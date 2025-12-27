Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Seu coração está pedindo esse nutriente, e 75% das pessoas não consomem o suficiente

Estudo global aponta que a maioria das pessoas consome menos ômega-3 do que o necessário para manter a saúde cardiovascular

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 27 de dezembro de 2025 às 11:00

Saiba qual é o nutriente que está em falta em todo o mundo
Saiba qual é o nutriente que está em falta em todo o mundo Crédito: Freepik

Um nutriente essencial, conhecido por proteger o coração, está sendo consumido em quantidade insuficiente por milhões de pessoas ao redor do mundo.

A conclusão vem de uma ampla meta-análise liderada pela professora Anne-Marie Minihane, especialista em nutrição e genética, que analisou dados de mais de 100 países.

Ômega 3

Ômega 3 por Free Pik
Ômega 3 por Free Pik
Ômega 3 por Free Pik
1 de 3
Ômega 3 por Free Pik

LEIA MAIS

As 20 melhores frases para você desejar Feliz Natal e emocionar nas festas de final de ano

Nem pense nisso: veja os 7 objetos que o Feng Shui manda não dar de presente no Natal

O Ano do recomeço! O que os numerólogos alertam para a chegada de 2026 e o que você deve fazer

A viagem trem mais luxuosa do Brasil vai te surpreender com paisagens de tirar o fôlego

Esse 'caviar' estranho no jardim exige remoção imediata; entenda o risco

O que a ciência revela sobre nossa alimentação

Apesar do aumento da conscientização sobre hábitos saudáveis, a alimentação moderna ainda apresenta lacunas importantes do ponto de vista nutricional.

De acordo com a professora Anne-Marie Minihane, muitas pessoas acreditam estar se alimentando bem, mas ignoram nutrientes específicos que não aparecem com frequência no prato.

Um desses nutrientes é o ômega-3, cuja ingestão insuficiente foi identificada de forma consistente em diferentes regiões do mundo, independentemente do padrão alimentar local.

Ômega-3: pequeno nutriente, grande impacto

Os ácidos graxos ômega-3 são gorduras essenciais que o corpo não produz em quantidade suficiente, sendo necessário obtê-los por meio da alimentação.

Eles atuam diretamente na proteção do sistema cardiovascular, além de contribuir para a saúde cerebral e a redução de processos inflamatórios.

Segundo os dados analisados, a recomendação média internacional gira em torno de 250 miligramas diários de EPA e DHA, valor que a maioria das pessoas não consegue atingir.

As principais causas da deficiência global

O estudo aponta que o baixo consumo de peixes gordurosos é o principal fator por trás da deficiência de ômega-3 na população mundial. Questões como custo, preferência alimentar, acesso limitado e preocupações com sustentabilidade dificultam a recomendação de um maior consumo de peixes.

Para contornar o problema, especialistas indicam a combinação de alimentos ricos em ômega-3 e, quando necessário, suplementação. Para quem não consome produtos de origem animal, sementes de linhaça, chia, soja e nozes são alternativas eficazes.

Leia mais

Imagem - O que explica? Humanidade recebe sinal de 10 segundos vindo de 13 bilhões de anos atrás

O que explica? Humanidade recebe sinal de 10 segundos vindo de 13 bilhões de anos atrás

Imagem - Só paranoia? O que explica cada vez mais pessoas cobrirem as câmeras dos celulares com fita adesiva

Só paranoia? O que explica cada vez mais pessoas cobrirem as câmeras dos celulares com fita adesiva

Imagem - Trocar o 'desculpe' por essa outra palavra revela inteligência emocional acima da média; veja lição de Steve Jobs

Trocar o 'desculpe' por essa outra palavra revela inteligência emocional acima da média; veja lição de Steve Jobs

Mais recentes

Imagem - Nancy e Jonathan ficam juntos em 'Stranger Things'? Criadores explicam cena que confundiu fãs

Nancy e Jonathan ficam juntos em 'Stranger Things'? Criadores explicam cena que confundiu fãs
Imagem - Galvão recebe alta e deixa hospital após susto; narrador passou mal na ceia de Natal

Galvão recebe alta e deixa hospital após susto; narrador passou mal na ceia de Natal
Imagem - Signos entram em fase de expansão e o Universo pede crescimento e coragem (27 de dezembro)

Signos entram em fase de expansão e o Universo pede crescimento e coragem (27 de dezembro)

MAIS LIDAS

Imagem - Chef premiada denuncia furto de ceias por motorista de aplicativo e prejuízo de R$ 4 mil
01

Chef premiada denuncia furto de ceias por motorista de aplicativo e prejuízo de R$ 4 mil

Imagem - Crianças mortas a marretadas ao tentar proteger a mãe chamavam o padrasto de pai
02

Crianças mortas a marretadas ao tentar proteger a mãe chamavam o padrasto de pai

Imagem - Anjo da Guarda deste sábado (27 de dezembro) anuncia fim da angústia e virada emocional para 3 signos
03

Anjo da Guarda deste sábado (27 de dezembro) anuncia fim da angústia e virada emocional para 3 signos

Imagem - Cor e número da sorte de hoje (27 de dezembro): o dia ativa movimento, foco e preparação para novos ciclos
04

Cor e número da sorte de hoje (27 de dezembro): o dia ativa movimento, foco e preparação para novos ciclos