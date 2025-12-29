Cachoeiras e natureza: conheça o refúgio brasileiro que vai mudar a forma de você enxergar a vida

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Agência Correio
Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 17:00
Conectar-se com o cerrado brasileiro é uma experiência que atrai milhares de visitantes interessados em trilhas e momentos de paz.
Localizada em Goiás, a Chapada dos Veadeiros permite que você organize viagens rápidas saindo de Brasília.
Chapada dos Veadeiros
O acesso ao território é simples e as cidades de apoio garantem que o turista aproveite bem cada minuto.
A cidade de Alto Paraíso é o ponto de partida ideal para quem busca conforto e facilidade de locomoção. Ali, você encontra uma rede hoteleira diversificada, além de restaurantes e mercados para suprir suas necessidades.
No cotidiano da cidade, o clima de tranquilidade predomina, especialmente nas lojas de cristais e cafés locais. Contudo, prepare-se para encontrar um movimento maior de turistas durante os feriados nacionais.
A poucos quilômetros da base central, o Vale da Lua encanta pela sua aparência mística e formações geológicas. O local é famoso pelas crateras esculpidas pela erosão, que criam um visual verdadeiramente lunar.
Ademais, as piscinas naturais de águas claras são perfeitas para quem busca relaxar sem pressa. Como o passeio é breve, você consegue encaixar outras atividades no seu roteiro diário.
Visitar o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros requer disposição para enfrentar percursos longos e desafiadores. É fundamental levar água e protetor solar, já que o desgaste físico aumenta nos dias de sol forte.
A Trilha dos Saltos é o destaque, levando o visitante a contemplar quedas d’água monumentais. Caso tenha fôlego, os trajetos para os Cânions e Cariocas também são excelentes escolhas de aventura.
A vila de São Jorge funciona como um refúgio mais pacato para quem deseja proximidade com a natureza. Menor que a cidade vizinha, a vila mantém uma dinâmica que acompanha o ritmo das trilhas.
No fim do dia, os restaurantes locais tornam-se o ponto de encontro dos viajantes e guias. Essa proximidade com os profissionais da área facilita muito a contratação de passeios guiados.
Entender as estações do ano é crucial para garantir uma viagem segura e proveitosa na região. De maio a setembro, o tempo seco domina, deixando os rios limpos e as trilhas estáveis.
Já na temporada entre novembro e abril, a paisagem fica exuberante e as quedas d'água mais volumosas. Entretanto, fique atento às chuvas constantes, que podem deixar as trilhas escorregadias e perigosas.