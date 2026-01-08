TENDÊNCIA

Adeus às cortinas: conheça tendência para 2026 que é mais prática e moderna

Transforme seu ambiente com a estética clean e funcional dos painéis japoneses

B Bianca Hirakawa

Agência Correio

Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 19:00

Saiba como integrar design e isolamento térmico nas janelas da sua casa Crédito: Freepik

A busca por um estilo de vida mais simples está impactando diretamente o design das nossas janelas. Os painéis japoneses ganham destaque por serem mais práticos e modernos que as opções de tecido convencionais. Eles são perfeitos para quem prioriza o minimalismo e a funcionalidade em imóveis compactos.

Conheça a estrutura técnica dessa nova tendência

O produto é formado por diversas faixas que deslizam em um trilho superior com múltiplos caminhos. Esse movimento lateral oferece uma cobertura versátil, filtrando a luz solar conforme o seu gosto.

Com isso, a solução atende desde varandas gourmets até a divisão de espaços internos ou closets. O sistema é discreto e ocupa pouquíssimo espaço quando as faixas estão recolhidas.

O diferencial do controle de iluminação independente

Uma das maiores vantagens é a redução drástica da poeira acumulada em casa. Como o painel utiliza menos tecido, a limpeza rotineira acontece de forma muito mais rápida.

Além do mais, cada faixa se move de maneira independente das outras no trilho. Isso permite que o morador crie cenários de luz variados durante todo o dia.

Texturas que conectam sua casa com a natureza

Existem materiais técnicos de alta performance que garantem isolamento térmico e proteção solar. Você também pode escolher opções feitas com fibras naturais ou materiais reciclados.

No que diz respeito ao estilo, a paleta neutra com branco e bege continua em alta. As texturas que imitam elementos naturais, como o bambu, trazem uma conexão visual com o meio ambiente.

Critérios essenciais para definir o modelo perfeito

Sempre avalie a posição solar e o nível de privacidade que o cômodo exige. O tamanho da abertura da janela define se você precisará de mais ou menos faixas deslizantes.

Em ambientes sociais, tecidos leves costumam funcionar melhor para manter a claridade natural. Já em quartos ou locais muito ensolarados, materiais espessos são a recomendação técnica correta.

O futuro do design de interiores minimalista

A expectativa é que essa tendência cresça muito até 2026 pela sua simplicidade visual. As pessoas querem ambientes que transmitam uma sensação de equilíbrio e organização constante.