DOCES

É pra ver ou pra comer? Pavê brasileiro entra na lista das melhores sobremesas do mundo

Doce brasileiro integra seleção que reúne sobremesas de diferentes culturas

Agência Correio

Publicado em 26 de dezembro de 2025 às 07:00

Doce brasileiro integra seleção que reúne sobremesas de diferentes culturas Crédito: (Banco de Imagens)

O pavê foi listado entre os 100 melhores doces do mundo ao ocupar a 13ª posição geral em um ranking internacional repercutido pelo portal Terra. Entre os doces brasileiros citados, foi o que alcançou a melhor colocação.

Além do pavê, outros doces do Brasil também foram incluídos na seleção, mostrando a diversidade da confeitaria nacional dentro do levantamento.

Pavês 1 de 7

Avaliação internacional das sobremesas

O ranking reúne doces tradicionais de diferentes países, avaliados dentro de um contexto internacional amplo. Cada sobremesa representa aspectos culturais e gastronômicos de sua região de origem.

O pavê aparece entre os primeiros colocados, ocupando uma posição de destaque dentro desse conjunto.

Posição de destaque do pavê

Com a 13ª colocação geral, o pavê figura entre os doces mais bem avaliados da lista. Essa posição o coloca à frente de diversas sobremesas tradicionais incluídas no ranking.

Entre os doces brasileiros presentes, o pavê aparece como o mais bem posicionado na seleção.

Além do pavê, a lista inclui outros doces brasileiros entre os 100 melhores do mundo:

Lista inclui outros doces do Brasil

Brigadeiro

Pudim de leite condensado



Mousse de maracujá



Bombocado



Doce de leite



Esses nomes completam a participação do Brasil no ranking.

Relevância da presença brasileira

A presença de vários doces brasileiros na lista mostra que o país teve representação relevante no levantamento internacional.