O segredo para aliviar as dores nas articulações e nos músculos está nesse óleo essencial

Este óleo essencial ganhou fama por aliviar dores articulares e musculares

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 09:07

Dor nas articulações: por que a gaultéria virou queridinha nos cuidados naturais
Dor nas articulações: por que a gaultéria virou queridinha nos cuidados naturais Crédito: Pexels

A osteoartrite aparece com dor, inchaço e rigidez, além de dificultar movimentos em articulações como joelho, quadril, punho e dedos. Por ser uma condição frequente, o tema impulsiona buscas por alívio acessível.

Entre os recursos naturais, um óleo essencial ganhou fama por combinar propriedades anti-inflamatórias e sensação aquecedora. Ele se destaca pelo salicilato de metila, associado ao bloqueio de mediadores pró-inflamatórios.

O apelido “óleo essencial do atleta” vem do uso em massagens após esforço físico, com ação relaxante muscular e articular. O cheiro intenso, com nota de cânfora, pode desagradar, mas a função é aliviar o incômodo.

Wintergreen e o composto mais importante

O óleo essencial de gaultéria, conhecido como wintergreen, chama atenção pelo teor elevado de salicilato de metila. A molécula é associada à inibição de mediadores pró-inflamatórios que participam do processo da dor.

Por isso, o uso é ligado ao alívio do desconforto articular e muscular. Ao mesmo tempo, o efeito “aquecedor” durante a massagem contribui para a sensação imediata de alívio, sem prometer cura.

A recomendação preservada em aspas

"Antiespasmódico e analgésico, o wintergreen (tanto a variedade rastejante quanto a fragrante possuem as mesmas propriedades terapêuticas, nota do editor) é um anti-inflamatório que alivia rapidamente diversas dores articulares e musculares, incluindo osteoartrite e tendinite. É utilizado na forma de óleo essencial, aplicado topicamente ou massageado na área dolorida até 3 vezes ao dia", recomendou Philippe Chavanne.

A orientação delimita o modo de uso e a frequência diária máxima. Para melhorar tolerância na pele, a diluição entra como regra prática, sobretudo quando a aplicação se repete por alguns dias.

Como diluir do jeito certo

A diluição recomendada é 1 gota de óleo essencial de gaultéria em 9 gotas de óleo vegetal neutro. Assim, a mistura tende a evitar irritação e permite uma massagem mais confortável na área dolorida.

O óleo vegetal de macadâmia é indicado para estimular a circulação sem deixar a pele oleosa. Já o óleo vegetal de arnica é lembrado por propriedades anti-inflamatórias, analgésicas e relaxantes durante a aplicação.

Antes de usar, faça o teste colocando uma gota de óleo essencial de gaultéria horizontalmente na dobra do cotovelo. Em seguida, aguarde 24 horas para verificar se ocorre reação alérgica.

Se houver reação, o uso deve ser evitado. Com esse cuidado simples, a aplicação fica mais segura, mantendo o objetivo principal: apoiar o conforto articular em fases de dor e rigidez.

