espaço na televisão com um formato direto, didático e voltado à interação com os telespectadores.

