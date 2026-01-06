TURISMO

Já foi lá? Cachoeira na Bahia é eleita a melhor do Brasil; veja ranking

Saiba como planejar sua ida ao topo de uma das maiores quedas d'água brasileiras

Agência Correio

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 07:00

O ranking da Hotéis.com elegeu a Cachoeira da Fumaça como a parada obrigatória no País Crédito: Reprodução YouTube

Se você ama natureza, precisa visitar a Chapada Diamantina na Bahia, uma região famosa por suas montanhas incríveis.

Lá se encontra a Cachoeira da Fumaça, um verdadeiro ícone do Parque Nacional. Além de ter 340 metros de altura e ser uma das maiores do Brasil, ela ocupa a primeira posição no ranking da Hotéis.com como a melhor do País.

A experiência é descrita como deslumbrante pelos turistas, tanto no nível inferior quanto no superior. Além do mais, em períodos específicos, um arco-íris costuma aparecer na queda-d’água, criando uma imagem cinematográfica inesquecível.

Escolhendo sua trilha de aventura

Quem decide explorar essa atração pode optar por dois trajetos diferentes, sendo que cada trilha possui cenários particulares para fotografar. Um dos caminhos termina no poço refrescante, enquanto o outro leva o visitante até o topo da montanha.

Inevitavelmente, a rota para o poço demanda grande esforço físico, embora ofereça o bônus de nadar próximo à base da queda.

Nesse cenário, você deve levar equipamentos para acampar e contratar guias credenciados. Por outro lado, o acesso superior é mais tranquilo, combinando um trecho de veículo com uma caminhada leve final.

Planejamento essencial para sua visita

Para curtir melhor a Cachoeira da Fumaça, viaje durante o período seco, entre abril e outubro, quando o chão está firme. Iniciar o passeio cedo ajuda a evitar filas e garante que a iluminação valorize as cores locais.

Se possível, escolha dias de semana para encontrar o ambiente calmo. Leve bastante líquido e comida leve, use calçados de trilha e roupas adequadas.

Não esqueça o repelente e acessórios como óculos escuros para garantir seu bem-estar durante a caminhada, pois o clima exige cuidados especiais no trajeto.

