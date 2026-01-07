Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta quarta (7) vibram forte e podem surpreender

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 06:00
Esta quarta-feira, 7 de janeiro de 2026, chega com um céu que pede menos impulso e mais estratégia. O Sol segue firme em Capricórnio, reforçando responsabilidade, planejamento e metas de longo prazo, enquanto a Lua em Virgem afina o olhar para os detalhes, a rotina e tudo aquilo que pode (e deve) ser ajustado logo no começo do ano.
É um dia excelente para colocar a vida em ordem, seja no trabalho, nas finanças ou até naquela decisão que você vem adiando. E se a ideia for tentar a sorte, vale prestar atenção nos números que vibram melhor para o seu signo hoje.
