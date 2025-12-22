Acesse sua conta
O Ano do recomeço! O que os numerólogos alertam para a chegada de 2026 e o que você deve fazer

A soma do ano aponta a vibração coletiva de 2026 e indica um período de começos, iniciativa e decisões

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 22 de dezembro de 2025 às 07:00

Segundo a numerologia, 2026 inaugura um ciclo de nove anos e favorece recomeços com mais protagonismo
Segundo a numerologia, 2026 inaugura um ciclo de nove anos e favorece recomeços com mais protagonismo Crédito: Freepik

2026 marca o início de um novo ciclo numerológico de nove anos no calendário gregoriano. Conforme Juliana Viveiros, colunista do Astrolink, essa transição, chamada de Ano Universal, vai além do simbolismo.

Ela costuma reverberar tanto no coletivo quanto no individual, afetando cenários econômicos, sociais e comportamentais ao redor do mundo.

Cálculo do ano universal

O cálculo do Ano Universal é simples e acessível: basta somar os dígitos que compõem o ano. para 2026, a soma é 2 + 0 + 2 + 6 = 10. Em seguida, como a numerologia trabalha com números de 1 a 9, reduz-se 10 somando seus dígitos: 1 + 0 = 1. o resultado, 1, define a vibração coletiva do ano.

Assim, 2026 será um Ano Universal 1, símbolo de novos ciclos, abertura de caminhos e oportunidades de recomeço.

Significados e previsões para 2026

Segundo a interpretação numerológica feita por Juliana Viveiros, o número 1 traz uma energia de protagonismo, coragem e iniciativa. Assim, o ano será um convite coletivo para assumir o protagonismo da própria vida, seja reavaliando projetos antigos, desenhando novos caminhos ou colocando ideias em prática com determinação.

Áreas da vida favorecidas:

1. Novos começos e planos de longo prazo: 2026 será o momento ideal para plantar sementes. Quem ousar iniciar novos projetos, mudar de trajetória ou investir em sonhos provavelmente encontrará o solo fértil para dar os primeiros passos.

2. Protagonismo pessoal e liderança: a vibração do número 1 estimula a autoconfiança. Será um chamado para assumir responsabilidades, liderar projetos, pessoais ou coletivos, e dar voz aos próprios desejos e ambições.

3. Mudança de mentalidade e atitude: mais do que mudanças práticas, 2026 convidará a uma postura mais ativa diante da vida. Trata-se de encarar desafios com coragem, abrir mão do comodismo e abraçar a renovação pessoal, profissional e espiritual.

Como se harmonizar com a energia de 2026

Para tirar melhor proveito da vibração coletiva do Ano Universal 1, Juliana Viveiros recomenda:

  • Refletir sobre metas e sonhos antigos: será hora de revisitar ideias guardadas e transformá-las em projetos concretos;
  • Aproveitar a energia de iniciativa para fazer escolhas importantes: mudanças de carreira, novos estudos, inícios de relacionamentos, mudanças de estilo de vida;
  • Cultivar autoconfiança: usar o ano para assumir protagonismo, com foco e determinação;
  • Manter equilíbrio: apesar da energia de impulso e ação, será importante manter atenção ao bem-estar, à clareza emocional e ao propósito.

