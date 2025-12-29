Acesse sua conta
Cachoeiras e natureza: conheça o refúgio brasileiro que vai mudar a forma de você enxergar a vida

Veja o que você precisa saber sobre o Parque Nacional e as melhores épocas de visitação

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 17:00

Planeje sua ida a Chapada dos Veadeiros e descubra os segredos desse destino místico no cerrado
Planeje sua ida a Chapada dos Veadeiros e descubra os segredos desse destino místico no cerrado Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Conectar-se com o cerrado brasileiro é uma experiência que atrai milhares de visitantes interessados em trilhas e momentos de paz.

Localizada em Goiás, a Chapada dos Veadeiros permite que você organize viagens rápidas saindo de Brasília.

Chapada dos Veadeiros

Chapada dos Veadeiros encanta os turistas por sua biodiversidade (Imagem: vitormarigo | Shutterstock) por
Piscinas e poços naturais são um dos destaques da Chapada dos Veadeiros (Imagem: travellingwithus | Shutterstock) por
Cachoeira do Segredo (GO) por Divulgação
1 de 3
Chapada dos Veadeiros encanta os turistas por sua biodiversidade (Imagem: vitormarigo | Shutterstock) por

O acesso ao território é simples e as cidades de apoio garantem que o turista aproveite bem cada minuto.

Alto Paraíso como porta de entrada

A cidade de Alto Paraíso é o ponto de partida ideal para quem busca conforto e facilidade de locomoção. Ali, você encontra uma rede hoteleira diversificada, além de restaurantes e mercados para suprir suas necessidades.

No cotidiano da cidade, o clima de tranquilidade predomina, especialmente nas lojas de cristais e cafés locais. Contudo, prepare-se para encontrar um movimento maior de turistas durante os feriados nacionais.

O incrível Vale da Lua

A poucos quilômetros da base central, o Vale da Lua encanta pela sua aparência mística e formações geológicas. O local é famoso pelas crateras esculpidas pela erosão, que criam um visual verdadeiramente lunar.

Ademais, as piscinas naturais de águas claras são perfeitas para quem busca relaxar sem pressa. Como o passeio é breve, você consegue encaixar outras atividades no seu roteiro diário.

Exploração no Parque Nacional

Visitar o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros requer disposição para enfrentar percursos longos e desafiadores. É fundamental levar água e protetor solar, já que o desgaste físico aumenta nos dias de sol forte.

A Trilha dos Saltos é o destaque, levando o visitante a contemplar quedas d’água monumentais. Caso tenha fôlego, os trajetos para os Cânions e Cariocas também são excelentes escolhas de aventura.

O estilo de vida em São Jorge

A vila de São Jorge funciona como um refúgio mais pacato para quem deseja proximidade com a natureza. Menor que a cidade vizinha, a vila mantém uma dinâmica que acompanha o ritmo das trilhas.

No fim do dia, os restaurantes locais tornam-se o ponto de encontro dos viajantes e guias. Essa proximidade com os profissionais da área facilita muito a contratação de passeios guiados.

Escolhendo a época certa

Entender as estações do ano é crucial para garantir uma viagem segura e proveitosa na região. De maio a setembro, o tempo seco domina, deixando os rios limpos e as trilhas estáveis.

Já na temporada entre novembro e abril, a paisagem fica exuberante e as quedas d'água mais volumosas. Entretanto, fique atento às chuvas constantes, que podem deixar as trilhas escorregadias e perigosas.

