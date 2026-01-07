ASTROLOGIA

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta quarta (7) vibram forte e podem surpreender

Lua em Virgem ativa organização, decisões práticas e chances certeiras para quem confia na própria intuição

Esta quarta-feira, 7 de janeiro de 2026, chega com um céu que pede menos impulso e mais estratégia. O Sol segue firme em Capricórnio, reforçando responsabilidade, planejamento e metas de longo prazo, enquanto a Lua em Virgem afina o olhar para os detalhes, a rotina e tudo aquilo que pode (e deve) ser ajustado logo no começo do ano.

É um dia excelente para colocar a vida em ordem, seja no trabalho, nas finanças ou até naquela decisão que você vem adiando. E se a ideia for tentar a sorte, vale prestar atenção nos números que vibram melhor para o seu signo hoje.

Confira as previsões e os números que você não deve ignorar:

Áries (21/03 a 20/04)

O ritmo do dia pede disciplina. Sua energia está alta, mas agir por impulso pode atrapalhar. Organize tarefas e evite confrontos desnecessários no trabalho. Números da sorte: 9, 21, 44

Touro (21/04 a 20/05)

O clima favorece o amor, o prazer e a criatividade. Uma boa conversa pode destravar algo que estava parado, inclusive no campo financeiro. Números da sorte: 5, 18, 33

Gêmeos (21/05 a 20/06)

Assuntos ligados à casa e à família ganham destaque. Aproveite para alinhar planos e resolver pendências que estavam sendo empurradas. Números da sorte: 12, 27, 50

Câncer (21/06 a 22/07)

Sua comunicação flui melhor hoje. Um contato inesperado pode abrir portas, seja no trabalho ou na vida pessoal. Fique atento aos sinais. Números da sorte: 7, 14, 39

Leão (22/07 a 22/08)



O foco do dia são as finanças. Hora de colocar o pé no chão, cortar excessos e pensar com mais visão de futuro. Planejamento agora evita dor de cabeça depois. Números da sorte: 1, 22, 48

Virgem (23/08 a 22/09)

Com a Lua no seu signo, você sente mais clareza emocional e confiança. É um ótimo dia para tomar decisões importantes e cuidar da saúde. Números da sorte: 3, 19, 36

Libra (23/09 a 22/10)

O dia pede silêncio e pausa. Nem tudo precisa ser resolvido agora. Respeitar seu tempo será essencial para manter o equilíbrio emocional. Números da sorte: 8, 25, 41

Escorpião (23/10 a 21/11)

Projetos em grupo ganham força. Conversas com amigos ou parceiros podem render ideias valiosas. Confie nas alianças certas. Números da sorte: 11, 30, 55

Sagitário (22/11 a 21/12)

A carreira entra em evidência. Seu esforço começa a ser notado, mas é importante manter o foco e não se distrair com promessas vazias. Números da sorte: 6, 23, 47

Capricórnio (22/12 a 20/01)

Com o Sol no seu signo, a autoconfiança cresce. Bom momento para estudar, planejar viagens ou ampliar horizontes. Pense grande, mas com os pés no chão. Números da sorte: 10, 28, 59

Aquário (20/01 a 18/02)

Parcerias entram em pauta. Saber ouvir será tão importante quanto se posicionar. Números da sorte: 17, 34, 42

Peixes (20/02 a 20/03)

Relacionamentos ganham proteção extra. Seja para firmar parcerias ou fortalecer laços afetivos, o momento é favorável para acordos sinceros. Números da sorte: 4, 15, 29