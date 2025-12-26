É pra ver ou pra comer? Pavê brasileiro entra na lista das melhores sobremesas do mundo

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Agência Correio
Publicado em 26 de dezembro de 2025 às 07:00
O pavê foi listado entre os 100 melhores doces do mundo ao ocupar a 13ª posição geral em um ranking internacional repercutido pelo portal Terra. Entre os doces brasileiros citados, foi o que alcançou a melhor colocação.
Além do pavê, outros doces do Brasil também foram incluídos na seleção, mostrando a diversidade da confeitaria nacional dentro do levantamento.
Pavês
O ranking reúne doces tradicionais de diferentes países, avaliados dentro de um contexto internacional amplo. Cada sobremesa representa aspectos culturais e gastronômicos de sua região de origem.
O pavê aparece entre os primeiros colocados, ocupando uma posição de destaque dentro desse conjunto.
Com a 13ª colocação geral, o pavê figura entre os doces mais bem avaliados da lista. Essa posição o coloca à frente de diversas sobremesas tradicionais incluídas no ranking.
Entre os doces brasileiros presentes, o pavê aparece como o mais bem posicionado na seleção.
Lista inclui outros doces do Brasil
Esses nomes completam a participação do Brasil no ranking.
A presença de vários doces brasileiros na lista mostra que o país teve representação relevante no levantamento internacional.
Nesse cenário, o pavê se destaca por ocupar a melhor posição entre as sobremesas brasileiras citadas.