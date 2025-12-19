Acesse sua conta
Ano novo? Especialista ensina 5 hábitos para mudar de vida em 2026

Pequenas mudanças na rotina podem gerar grandes transformações a longo prazo. Especialista detalha o caminho para um ano novo mais realizado

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 10:30

A ciência mostra que leva tempo para criar um novo hábito. Aprenda como começar 2026 com as estratégias certas para não desistir até fevereiro
A ciência mostra que leva tempo para criar um novo hábito. Aprenda como começar 2026 com as estratégias certas para não desistir até fevereiro Crédito: Freepik

A busca por recomeços e a vontade de se reinventar movem milhões de brasileiros a cada virada de ano. No entanto, o caminho para uma nova vida muitas vezes esbarra em imprevistos e na conhecida dificuldade de criar e manter novos hábitos.

Um estudo da Universidade do Sul da Austrália, publicado na revista científica Healthcare, confirma que novos hábitos podem levar de dois meses a um ano para se enraizarem de fato.

Para a especialista em comportamento humano Gisele Hedler, a chave não está em mudanças radicais, mas em pequenos hábitos estratégicos. "Compreender e aproveitar o poder do hábito permite-nos criar mudanças positivas em nossas vidas, sendo uma ferramenta poderosa para alcançar nossos objetivos a longo prazo", afirma ao portal Terra.

Confira, a seguir, as 5 estratégias práticas sugeridas por Hedler para construir uma rotina mais positiva e produtiva em 2026.

1. Comece o dia com gratidão e planejamento mental

A especialista recomenda a prática diária da gratidão para cultivar uma perspectiva positiva. "Assim que acordar, respire profundamente 5 vezes e agradeça por mais um dia de vida. Em seguida, antes mesmo de sair da cama, 'caminhe' mentalmente pelo seu dia e visualize os resultados que você espera de cada coisa", aconselha Gisele Hedler. Este hábito matinal prepara a mente para o dia que está por vir.

2. Troque a tela do celular pela luz natural ao acordar

Em um mundo em que a primeira tela a brilhar é a do smartphone, Hedler propõe um contraponto saudável: expor-se à luz natural e fazer alongamentos. "A luminosidade do sol ajuda o organismo a regular o seu horário biológico", explica.

Mesmo sem acesso a uma área externa, abrir a janela e olhar para o céu já faz diferença. "Essa rotina em contato com a claridade vai descarregar cortisol que você precisa para começar o dia com mais energia", indica.

3. Estabeleça horários para se desconectar das telas

Reservar momentos do dia longe de aparelhos eletrônicos é vital, segundo a especialista. Desligar o celular, silenciar notificações ou usar o modo avião promove um equilíbrio saudável entre o online e o offline.

"Somos bombardeados de informações... Isso pode provocar um desgaste emocional, já que esses conteúdos focam apenas nos melhores momentos da rotina", reflete Hedler sobre o impacto das redes sociais.

4. Adote a leitura diária, mesmo que por cinco minutos

Gisele Hedler estimula o hábito da leitura diária, seja de livros, artigos ou notícias relevantes. Essa prática, mesmo em curtos intervalos de tempo, promove a expansão do conhecimento, oferece novas perspectivas e funciona como um excelente exercício cognitivo para o cérebro.

5. Faça uma autoavaliação reflexiva ao final do dia

O quinto hábito para 2026 é uma pausa para reflexão noturna. "Ao final do dia, reserve um tempo para refletir sobre suas ações, metas e valores", recomenda a especialista. Ela sugere listar o que poderia ter sido melhor, como melhorar e, principalmente, a coisa mais positiva que aconteceu. "Isso ajuda a manter-se alinhado com seus objetivos e propósitos de vida", finaliza Hedler.

Incorporar esses hábitos de forma gradual e consistente pode ser a chave para transformar 2026 em um ano de crescimento pessoal e conquistas reais. A jornada de um novo ano começa com pequenos passos repetidos diariamente.

