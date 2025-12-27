SAÚDE

Seu coração está pedindo esse nutriente, e 75% das pessoas não consomem o suficiente

Estudo global aponta que a maioria das pessoas consome menos ômega-3 do que o necessário para manter a saúde cardiovascular

Agência Correio

Publicado em 27 de dezembro de 2025 às 11:00

Saiba qual é o nutriente que está em falta em todo o mundo Crédito: Freepik

Um nutriente essencial, conhecido por proteger o coração, está sendo consumido em quantidade insuficiente por milhões de pessoas ao redor do mundo.

A conclusão vem de uma ampla meta-análise liderada pela professora Anne-Marie Minihane, especialista em nutrição e genética, que analisou dados de mais de 100 países.

Ômega 3 1 de 3

O que a ciência revela sobre nossa alimentação

Apesar do aumento da conscientização sobre hábitos saudáveis, a alimentação moderna ainda apresenta lacunas importantes do ponto de vista nutricional.

De acordo com a professora Anne-Marie Minihane, muitas pessoas acreditam estar se alimentando bem, mas ignoram nutrientes específicos que não aparecem com frequência no prato.

Um desses nutrientes é o ômega-3, cuja ingestão insuficiente foi identificada de forma consistente em diferentes regiões do mundo, independentemente do padrão alimentar local.

Ômega-3: pequeno nutriente, grande impacto

Os ácidos graxos ômega-3 são gorduras essenciais que o corpo não produz em quantidade suficiente, sendo necessário obtê-los por meio da alimentação.

Eles atuam diretamente na proteção do sistema cardiovascular, além de contribuir para a saúde cerebral e a redução de processos inflamatórios.

Segundo os dados analisados, a recomendação média internacional gira em torno de 250 miligramas diários de EPA e DHA, valor que a maioria das pessoas não consegue atingir.

As principais causas da deficiência global

O estudo aponta que o baixo consumo de peixes gordurosos é o principal fator por trás da deficiência de ômega-3 na população mundial. Questões como custo, preferência alimentar, acesso limitado e preocupações com sustentabilidade dificultam a recomendação de um maior consumo de peixes.