Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta quarta (7) vibram forte e podem surpreender

Lua em Virgem ativa organização, decisões práticas e chances certeiras para quem confia na própria intuição

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 06:00

Signos e dinheiro
Signos e dinheiro Crédito: Reprodução

Esta quarta-feira, 7 de janeiro de 2026, chega com um céu que pede menos impulso e mais estratégia. O Sol segue firme em Capricórnio, reforçando responsabilidade, planejamento e metas de longo prazo, enquanto a Lua em Virgem afina o olhar para os detalhes, a rotina e tudo aquilo que pode (e deve) ser ajustado logo no começo do ano.

É um dia excelente para colocar a vida em ordem, seja no trabalho, nas finanças ou até naquela decisão que você vem adiando. E se a ideia for tentar a sorte, vale prestar atenção nos números que vibram melhor para o seu signo hoje.

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar

Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Insistir em relações ou rotinas que já não fazem sentido. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Espalhar energia instável quando não sabe o que quer. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Usar sensibilidade como forma de manipular o clima. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Transformar feridas em necessidade de validação constante. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Criticar mais do que contribuir. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Fugir de conversas difíceis. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Pressupor intenções ocultas onde não há. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Desistir quando exige comprometimento real. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Colocar metas acima de vínculos humanos. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Criar distância para evitar vulnerabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Ignorar limites até perder o próprio eixo. por Shutterstock/Reprodução
Confira as previsões e os números que você não deve ignorar:

Confira as previsões e os números que você não deve ignorar:

  • Áries (21/03 a 20/04)
    O ritmo do dia pede disciplina. Sua energia está alta, mas agir por impulso pode atrapalhar. Organize tarefas e evite confrontos desnecessários no trabalho.
  • Números da sorte: 9, 21, 44

  • Touro (21/04 a 20/05)
    O clima favorece o amor, o prazer e a criatividade. Uma boa conversa pode destravar algo que estava parado, inclusive no campo financeiro.
  • Números da sorte: 5, 18, 33

  • Gêmeos (21/05 a 20/06)
    Assuntos ligados à casa e à família ganham destaque. Aproveite para alinhar planos e resolver pendências que estavam sendo empurradas.
  • Números da sorte: 12, 27, 50

  • Câncer (21/06 a 22/07)
    Sua comunicação flui melhor hoje. Um contato inesperado pode abrir portas, seja no trabalho ou na vida pessoal. Fique atento aos sinais.
  • Números da sorte: 7, 14, 39

  • Leão (22/07 a 22/08)
    • O foco do dia são as finanças. Hora de colocar o pé no chão, cortar excessos e pensar com mais visão de futuro. Planejamento agora evita dor de cabeça depois.
  • Números da sorte: 1, 22, 48

  • Virgem (23/08 a 22/09)
    Com a Lua no seu signo, você sente mais clareza emocional e confiança. É um ótimo dia para tomar decisões importantes e cuidar da saúde.
  • Números da sorte: 3, 19, 36

O ponto fraco que cada signo tenta esconder

Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA
Touro: Age como firmeza absoluta, mas tem medo de perder estabilidade. por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Esconde a insegurança de não ser compreendido. por Imagem gerada por IA
Câncer: Finge que é forte, mas teme ser magoado de novo. por Imagem gerada por IA
Leão: Mostra brilho, mas tem medo de não ser valorizado. por Imagem gerada por IA
Virgem: Aparenta controle, mas teme falhar nos mínimos detalhes. por Imagem gerada por IA
Libra: Esconde o medo de ser rejeitado quando tenta agradar demais. por Imagem gerada por IA
Escorpião: Finge frieza, mas teme ser traído. por Imagem gerada por IA
Sagitário: Finge independência total, mas teme ser limitado. por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Aparenta ser inabalável, mas teme não ser suficiente. por Imagem gerada por IA
Aquário: Esconde o medo de não pertencer a lugar nenhum. por Imagem gerada por IA
Peixes: Esconde o medo de ser visto como “sensível demais”. por Imagem gerada por IA

Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA

  • Libra (23/09 a 22/10)
    O dia pede silêncio e pausa. Nem tudo precisa ser resolvido agora. Respeitar seu tempo será essencial para manter o equilíbrio emocional.
  • Números da sorte: 8, 25, 41

  • Escorpião (23/10 a 21/11) 
    Projetos em grupo ganham força. Conversas com amigos ou parceiros podem render ideias valiosas. Confie nas alianças certas.
  • Números da sorte: 11, 30, 55

  • Sagitário (22/11 a 21/12)
    A carreira entra em evidência. Seu esforço começa a ser notado, mas é importante manter o foco e não se distrair com promessas vazias.
  • Números da sorte: 6, 23, 47

O que cada signo faz quando ninguém está vendo

Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Vive pequenos rituais de conforto e prazer que nunca comenta. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Conversa sozinho para organizar pensamentos. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Revê memórias antigas para sentir segurança. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Ensaiar falas, poses e ideias que mostrem seu melhor. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Organiza mentalmente tudo o que precisa resolver. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Reavalia decisões simples como se fossem gigantes. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Observa padrões e detalhes que ninguém percebe. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Planeja fugas, viagens e novos começos. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Faz planos longos que não divide com ninguém. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Pesquisa assuntos incomuns só por curiosidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Cria mundos imaginários inteiros para descansar da realidade. por Shutterstock/Reprodução

Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução

  • Capricórnio (22/12 a 20/01)
    Com o Sol no seu signo, a autoconfiança cresce. Bom momento para estudar, planejar viagens ou ampliar horizontes. Pense grande, mas com os pés no chão.
  • Números da sorte: 10, 28, 59

  • Aquário (20/01 a 18/02)
    Parcerias entram em pauta. Saber ouvir será tão importante quanto se posicionar.
  • Números da sorte: 17, 34, 42

  • Peixes (20/02 a 20/03)
    Relacionamentos ganham proteção extra. Seja para firmar parcerias ou fortalecer laços afetivos, o momento é favorável para acordos sinceros.
  • Números da sorte: 4, 15, 29

  • Dica astral do dia: Lua em Virgem pede menos pressa e mais consciência. Organizar hoje é garantir tranquilidade, inclusive na hora de confiar na sorte.

Signo Loteria Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia Número da Sorte Sorte

