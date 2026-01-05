SAÚDE

O chá que reduz o açúcar no sangue e tem mais cálcio do que o próprio leite

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 21:00

As adaptações silenciosas que acontecem no corpo durante as semanas sem álcool Crédito: (Banco de imagens)

O chá que reduz o açúcar no sangue e tem mais cálcio que o leite tem chamado atenção por reunir características que não costumam aparecer juntas em uma bebida tão simples. Segundo o site Notícias ao Minuto, trata-se do chá kukicha, uma infusão tradicional feita a partir dos galhos e caules da planta do chá, e não das folhas, como acontece na maioria das versões conhecidas.



Esse detalhe faz toda a diferença. Além de um sabor mais suave e menos amargo, o kukicha se destaca por um perfil nutricional incomum, especialmente pelo alto teor de cálcio. Não à toa, ele vem sendo redescoberto por pessoas interessadas em alternativas naturais que possam contribuir para uma alimentação mais equilibrada.

Um chá diferente desde a origem

O que torna o chá kukicha tão particular começa logo na matéria-prima usada para a sua produção. Enquanto chás verdes e pretos tradicionais utilizam basicamente as folhas da planta, o kukicha aproveita galhos, ramos e caules, partes que crescem por mais tempo e acumulam minerais ao longo do processo.

Essa escolha influencia diretamente tanto o sabor quanto os nutrientes da bebida. O resultado é um chá mais leve, menos estimulante e com características que o tornam fácil de consumir em diferentes momentos do dia, inclusive para quem não aprecia sabores intensos ou amargos.

A relação com o açúcar no sangue

Outro ponto que chama atenção no chá kukicha é a associação com o controle dos níveis de açúcar no sangue. De acordo com o Notícias ao Minuto, essa característica está ligada aos compostos naturais presentes na infusão, que podem contribuir para uma resposta glicêmica mais equilibrada.

Embora não seja um tratamento nem substitua cuidados médicos, o chá aparece como uma opção interessante para quem busca hábitos mais saudáveis no dia a dia. Por isso, muitas pessoas passaram a incluí-lo na rotina como uma bebida complementar às refeições.

Mais cálcio do que o leite surpreende

Um dos dados mais curiosos sobre o chá kukicha é o seu teor de cálcio. Segundo o site Notícias ao Minuto, uma chávena da bebida pode conter até seis vezes mais cálcio do que a mesma quantidade de leite, algo que surpreende até quem já está acostumado a buscar fontes alternativas desse mineral.

Esse fator faz do kukicha uma opção especialmente interessante para quem consome poucos laticínios ou prefere variar as fontes de cálcio na alimentação. Mesmo sendo uma bebida simples, o chá mostra que nem sempre os nutrientes mais conhecidos estão apenas nos alimentos tradicionais.

Outros nutrientes e consumo no dia a dia

Além do cálcio, o chá kukicha também contém vitamina C, outro nutriente citado pelo Notícias ao Minuto. Esse conjunto ajuda a explicar por que a bebida vem ganhando espaço entre quem busca escolhas mais naturais e funcionais.